Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,6 % jusqu'en 2028.

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2028. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 9,6 % entre 2021 et 2028, atteignant 1 594 084,79 millions USD. .

Portée et taille du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique

Sur la base des matériaux, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En 2021, le segment des plastiques domine en raison de la demande croissante de l’industrie alimentaire et des boissons à mesure que le niveau de revenu des personnes augmente.

En fonction du type, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En 2021, le segment des plastiques domine en raison de la demande croissante des industries des dispositifs médicaux, de l’agriculture et de l’aérospatiale.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballages, aliments et boissons, articles de restauration, soins à domicile et personnels, soins de santé et autres. En 2021, le secteur de l’alimentation et des boissons domine à mesure que les modes de vie changent et s’accompagnent d’une dépendance accrue aux plats à emporter et à l’extérieur.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables en Asie-Pacifique comprennent le Japon, la Chine, la Corée, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays.

Il considère également la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées, l’impact des canaux de vente, du fait d’une concurrence forte ou faible des marques nationales et nationales, et fournit une analyse prédictive des données pays.

Demande croissante de matériaux à faible teneur en carbone

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance à travers le pays, de l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et de l’évolution des besoins des produits de santé sur différents types de base installés de produits pour le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables, fournir des scénarios réglementaires. Impact sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des emballages en papier et plastique biodégradables

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SmartSolve Industries, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Shanghai Disoxidation Enterprise Development Co.Ltd, Stora Enso, Tekpak Solutions, International Paper, Be Green Packaging HQ, Hsing Chung Paper Ltd., Ecoware et autres. joueur global. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

