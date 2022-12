Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,6 % d’ici 2028 L'utilisation d'emballages biodégradables est considérée comme un moyen de garantir que les produits sont entièrement protégés contre la détérioration naturelle. Parce que les emballages en papier et en plastique biodégradables sont un produit très vert avec un faible impact environnemental, les consommateurs passent du plastique synthétique à celui-ci.

Le marché des emballages en papier et plastique biodégradables en Asie-Pacifique devrait croître de manière significative entre 2021 et 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait se développer à un TCAC de 9,6% de 2021 à 2028 et atteindre 1 594 084,79 millions USD.

L’utilisation d’emballages biodégradables est considérée comme un moyen de garantir que les produits sont entièrement protégés contre la détérioration naturelle. Parce que les emballages en papier et en plastique biodégradables sont un produit très vert avec un faible impact environnemental, les consommateurs passent du plastique synthétique à celui-ci. Les emballages biodégradables peuvent être utilisés dans une variété d’industries, y compris celles impliquées dans l’emballage, la production d’aliments et de boissons et les soins de santé.

Les emballages biodégradables sont fabriqués en fonction du type de matériau nécessaire pour stocker différents types de marchandises. Le rapport annuel réussi sur le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique fournit une analyse de fond complète de l’industrie, y compris une évaluation du marché parent. Le rapport d’étude de marché est très utile pour le développement des entreprises car il contribue à un meilleur leadership, à l’amélioration de l’âge du revenu, à l’organisation des objectifs du marché et à la réussite des résultats commerciaux.

Étendue du marché et taille du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique

Sur la base des matériaux, le marché du papier biodégradable et des emballages en plastique est segmenté en plastique et papier. En 2021, les segments des plastiques domineront en raison de la demande croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons avec l’augmentation du niveau de revenu des personnes.

Sur la base du type, le marché des emballages en papier et plastique biodégradables est segmenté en plastique et papier. En 2021, les segments des plastiques domineront en raison de la demande croissante dans les industries médicales, agricoles et aérospatiales.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballages, aliments et boissons, biens de service de restauration, soins personnels et soins à domicile, soins de santé et autres. En 2021, les segments des aliments et des boissons domineront en raison de la dépendance croissante aux aliments emballés et à emporter ainsi que des changements de mode de vie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des emballages en papier et plastique biodégradables sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La section pays du rapport comprend également les facteurs individuels influençant le marché et les modifications réglementaires nationales ayant une incidence sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les lois réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

La présence et la disponibilité des marques et leurs défis dus à la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de distribution sont également pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Demande croissante de matériaux à faible empreinte carbone

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et l’évolution des exigences de santé. produits et scénarios réglementaires et leur impact sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des emballages en papier et plastique biodégradables

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SmartSolve Industries, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Shanghai Disoxidation Enterprise Development Co.Ltd, Stora Enso, Tekpak Solutions, International Paper, Be Green Packaging HQ, Hsing Chung Paper Ltd., Ecoware et d’autres entreprises nationales et mondiales. joueurs. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

