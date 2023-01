Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait atteindre 21,43 milliards de dollars entre 2022 et 2029. Le marché mondial des emballages en papier et plastique biodégradables couvre les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, le reste de l'Europe, le Japon, la Chine, le Sud Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique, Brésil, Reste de l'Amérique du Sud, Afrique du Sud et Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait atteindre 21,43 milliards de dollars entre 2022 et 2029.

Le rapport sur le marché mondial des emballages en papier et en plastique biodégradables est très fiable car toutes les données et informations sur l’industrie ABC sont collectées via des sources réelles telles que des sites Web, des journaux, des rapports annuels d’entreprise et des magazines. Ce rapport d’étude de marché contient des informations à jour, complètes et précieuses sur le marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux outils qui sont utilisés de manière cohérente et prometteuse pour générer ce rapport. En dehors de cela, l’analyse globale des données catégorise par fabricant, région, type et application, analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques, les barrières à l’entrée et les canaux de vente. et Distributeur.

El mercado de envases de plástico y papel biodegradable tiene la mayor cuota de mercado en Europa, seguido de América del Norte y Asia Pacífico, con datos que muestran que el líder del mercado es Stora Enso con una cuota de mercado del 10-15% en tout le monde. Etude de marché des ponts. La société a réalisé une croissance remarquable des ventes grâce à sa vaste gamme d’emballages en papier et en plastique biodégradables, alimentée par l’expansion explosive de l’industrie mondiale des aliments et des boissons.

Le marché des emballages en papier et plastique biodégradables devrait atteindre 10,24 milliards de dollars en 2021 et 21,43 milliards de dollars en 2029, avec une croissance annuelle de 9,67 % entre 2022 et 2029.

Maintenant, la question est de savoir quels autres territoires Stora Enso, International Paper et Ecoware ciblent ? Data Bridge Market Research prévoit une croissance significative du marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables, les leaders du marché indiquant que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne seront la prochaine poche de revenus en 2021.

La concurrence sur le marché des matériaux d’emballage biodégradables en papier et en plastique devient de plus en plus féroce avec des sociétés comme Stora Enso, International Paper et Ecoware qui dominent le marché des matériaux d’emballage en papier et plastique biodégradables. Un nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables.

Périmètre du marché des emballages papier et plastique biodégradables

Le marché mondial des emballages en papier et plastique biodégradables couvre les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, le Sud Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud et Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des emballages en papier et plastique biodégradables sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base des matériaux, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En fonction du type, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballages, aliments et boissons, articles de restauration, soins à domicile et personnels, soins de santé et autres.

Table des matières

1. Introduction

1.1 Objectif de la recherche

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial des emballages en papier et en plastique biodégradables

1.4 Limites

2 Segmentation du marché

2.1 Marché cible

2.2 Périmètre géographique

2,3 années considérées pour l’étude

2.4 Devises et prix

2.5 Modèle de vérification des données du trépied Dbmr

3 Résumé

Méthodologie de recherche : marché mondial des emballages en papier et en plastique biodégradables

La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l’industrie). En plus de cela, le modèle de données comprend une grille de positionnement des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, un aperçu et un guide du marché, une grille de positionnement de l’entreprise, une analyse des parts de marché, des normes de mesure, une analyse descendante et une analyse de l’engagement des fournisseurs. Pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche, contactez un expert de l’industrie en laissant une demande.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Riverside Paper Co. Inc.

industrie des solutions intelligentes

Chamness biodégradable LLC

Robert Cullen inc.

Solutions Tekpack

Savopak

