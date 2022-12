Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait atteindre 21,43 milliards de dollars d’ici 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables détient la part de marché la plus élevée en Europe, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie-Pacifique, Stora Enso étant en tête avec une part de marché comprise entre 10 % et 15 %. Monde.

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables était évalué à 10,24 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 21,43 milliards de dollars américains d’ici 2029 , avec une croissance à un TCAC de 9,67 % sur la période de prévision 2022-2029 .

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables a connu une expansion extraordinaire dans des pays comme la Chine, l’Allemagne et les États-Unis. Dans les pays en développement, la demande croissante de produits de soins personnels dans les zones rurales et la demande croissante des industries de la restauration et de la vaisselle créent des opportunités pour le marché mondial des emballages en papier et en plastique biodégradables.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables détient la part de marché la plus élevée en Europe, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique, Stora Enso étant en tête avec une part de marché comprise entre 10 % et 15 %. Monde. La société a réalisé d’excellentes ventes avec une gamme d’emballages en papier et en plastique biodégradables, stimulée par la croissance rapide de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons.

Tendances affectant le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables





Maintenant, la question est de savoir quels autres domaines ciblent Stora Enso, International Paper et Ecoware ? Data Bridge Market Research prévoit une croissance significative du marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables, les leaders du marché soulignant que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne seront les prochaines sources de revenus en 2021.

Le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises telles que Stora Enso, International Paper et Ecoware qui dominent le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables. Un nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables.

Développement du marché des emballages papier et plastique biodégradables

En mai 2019, Ecoware a remporté le Chivas Regal Sustainability Award. Ce prix a été décerné à Ecoware, une marque reconnue parmi les supermarchés, les food trucks et les compagnies aériennes. Ecoware s’engage à éliminer l’utilisation d’emballages en plastique à base d’huile. Cela contribuera à augmenter les ventes et la valeur des ventes pour Ecoware.

Étendue du marché des emballages en papier et plastique biodégradables

Le marché mondial des emballages en papier et plastique biodégradables comprend les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine et le sud de la Corée du Sud, l’Inde. , Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché Emballages en papier et plastique biodégradables sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier par matériau. En fonction du type, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. Sur la base de l’utilisation finale, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballages, aliments et boissons, fournitures de restauration, soins à domicile et personnels, soins de santé et autres.

Points clés couverts par les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables jusqu’en 2028

Normes et évolutions du marché

Tests de marché dans différentes régions

compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

Analyse de la chaîne de valeur du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Riverside Paper Co. Inc.

L’industrie des solutions intelligentes

Chamness biodégradable LLC

Robert Cullen inc.

Solutions Tekpack

Savopac

Méthodologie de recherche: marché mondial des emballages en papier et en plastique biodégradables

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide du module de collecte de données sur les grands échantillons. Les données de marché sont analysées et prévues à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont des facteurs de succès importants pour le rapport sur le marché. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander un appel à notre analyste ou soumettre la requête.

La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (experts de l’industrie). De plus, le modèle de données comprend la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des parts de marché, l’analyse, les normes de mesure, l’analyse descendante et l’analyse de l’engagement des fournisseurs. Pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche, contactez un expert de l’industrie en laissant une demande.

