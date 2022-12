Le marché des emballages en fibre moulée devrait augmenter avec un excellent TCAC, taille, part, tendances, demande, dynamique du marché et défis d’ici 2029

Une étude de recherche approfondie et transparente menée par une équipe d’experts dans le domaine complète ce rapport de recherche sur le marché mondial des emballages en fibre moulée . Ce rapport est précieux pour les participants établis et émergents du marché dans l’industrie et fournit des informations approfondies sur le marché. Ce rapport est un bon exemple d’informations approfondies sur le marché qui explorent les stratégies de croissance pratiques et les recommandations relatives à l’industrie du marché des emballages en fibre moulée.Ce rapport d’étude de marché sur les emballages en fibre moulée aide les entreprises à prendre de meilleures décisions, à gérer la commercialisation de leurs produits ou services et à établir des priorités. objectifs de marché pour atteindre une meilleure rentabilité.

L'article sur le marché des emballages en fibres moulées met en lumière plusieurs aspects liés à l'industrie et au marché. La définition du marché, la segmentation du marché, l'analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets abordés dans ce rapport.

Analyse et taille du marché

Les emballages en fibres moulées sont maintenant utilisés dans une large gamme d’applications. Il est également utilisé dans les emballages de protection traditionnels tels que les embouts et les boîtes à œufs . Les emballages en fibres moulées se sont limités aux plateaux à œufs pendant de nombreuses années. Cependant, il est maintenant demandé dans d’autres applications en raison de ses propriétés durables. Fabriqué à partir de cellulose et de fibres de bois, il est entièrement biodégradable et renouvelable, répondant aux normes établies par les organisations et les agences gouvernementales.

Data Bridge Market Research estime que le marché des emballages en fibre moulée était de 3,85 milliards de dollars en 2021 et atteindra 5,61 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,82 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Des informations telles que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production. l’analyse, l’analyse des brevets et l’avancement technologique.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en 1 milliard USD, volume en unités, prix en USD segment couvert Produit (plateaux, contenants à double coque, cartons, embouts, etc.), type (paroi épaisse, moulé par transfert, fibre thermoformée, pâte technique), source (pâte de bois, pâte non ligneuse), utilisateur final (aliments et boissons, électronique , effets personnels, soins de santé, etc.) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible Brødrene Hartmann A/S (Danemark), UFP Technologies Inc, (États-Unis), Sonoco Products Company (États-Unis), Genpak LLC (États-Unis), Eco-Products Inc, (États-Unis). Pro-Pac Packaging Limited (Australie), PrimeWare (États-Unis), Fabri-Kal (États-Unis), Henry Molded Product Inc, (États-Unis), EnviroPAK (États-Unis), Pacific Pulp Molded Inc, (États-Unis), Sabert Corporation (États-Unis), Protopak Engineering Corporation (États-Unis), Cellulose de la Loire (France), Pactiv LLC (États-Unis), Spectrum Lithograph (États-Unis), Keiding, Inc. (États-Unis), DFM Packaging Solutions (Afrique du Sud), OrCon Industries (États-Unis), ESCO Technologies Inc. (États-Unis) opportunité de marché Nombre croissant de marchés émergents

augmentation de l’innovation des produits

Collaboration stratégique accrue

Demande croissante dans le secteur alimentaire

définition du marché

Les emballages en fibres moulées sont fabriqués à partir d’un certain nombre de matériaux fibreux différents tels que du carton recyclé, du papier ou d’autres fibres naturelles telles que le bambou, la canne à sucre et la paille de blé. Les matières premières aident à déterminer la texture de surface, la résistance et la couleur de l’emballage. La formation d’une enveloppe de fibres forme une forme. Ça ne commence pas avec un drap plat. En variante, il a une forme tridimensionnelle complexe, telle qu’une boîte à œufs.

Dynamique du marché des emballages en fibre moulée

chauffeur

Taux d’adoption élevé des emballages primaires

Les fibres de formage sont des matériaux largement utilisés comme matériaux d’emballage primaire. Les fibres moulées sont utilisées comme emballage de protection en raison de leurs propriétés d’amortissement et de leur bon amortissement des vibrations. Les fabricants du marché des emballages en fibre moulée produisent du calage d’expédition, des plateaux et des emballages extérieurs, créant ainsi une large gamme d’applications.

Demande croissante de solutions d’emballage durables

L’importance croissante de la durabilité dans l’environnement a fait de l’emballage textile une option attrayante pour les consommateurs. Non seulement il est fabriqué à partir de matériaux recyclés, mais il peut être facilement recyclé même après la fin de son précieux cycle de vie. Les fibres de formation dans les emballages sont biodégradables contrairement aux emballages en polystyrène et en plastique qui devraient stimuler la croissance du marché.

Demande croissante dans l’industrie alimentaire

Les emballages en fibres moulées sont principalement utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons pour protéger les produits fragiles tels que les flacons de médicaments de l’environnement . Cet emballage possède d’excellentes propriétés de barrière à l’oxygène et à l’humidité qui protègent le produit de l’atmosphère extérieure. Les emballages en fibres moulées profitent aux producteurs grâce à leur manipulation facile et leur longue durée de conservation.

chance

Une politique macroéconomique saine et des réformes structurelles ambitieuses ont ouvert la voie à une forte croissance pour une économie en croissance extrêmement rapide. Les prévisions de développement élevées pour les industries d’utilisation finale dans les marchés émergents devraient stimuler la demande d’emballages en fibres moulées dans les années à venir. La préférence croissante pour les produits d’emballage biodégradables et respectueux de l’environnement stimule la demande pour le marché des emballages en fibres moulées. L’augmentation des investissements en R&D, en particulier dans les pays émergents, constitue une opportunité de croissance du marché.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché des emballages en fibre moulée?

Le taux d’acceptation élevé sur le marché augmente rapidement la portée et l’utilisation du marché mondial de l’emballage en fibre moulée

L’automatisation sur le marché des emballages en fibre moulée contribuera à offrir une meilleure expérience client et à se développer de manière systématique.

L’utilisation optimale des ressources minimise le travail humain et les erreurs, augmentant ainsi l’efficacité des entreprises commerciales sur le marché.

Principalement, pour comprendre la dynamique du marché dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du marché mondial de l’emballage en fibre moulée.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique Latine : Argentine, Chili, Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée, Indonésie, Singapour, Australie.

