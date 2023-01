Le marché des emballages en céramique pressée est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

«

Marché mondial des emballages en céramique pressée, par type (étanchéité céramique-métal (CERTM), étanchéité verre-métal (GTMS), verre de passivation, verre transpondeur, verre Reed), application (transistors, capteurs, lasers, photodiodes, allumeurs d’airbag, oscillant cristaux, commutateurs MEMS, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les matériaux céramiques ont moins de limitations physiques que les autres matériaux car ils améliorent les performances du produit. Les traversées en céramique et les boîtiers en céramique sont conçus pour des signaux à impédance contrôlée de 25 et 50 ohms et cela est possible jusqu’à 50 GHz. Les emballages en céramique dépassent les barrières de conception des emballages de joint verre-métal en raison de meilleures performances hermétiques dans les environnements critiques lorsqu’ils nécessitent un joint robuste. Les emballages en céramique pressée sont la configuration des emballages en céramique hermétiques qui sont généralement moins chers que les autres emballages.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages en céramique pressée était évalué à 68575,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 105241,13 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production l’analyse, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Définition du marché

Les emballages en céramique pressée sont généralement une construction en trois parties qui sont le plomb, le cadre, la base et le couvercle. La base et le couvercle sont fabriqués de la même manière en pressant la poudre de céramique dans la forme préférée, puis en cuisant. Le verre est ensuite projeté sur le couvercle et la base cuite. La pâte de verre est ensuite cuite. Pendant l’assemblage du boîtier, une grille de connexion séparée est insérée dans le verre de base puis formée en faisant fondre le verre de couvercle sur la combinaison de grille de connexion et de base. Cette technique de scellement est appelée scellement en fritte et, par conséquent, cet emballage est fréquemment appelé emballage de scellement en fritte de verre.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (étanchéité céramique-métal (CERTM), étanchéité verre-métal (GTMS), verre de passivation, verre de transpondeur, verre Reed), application (transistors, capteurs, lasers, photodiodes, allumeurs d’airbag, cristaux oscillants, commutateurs MEMS, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Teledyne Technolgies (États-Unis), SCHOTT (Allemagne), Amkor Technology (États-Unis), KYOCERA Corporation (Japon), Materion Corporation (États-Unis), Egide (France), SGA Technologies (Royaume-Uni), Complete Hermetics (États-Unis), Special Hermetic Products Inc (États-Unis), Coat-X SA (Suisse), Hermetics Solutions Group (États-Unis), StratEdge (États-Unis), Mackin Technologies (États-Unis), Palomar Technologies (États-Unis), CeramTec Gmbh (Allemagne), Electronic Products Inc. (États-Unis) , NGK Insulators Ltd. (Japon), Remtec Inc. (Canada) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Avancée technologique

Hausse des collaborations stratégiques

L’industrie électronique en plein essor

Dynamique du marché des emballages en céramique pressée

Conducteurs

Utilisation dans l’industrie aérospatiale

La céramique pressée est la configuration de la céramique hermétique . Dans l’industrie aérospatiale, on utilise largement des en-têtes et des connecteurs hermétiquement scellés et des bornes hermétiquement scellées dans plusieurs systèmes d’avion. Par exemple, une boîte noire de vol ou un enregistreur de données utilise des connecteurs hermétiques pour assurer l’intégrité de l’électronique délicate. De plus, les réservoirs de carburant et les systèmes de carburant utilisent ces connecteurs hermétiques dans leurs systèmes de capteurs pour informer et empêcher les fuites de carburant. La demande croissante d’avions commerciaux devrait augmenter l’emballage hermétique ainsi que la demande du marché des emballages en céramique pressée.

Augmenter la demande dans le secteur automobile

Augmenter la demande d’emballages en céramique pressée dans l’industrie automobile en raison de l’utilisation rapide de composants électroniques dans diverses pièces automobiles. La demande croissante de caractéristiques de sécurité, de confort, de stabilité et de hautes performances entraîne l’électrification des automobiles. L’utilisation croissante d’équipements en céramique dans plusieurs applications telles que les assemblages d’airbags, les semi-conducteurs, les cartes de circuits imprimés, les micropuces, les systèmes micro-électromécaniques, le régulateur de vitesse autonome et les systèmes de freinage d’urgence automatiques stimulera le marché mondial des emballages en céramique au cours de la période de prévision.

Opportunités

La croissance substantielle de l’industrie de l’électronique grand public est l’un des principaux facteurs qui créent des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché. Des facteurs tels que l’augmentation du taux d’alphabétisation, la forte croissance économique et l’augmentation du pouvoir d’achat augmentent la demande de smartphones, ce qui augmente la demande d’emballages en céramique pressée. En outre, les progrès technologiques dans les technologies de télécommunications mobiles sans fil comme la 4G, l’IoT et la 3G augmenteront également l’adoption d’autres appareils intelligents à l’échelle mondiale. En raison de ces facteurs, la consommation d’emballages en céramique pressée devrait augmenter, augmentant ainsi les précieuses opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

