Le marché des emballages en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique croît à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Les principaux acteurs opérant sur le marché de l'emballage en carton ondulé sont International Paper, Mondi, Smurfit Kappa, Klabin SA et Sealed Air. Un certain nombre de contrats et d'accords ont également été initiés au Moyen-Orient et en Afrique pour l'entreprise, qui accélère le marché des emballages en carton ondulé.

Le marché de l’ emballage en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 35,96772 USD d’ici 2029 .

Les emballages en carton ondulé de petite et moyenne taille se développent dans l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons, et la préférence pour les produits en carton ondulé recyclé dans l’industrie de l’emballage augmente. Pour répondre à la demande croissante de produits d’emballage en carton ondulé dans les secteurs de la construction et de l’électronique, certaines entreprises étendent leurs capacités de production par le biais d’acquisitions, de coentreprises et de lancements de produits dans plusieurs zones géographiques.

Les produits d’emballage en carton ondulé sont conçus pour offrir une protection extrême aux produits fragiles, lourds, volumineux ou coûteux pendant le stockage et le transport. L’emballage en carton ondulé multicouche donne de la résistance au produit emballé et le rend plus résistant que le carton normal. Divers types de revêtements sont utilisés sur le carton ondulé pour fournir de la résistance, tels que les revêtements kraft, les revêtements résistants et les revêtements en copeaux.

Le panneau de gypse double fait référence à un type d’emballage en carton ondulé composé de deux supports en carton ondulé collés entre trois couches de carton de doublure. Le panneau mural triple fait référence à un type d’emballage en carton ondulé et est considéré comme le plus solide de tous les types d’emballages en carton ondulé, car il se compose de trois couches de carton ondulé et de quatre couches de carton doublure.

Étendue du marché Emballage en carton ondulé et taille du marché

Sur la base des matières premières, le marché de l’emballage en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en carton doublure et carton doublure. D’ici 2022, le segment du carton doublure devrait dominer le marché de l’emballage en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique en raison de sa technologie de traitement facile, de son efficacité améliorée et de sa facilité d’utilisation. Cependant, sa force limitée limite sa consommation sur le marché.

Sur la base du segment de style, le marché de l’emballage en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en boîtes à fentes, télescopes, chemises, plateaux, bonheur découpé à l’emporte-pièce, intérieurs découpés à l’emporte-pièce, feuilles et plis. En 2022, le segment des cartons à fentes devrait dominer le marché en raison de l’application croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons sur les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique. La disponibilité facile sur le marché est le moteur du segment des cartons à fentes sur les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique.

Analyse au niveau du pays du marché Emballage en carton ondulé

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’emballage en carton ondulé sont l’Afrique du Sud, Israël, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les Émirats arabes unis sont motivés par la prise de conscience environnementale croissante de la population, la demande de solutions d’emballage durables, d’emballages pratiques (compensés par de nouvelles restrictions à usage unique dans certains pays), la croissance du marché du commerce électronique, l’économie du développement et l’augmentation par revenu par habitant dans l’électronique. et la maison et les pays qui ont besoin de produits de soins personnels.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays.

Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique, les défis rencontrés par une concurrence forte ou insuffisante des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente et fournit une analyse prédictive des données pays.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des emballages en carton ondulé

Le paysage concurrentiel du marché Emballage en carton ondulé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, l’étendue des produits. et étendue, avantage de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis concernent uniquement l’orientation de l’entreprise liée au marché de l’emballage en carton ondulé.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’emballage en carton ondulé sont International Paper, Mondi, Smurfit Kappa, Klabin SA et Sealed Air.

Un certain nombre de contrats et d’accords ont également été initiés au Moyen-Orient et en Afrique pour l’entreprise, qui accélère le marché des emballages en carton ondulé.

