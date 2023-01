Le marché des emballages en carton gris observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

«

Marché mondial de l’emballage en carton gris, par type de matériau (bois et papier), type de produit (type de boîte d’allumettes, boîte à poignée portable, boxe et charnière de couverture sur la boîte inférieure), industrie de l’utilisateur final (pharmaceutique, soins à domicile, aliments et boissons et cosmétiques et soins personnels ) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des emballages en carton

Le marché mondial des emballages en carton aggloméré devrait progresser dans les années à venir en raison de l’expansion du commerce électronique et de la croissance significative des technologies d’impression numérique. Les consommateurs du marché des emballages en aggloméré tels que les hypermarchés, les supermarchés et les magasins de détail en ligne connaissent une croissance plus rapide, ce qui conduit également à la croissance du marché des emballages en aggloméré. En outre, la demande croissante de solutions d’emballage plus écologiques devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages en aggloméré était évalué à 10 900,00 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 21 718,93 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des emballages en carton

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de matériau (bois et papier), type de produit (type boîte d’allumettes, boîte à poignée portable, boîte et charnière du couvercle sur la boîte inférieure), industrie de l’utilisateur final (pharmaceutique, soins à domicile, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels) Pays couverts U États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts RTS Packaging, LLC. (États-Unis), All Packaging Services, LLC (États-Unis), WestRock Company (États-Unis), Marion Paper Box Company (Indiana), Multicell Packaging Inc. (États-Unis), PakFactory (Canada)., REID PACKAGING (États-Unis) ), Canpaco Inc. (Canada), Imperial Printing & Paper Box Mfg. Co. (États-Unis), DS Smith (Royaume-Uni), Ameripak Company (États-Unis), Riverside Paper Co. Inc. (États-Unis), Romiley Board Mill (Royaume-Uni) , Carton Service (États-Unis)., PJ Packaging Inc. (États-Unis,.), Peek Packaging (États-Unis), Mankato Packaging (États-Unis), Mayr-Melnhof Karton AG (Autriche), Graphic Packaging International, LLC (États-Unis) Opportunités de marché Se concentrer sur le remplacement des solutions d’emballage en plastique

Sensibilisation croissante à l’utilisation d’emballages écologiques et biodégradables

Hausse des collaborations stratégiques

Urbanisation et investissement croissants

Définition du marché

L’aggloméré est aussi appelé carton. Ces panneaux sont légers et ont un matériau semblable à du carton qui peut être utilisé pour l’emballage dans diverses industries. Il a également été utilisé à des fins autres que l’emballage, comme les meubles, les revêtements de sol et le scrapbooking. Les panneaux de particules sont fabriqués à partir de déchets de bois, tels que la sciure de bois et les copeaux

Dynamique du marché mondial des emballages en carton

Conducteurs

Demande de solutions écologiques

L’emballage en aggloméré est la tendance moderne dans l’industrie de l’emballage, c’est la solution d’emballage la plus durable et de meilleures options que les autres solutions d’emballage, en particulier l’ emballage en plastique qui peut conduire à beaucoup plus de déchets inutiles qui polluent l’océan et la terre. Les matériaux de l’emballage en aggloméré sont biodégradables et ne causent aucun déchet nocif pour l’environnement naturel. Ces matériaux de papier peuvent être simplement recyclés et économiseront beaucoup d’énergie et de ressources. Cet avantage peut aider les produits à construire une image de marque respectueuse de l’environnement et à attirer de plus en plus de clients en raison de ces facteurs qui augmentent la demande d’emballages en aggloméré, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Demande croissante d’emballages en aggloméré dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels

Les emballages en aggloméré sont couramment utilisés dans l’emballage des produits cosmétiques. Il est considéré comme un matériau parfait pour les emballages primaires et secondaires des produits de soins personnels et des produits cosmétiques en raison de son excellente maniabilité. Ce facteur devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, faisant des emballages cosmétiques et de soins personnels un moteur principal du marché des emballages en aggloméré.

Expansion de l’activité de commerce électronique dans les pays en développement

L’augmentation de la demande d’emballages alimentaires augmente toujours la demande d’emballages en aggloméré en raison de la croissance des expéditions de commerce électronique, c’est le principal moteur de la croissance du marché. L’expansion des activités de commerce électronique dans les pays en croissance et la demande croissante de cartons pour le transport de liquides en bouteille contribuent à la croissance du marché des emballages en aggloméré.

Opportunités

Se concentrer sur le remplacement des solutions d’emballage en plastique

Les fabricants tentent de remplacer les emballages en plastique par les emballages en aggloméré et se concentrent également sur les problèmes créés par l’utilisation du plastique. Ils se concentrent entièrement sur l’interdiction des emballages en plastique à usage unique et sur les conflits de gouvernance modernes et les perspectives politiques pour les emballages en aggloméré.

En outre, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible devraient stimuler la valeur du marché. Le marché est également alimenté par l’évolution rapide du mode de vie des gens et la croissance du secteur de la vente au détail. La sensibilisation croissante à l’utilisation de produits d’emballage environnementaux et biodégradables et la demande croissante de produits alimentaires emballés devraient stimuler les opportunités de croissance du marché.

