Le marché des emballages en bois d’ingénierie est prospère jusqu’en 2029, taille, part, tendances émergentes, analyse historique et facteurs de croissance de l’industrie

Analyse et taille du marché

L’emballage est l’une des parties les plus importantes de toute industrie. La demande d’emballages en bois d’ingénierie est élevée en raison de la prise de conscience croissante de l’impact négatif des emballages à base de plastique sur l’environnement. Le taux de croissance du marché du bois d’ingénierie est généralement stimulé par la substitution croissante du bois d’ingénierie au pavage. Le bois d’ingénierie est une alternative écologique pour l’emballage aux autres types de bois.

L’Étude de marché des ponts de données prévoit que le marché des matériaux d’emballage en bois d’ingénierie était de 2,3 milliards de dollars en 2021 et atteindra 2 959,14 millions de dollars en 2029, enregistrant un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’Études de Marché des Donnés comprend une analyse d’analyse d’experts, une analyse d’importation / exportation, une analyse de prix, la production de marché comprend une analyse approfondie, des informations telles que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et scénarios de marché Comprend l’analyse d’experts, l’analyse des importations/exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la production et de la consommation, l’analyse de la production et de la consommation, l’analyse des importations/exportations, l’analyse des prix, la production et la consommation. l’analyse, l’analyse des brevets et l’avancement technologique.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en 1 milliard USD, volume en unités, prix en USD segment couvert Type (poutre en I, contreplaqué, stratifié laminé (LVL), bois lamellé-collé (bois lamellé-collé), panneaux à copeaux orientés (OSB), bois lamellé-croisé (CLT), etc.), utilisateur final (résidentiel et commercial, industriel) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie et Nouveau Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Boise Cascade (États-Unis), Celulosa Arauco Y Constitucion (Chili), Huber Engineered Woods LLC (États-Unis), Kahrs (Suède), Louisiana-Pacific Corporation (États-Unis), West Fraser (Canada), Patrick (États-Unis), Futamura (Japon) , Celanese Corporation (États-Unis), Hubei Golden Ring New Materials (Chine), Rotofil Srl (Italie), weifang henglian international trading co. ltd (Chine), Eastman Chemical Company (États-Unis), Sappi (Afrique du Sud), Tembec Inc. (Canada) opportunité de marché Nombre croissant de marchés émergents

Collaboration stratégique accrue

Zoom sur les solutions alternatives d’emballage plastique

définition du marché

Le bois d’ingénierie porte d’autres noms tels que le bois composite fabriqué à partir de carton ondulé ou de panneau composite. Le panneau d’ingénierie est un dérivé des produits en bois fabriqués en fixant ou en joignant des particules, des brins, des particules avec des adhésifs ou d’autres procédures de fixation pour former un matériau composite.

Dynamique du marché des emballages en bois d’ingénierie

chauffeur

Sensibilisation à l’utilisation de matériaux d’emballage à base de bois

La sensibilisation croissante des consommateurs à l’augmentation des déchets et des décharges a créé une aversion pour l’utilisation de plastiques dans les emballages, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. À mesure que l’intérêt et la sensibilisation à l’égard de l’environnement augmentent, les consommateurs adoptent activement le bois d’ingénierie pour l’emballage des produits, ce qui devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement

Le bois d’ingénierie est une option écologique pour les solutions d’emballage car il est composé de bois recyclé, qui est facilement biodégradable et vous donne la tranquillité d’esprit que votre emballage n’a pas à aller directement à la décharge. La demande croissante de matériaux d’emballage écologiques devrait stimuler la croissance du marché des matériaux d’emballage en bois d’ingénierie.

Augmentation de la demande en raison de propriétés supérieures

Les emballages à base de bois d’ingénierie sont très demandés en raison de leurs excellentes propriétés telles qu’être rapides et faciles à fabriquer, facilement personnalisables, facilement disponibles dans le monde entier et excellentes résistance, rentabilité et recyclabilité. Ce sont des facteurs majeurs qui augmentent la demande d’emballages en bois d’ingénierie au cours de la période de prévision.

chance

Zoom sur les solutions alternatives d’emballage plastique

Les fabricants tentent de remplacer les emballages en plastique par des plastiques d’emballage en bois d’ingénierie et se concentrent sur ces problèmes causés par l’utilisation du plastique. Ils se concentrent entièrement sur les perspectives politiques concernant les interdictions d’emballages en plastique à usage unique, les conflits de gouvernance modernes et le bois d’ingénierie.

De plus, un nombre croissant de partenariats stratégiques et de marchés émergents agiront comme moteurs du marché et augmenteront encore les opportunités lucratives pour la croissance du marché des emballages en bois d’ingénierie.

Cette étude abordera certaines des questions les plus importantes énumérées ci-dessous.

Quelle est la taille du marché au niveau du marché mondial Emballage en bois d’ingénierie?

Quelle taille d’écran les consommateurs préfèrent-ils le plus ?

Quel mode de canal de distribution est le plus préféré par les fabricants sur le marché de l’emballage en bois d’ingénierie ?

Quelle tranche d’âge les fabricants préfèrent-ils cibler sur leur marché ?

Quels sont les facteurs clés qui freinent et stimulent la croissance du marché et dans quelle mesure les moteurs et les contraintes sont-ils impactés ?

Quel est l’impact de la réglementation sur la croissance du marché des emballages en bois d’ingénierie ?

Quels sont les régions/pays clés pour la croissance du marché ? Quels sont les taux de croissance prévus pour les régions clés au cours de la période de prévision ?

Comment le marché émergent pour le marché devrait-il se comporter dans les années à venir ? Comment les modèles de consommation devraient-ils évoluer à l’avenir ?

Quelles sont les positions actuelles sur le marché des principaux acteurs clés travaillant sur le marché mondial des emballages en bois d’ingénierie ? Qui sont les acteurs émergents de cette industrie ?

Quels sont les principaux distributeurs, négociants et revendeurs actifs sur le marché ?

