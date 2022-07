Le marché des emballages en aérosol alimentera les revenus jusqu’en 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial des emballages en aérosol

L’emballage rigide est devenu l’une des principales formes d’emballage de produits dans les secteurs de la vente en gros, de la vente au détail, de l’industrie et du commerce. Ce n’est pas seulement sûr, mais cela contribue également à augmenter la durée de conservation des produits. La préférence pour les produits aérosols comprend principalement les antisudorifiques et les déodorants, qui sont principalement utilisés par les jeunes. Augmenter le revenu disponible des personnes à travers le monde, ce qui augmente le pouvoir d’achat des personnes et sensibilise aux soins personnels. De plus, la demande croissante d’emballages aérosols augmente dans les industries pour répondre au besoin de personnalisation et d’entretien augmente l’utilisation de peintures en aérosol, qui à leur tour utilisent des emballages aérosols. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché mondial des emballages en aérosol au cours de la période de prévision. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des emballages aérosols dans les prochaines années. Le marché mondial des emballages en aérosol devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial des emballages en aérosol

Les ventes de produits de soins personnels devraient connaître une croissance exponentielle résultant positivement de la croissance des emballages aérosols. La consommation de laques pour cheveux et de déodorants constitue l’essentiel des produits conditionnés en aérosol. C’est le principal facteur qui contribue à la croissance du marché mondial des emballages en aérosol au cours de la période de prévision.

Cependant, la fluctuation du prix des matières premières et la peur croissante de l’utilisateur final quant aux effets secondaires de l’emballage en aérosol sont quelques-uns des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial des emballages en aérosol au cours de la période de prévision.

L’acteur du marché a la possibilité d’investir dans un marché émergent pour obtenir davantage de bénéfices sur les ventes au cours de la période de prévision. De plus, l’innovation dans l’emballage aura un impact sur la croissance du marché.

Segmentation du marché : marché mondial des emballages en aérosol

Le marché mondial des emballages en aérosol est segmenté en fonction du type, du type de matériau, de l’utilisateur final et des régions.

Le marché mondial des emballages en aérosol est segmenté en fonction du type de bouteilles, canettes, cylindres et autres. Le segment des bouteilles détient la majeure partie du marché mondial des emballages en aérosol et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en plastique, aluminium, acier inoxydable et verre. L’aluminium est l’un des matériaux les plus appréciés pour l’emballage en raison de sa large gamme de propriétés telles que la légèreté, la nature flexible, la résistance à la corrosion, l’incassabilité et bien d’autres. En conséquence, le segment de l’aluminium devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Basé sur l’utilisateur final, le marché ciblé est segmenté en ménages, soins de santé, automobile, cosmétique et industriel. Parmi tous les segments, le segment cosmétique de l’utilisateur final devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat des personnes et de la sensibilisation croissante aux soins personnels. L’aérosol peut être utilisé pour le conditionnement de parfums, déodorants, crèmes pour le corps et le visage.

Aperçu régional : marché mondial des emballages en aérosol

Dans la région, le marché mondial des emballages en aérosol est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. On estime que l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé parmi toutes les régions. Les principaux facteurs qui attribuent la croissance du marché comprennent l’augmentation du revenu disponible dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine. Des facteurs clés tels que la croissance de l’industrie des plats cuisinés, l’industrialisation, l’augmentation de la fabrication, l’augmentation des ventes au détail ont contribué à la croissance du marché des emballages en aérosol dans cette région au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel : marché mondial des emballages en aérosol

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des emballages en aérosol sont ArceloMittal SA, Ardagh Group PLC, Berry Global, Inc., Crown Holdings, Inc., Ball Aerosol Packaging SA, Asian Aerosol Pvt. Ltd., CCL Industries Inc., Aptar Group Inc., Silgan Holdings Inc., Alucon Public Company Ltd., Montebello Packaging Inc., Lindal Group, Exal Corporation, Graham Packaging Company, Allied Cans Limited, Nampak Ltd., ARYUM Metal Tup Imalat ve San. Dis. Tic. AS, TUBEX GmbH, Bharat Containers et d’autres acteurs. L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les fabricants personnalisent les solutions d’emballage des aérosols pour répondre à l’utilisateur final.

Segmentation détaillée: marché mondial des emballages en aérosol

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type d’emballage – bouteilles, canettes, cylindres et autres Par type de matériau – plastique, aluminium, acier inoxydable et verre Par utilisateur final – Ménage, Santé, Automobile, Cosmétique et Industriel Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2022 à 2030. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le rapport sur le marché mondial des emballages d’aérosols en fonction du type d’emballage, du type de matériau, de l’utilisateur final et de la région.

Marché mondial des emballages en aérosol, par type d’emballage :