Le marché des emballages d’impression numérique reflétera un taux de croissance impressionnant d’ici 2028

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché Emballage d’impression numérique. Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs qui stimulent la croissance du marché Emballage d’impression numérique, une estimation précise de la taille du marché Emballage d’impression numérique, les tendances à venir, les changements dans le comportement des consommateurs, le paysage concurrentiel du marché, les principaux fournisseurs du marché et d’autres. caractéristiques du marché pour obtenir une analyse approfondie du marché. De plus, le rapport est une compilation d’évaluations qualitatives et quantitatives par des experts de l’industrie, ainsi que des participants de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport se concentre également sur les derniers développements susceptibles d’améliorer les performances de divers segments de marché.

Qu’est-ce qu’un emballage d’impression numérique ?

L’emballage d’impression numérique est un type de technologie d’impression qui imprime principalement des matériaux d’emballage à l’aide d’imprimantes laser et à jet d’encre à commande électronique. L’impression numérique joue un rôle très important dans l’emballage car elle réduit les délais d’exécution et nécessite une configuration minimale de la presse. Il est principalement bien adapté aux petits et moyens tirages dans différents formats. Différents modèles dans une variété de couleurs peuvent être imprimés à l’aide de la technologie d’emballage d’impression numérique. Les descriptions de produits peuvent être imprimées directement sur l’emballage grâce à la technologie d’impression numérique de l’emballage.

La portée du rapport :

L ‘«analyse du marché mondial des emballages d’impression numérique jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des emballages d’impression numérique avec une segmentation détaillée du marché par technologie d’impression, format, type d’emballage, industrie d’utilisation finale et géographie. Le marché mondial des emballages d’impression numérique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des emballages d’impression numérique et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Le marché des emballages d’impression numérique a connu une croissance importante au cours des dernières années en raison de la demande croissante d’emballages durables dans les pays développés et en développement tels que les États-Unis, l’Allemagne, la Chine et l’Inde, entre autres. En outre, les emballages d’impression numérique sont rentables par rapport aux autres options disponibles sur le marché, ce qui stimule encore la croissance du marché. De plus, les économies émergentes telles que l’Inde offrent d’importantes opportunités de croissance pour les principaux acteurs opérant sur le marché. Cependant, des réglementations gouvernementales strictes devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

1.DuPont de Nemours, Inc.

2. Société Eastman Kodak.

3.HP Development Company, L.P.

4.Mondi Groupe

5.Quad/Graphics, Inc.

6.Quantum Print & Packaging Ltd

7.Traco Emballage

8.WS Packaging Group, Inc.

9.Xeikon

10.Xerox Corporation

Segmentation du marché :

Le marché mondial des emballages d’impression numérique est segmenté en fonction de la technologie d’impression, du format, du type d’emballage et de l’industrie d’utilisation finale. Sur la base de la technologie d’impression, le marché des emballages d’impression numérique est segmenté en technologie d’impression par transfert thermique, électrophotographie et technologie d’impression électrostatique, technologie d’impression à jet d’encre, etc. Le marché des emballages d’impression numérique sur la base du format est classé en impression couleur, impression couleur grand format, impression de données variables et autres. De même, sur la base du type d’emballage, le marché des emballages d’impression numérique est divisé en étiquettes, emballages souples, cartons ondulés, pliants et autres. Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est divisé en aliments et boissons, produits ménagers et cosmétiques, produits pharmaceutiques et autres.

