Le marché des emballages de pulvérisation nasale devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial des emballages pour spray nasal, par type de produit (spray nasal de décongestion, spray nasal stéroïdien, solution d’eau salée / spray nasal salin, autres), conception de conteneurs (boîtes sous pression, flacons à pompe), forme posologique (unité / dose unique, bi-dose, Multidose – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des emballages de pulvérisation nasale

L’emballage du spray nasal est un petit récipient utilisé pour stocker les médicaments liquides. L’augmentation des cas de rhinite allergique, de fuites de liquide céphalo-rachidien, de sinusite chronique et d’infections a augmenté la demande d’emballages de spray nasal sur le marché. De plus, l’ augmentation de la pollution et l’augmentation des cas de maladies infectieuses et de rhinite allergique sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché mondial des emballages pour sprays nasaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des emballages pour pulvérisation nasale était évalué à 1445,33 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2827,49 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,75% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des emballages de pulvérisation nasale

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (spray nasal de décongestion, spray nasal stéroïdien, solution d’eau salée/spray nasal salin, autres), conception du récipient (boîtes sous pression, flacons à pompe), forme posologique (unité/dose unique, bidose, multidose Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Gerresheimer AG (Allemagne), West Pharmaceutical Services Inc. (États-Unis), Berry Global Inc (États-Unis), Bormioli Pharma SpA (Italie), SGD Pharma (France), Amcor plc (Australie), AptarGroup, Inc. (États-Unis), Nolato AB (publ) (Suède), Coster Tecnologie Speciali SpA (Italie), Plast Vision (Inde), Comar (Afrique du Sud) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Forte prévalence de la rhinite allergique

Définition du marché

Les emballages de pulvérisation nasale sont utilisés pour la production de récipients en polymère remplis de liquide. L’emballage du spray nasal est une excellente méthode pour le remplissage aseptique de la préparation parentale. Les vaporisateurs nasaux sont utilisés pour soulager l’écoulement nasal, les éternuements et les démangeaisons nasales. Ils sont conditionnés et produits en gouttelettes, allant de 20 à 200 microns.

Dynamique du marché mondial des emballages pour vaporisateurs nasaux

Conducteurs

Forte demande de matériaux verriers

Les emballages en verre sont très appréciés dans le secteur pharmaceutique car ils sont faciles à stériliser à la chaleur et ne réagissent pas avec la plupart des médicaments et médicaments. L’emballage en verre coloré peut empêcher le médicament du spray nasal de différentes longueurs d’onde, y compris les rayons UV du soleil. De plus, le verre peut être recyclé et est facilement disponible dans le monde entier, ce qui en fait un matériau idéal pour l’emballage des sprays nasaux.

Industrie pharmaceutique en plein essor

L’industrie pharmaceutique en croissance rapide est à l’origine de la croissance du marché mondial des emballages pour vaporisateurs nasaux. La demande d’emballages pour vaporisateurs nasaux provient principalement des pays densément peuplés. La demande croissante de spray nasal a augmenté la production pharmaceutique dans les pays en développement, ce qui devrait augmenter le taux de croissance du marché.

De plus, le changement de mode de vie et la manière trépidante d’administrer les médicaments, la croissance de la population générale et, surtout, l’augmentation des niveaux de pollution sont des facteurs majeurs de la croissance du marché des emballages pour sprays nasaux.

Opportunités

Forte prévalence de la rhinite allergique

La forte prévalence de la rhinite allergique pérenne et saisonnière chez les enfants et les adultes a déclenché la demande de formulations et d’emballages de pulvérisation nasale vigoureuse. La demande croissante pour un spray nasal combiné à dose fixe augmente les opportunités de revenus pour les entreprises du marché des emballages de spray nasal. En outre, les symptômes graves de la rhinite allergique tels que les yeux larmoyants, l’écoulement nasal, les éternuements et les démangeaisons nasales ont alimenté la demande de produits en vaporisateur nasal. Par conséquent, les fabricants d’emballages de pulvérisation nasale profitent de cette opportunité pour augmenter leurs capacités de production de produits tels que les bouteilles et les récipients.

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de boom du marché des emballages de pulvérisation nasale , aperçu et analyse par type de marché mondial des emballages de pulvérisation nasale?

Quels sont les éléments clés qui animent l’analyse via les applications et les pays du marché mondial Emballage de pulvérisation nasale?

Que sont la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une évaluation des frais des profils des principaux fournisseurs du marché mondial des emballages pour vaporisateur nasal? Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial ? Quelles sont les possibilités et les menaces auxquelles sont confrontés les transporteurs

sur le marché mondial ? Aperçu des activités à l’aide du type, des applications, de la marge brute et de la part

de marché

