Le marché des emballages de petit-déjeuner à emporter projettera un TCAC de 4,04% d’ici les prévisions 2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages de petit-déjeuner à emporter prévoit un TCAC de 4,04 % pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la demande et de la consommation d’aliments et de boissons pour le petit-déjeuner, l’augmentation de la consommation de boissons prêtes à boire et l’augmentation constante de la population, associées à l’augmentation du revenu personnel disponible, sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des emballages pour le petit-déjeuner à emporter.

Le petit-déjeuner est le premier repas de la journée et est donc très important pour vous permettre de continuer toute la journée. Cependant, dans ce monde en évolution rapide, il est devenu difficile de prendre le petit-déjeuner à loisir et c’est là que l’emballage du petit-déjeuner à emporter entre en jeu. L’emballage du petit-déjeuner à emporter est une solution d’emballage qui offre un grand niveau de commodité et de portabilité.

La demande croissante d’ aliments emballés en raison de l’augmentation des voyages et du tourisme est à l’origine de la croissance de sa valeur marchande. La demande croissante de solutions d’emballage durables et pratiques augmentera encore la demande de solutions d’emballage de petit-déjeuner à emporter à l’échelle mondiale. L’augmentation de la population féminine sur le marché du travail, associée à l’évolution du mode de vie, induira davantage la croissance de la demande d’emballages de petit-déjeuner à emporter.

Portée du marché et taille du marché des emballages de petit-déjeuner à emporter

Le marché des emballages de petit-déjeuner à emporter est segmenté en fonction du type de matériau, du type d’emballage et du produit de petit-déjeuner. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de matériau, le marché des emballages de petit-déjeuner à emporter est segmenté en plastique , papier, verre et autres. Le segment du plastique est en outre sous-segmenté en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), polyéthylène téréphtalate (PET) et autres.

Sur la base du type d’emballage, le marché des emballages pour le petit-déjeuner à emporter est segmenté en emballages rigides et en emballages souples. Le marché des emballages rigides est sous-segmenté en boîtes, bouteilles et pots, canettes, barquettes, cartons pliants et autres. Le segment des emballages flexibles est en outre sous-segmenté en sacs et sacs, sachets et sachets et autres.

Basé sur les produits de petit-déjeuner, le marché des emballages de petit-déjeuner à emporter est segmenté en repas de céréales, barres de petit-déjeuner, sandwichs et hamburgers, gâteaux et muffins, saucisses et salamis, farines d’œufs, laits frappés et jus et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des emballages de petit-déjeuner à emporter

Le marché mondial des emballages de petit-déjeuner à emporter est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de matériau, type d’emballage et produit de petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus.

L’Europe domine le marché des emballages de petit-déjeuner à emporter et continuera de prospérer au cours de la période de prévision. Cela s’explique par la participation accrue des femmes au marché du travail. L’Asie-Pacifique devrait cependant enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé pour la période de prévision.

L’urbanisation, la mondialisation, l’évolution des goûts et des préférences et la demande croissante de consommation de produits de petit-déjeuner à emporter en raison de l’augmentation constante de la population et de l’augmentation du revenu personnel disponible créeront des opportunités de croissance lucratives dans cette région pour le petit-déjeuner à emporter. marché de l’emballage.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage de petit-déjeuner à emporter

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages de petit-déjeuner à emporter:

Amcor plc, 3M, DuPont, Tetra Laval International SA, Mondi, Berry Global Inc., Ardagh Group SA, Bemis Manufacturing Company, Graham Packaging Company, Crown, BALL CORPORATION, Constantia Flexibles, CKS Packaging, Inc., Sonoco Products Company, ProAmpac , Alcoa Corporation, Huhtamäki Oyj, Sealed Air, WINPAK LTD et DS Smith parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

