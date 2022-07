Le marché des emballages de lubrifiants augmentera à un TCAC de 6,00 % d’ici 2029 avec les principaux acteurs clés : Amcor plc (Suisse), Glenroy, Inc., (États-Unis), Graham Packaging Company (États-Unis)

Analyse et taille du marché

Le marché mondial des emballages de lubrifiants était évalué à 10,38 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 17,03 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le « plastique » représente le plus grand segment de l’industrie des matériaux sur le marché des emballages de lubrifiants en raison de ses propriétés légères et durables. Le rapport sur le marché des emballages de lubrifiants couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur. Avec la demande croissante de stockage et d’emballage pratiques pour les lubrifiants, en particulier dans le secteur automobile, a conduit à divers développements et avancées par les acteurs du marché, amplifiant encore la croissance du marché de l’emballage des lubrifiants. De plus, l’augmentation substantielle de la demande de matières plastiques pour l’emballage des lubrifiants contribuera à l’expansion continue du marché à long terme.

Les principales analyses de profil d’entreprise clés incluses dans le marché des emballages de lubrifiants sont répertoriées ci-dessous: Amcor plc (Suisse), Glenroy, Inc., (États-Unis), Graham Packaging Company (États-Unis), Mold-Tek Packaging Ltd. (Inde), Sonoco Products Company ( Royaume-Uni), Scholle IPN (États-Unis), Mondi (Royaume-Uni), BAM Packaging Consulting GmbH (États-Unis), Berry Global Inc. (États-Unis), Greif (États-Unis), Schütz GmbH & Co. KGaA. (Allemagne), Arlington Packaging (Rental) Limited (Royaume-Uni) et Pensteel Ltd., (Royaume-Uni)

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’emballage des lubrifiants en raison de l’occupation de divers marchés émergents liés à l’industrialisation et à l’urbanisation accélérées de la province, ce qui devrait accroître les besoins en lubrifiants dans la province.

L’Europe, en revanche, devrait enregistrer une croissance significative en raison du développement croissant de machines et d’équipements haut de gamme pour les applications industrielles.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial des emballages de lubrifiants

Le marché des emballages de lubrifiants est segmenté en fonction du type d’emballage, du matériau, du lubrifiant et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par type d’emballage (sachets tenant debout, bouteilles, fûts, seaux, canettes, tubes, fûts, sacs en boîte, IBC)

Par matériau (métal, plastique, autres)

Par lubrifiant (huile moteur, transmission et fluide hydraulique, huile de traitement, fluide de travail des métaux, huile industrielle générale, huile pour engrenages, graisses)

Par utilisation finale (automobile, travail des métaux, pétrole et gaz, production d’énergie, industrie mécanique, produits chimiques, autres industries manufacturières)

Impact post COVID-19 sur le marché des emballages de lubrifiants

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact critique sur les différents secteurs à travers le monde. Le secteur des matériaux et de l’emballage a également été durement touché par la pandémie. Les diverses restrictions de voyage et de circulation des marchandises pour freiner la propagation du virus ont affecté négativement le marché des emballages de lubrifiants. Diverses restrictions de confinement et de distanciation sociale ont entraîné les mauvaises performances de l’industrie automobile et des principales industries utilisatrices finales, ainsi que des perturbations à grande échelle de la chaîne d’approvisionnement, entraînant une baisse de la demande de lubrifiants et d’emballages de lubrifiants. En conséquence, l’industrie des matériaux et de l’emballage a dû supporter des pertes financières, ce qui a eu un impact négatif sur le marché de l’emballage des lubrifiants.

Du côté positif, les fabricants se concentrent sur le développement de meilleurs produits, en gardant à l’esprit les nouvelles tendances du marché pour répondre aux exigences des consommateurs dans la phase post-pandémique. Le marché a montré une reprise rapide au cours des quelques mois d’assouplissement des mesures de restriction à travers le monde et les nouvelles avancées technologiques contribueront davantage à améliorer la disponibilité des emballages de lubrifiants sur les marchés en développement et émergents après la pandémie.

Développement récent

En mai 2021, Shell a développé des bidons en acier inoxydable pour le conditionnement des lubrifiants. En France, l’entreprise a introduit cette canette moderne en deux parties à l’essai dans une plateforme d’achat réutilisable en boucle fermée.

En janvier 2021, Flex Fill TM, un emballage d’huile pour engrenages sous forme de sacs a été introduit par Valvoline Inc., l’un des principaux fournisseurs de lubrifiants aux États-Unis. L’entreprise a l’intention de mettre en œuvre une stratégie de format d’emballage flexible qui réduira la consommation de matériaux d’emballage.

En décembre 2020, SK Lubricants, le plus grand fabricant de lubrifiants en Corée du Sud, a annoncé son intention d’augmenter l’utilisation d’emballages respectueux de l’environnement pour ses produits d’huile moteur. L’industrie commencera à produire des contenants entièrement faits d’une seule matière plastique, augmentant ainsi le pourcentage de plastique recyclé et aidant ainsi l’environnement.

Principaux faits saillants de la table des matières :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance de l’acteur émergent et les principaux segments commerciaux du marché des emballages lubrifiants, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé analytique du marché des emballages lubrifiants: il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, et des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des emballages lubrifiants par région Le profil du marché des emballages lubrifiants des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Emballages lubrifiants :

Aperçu, définition et classification des emballages de lubrifiants Facteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des emballages de lubrifiants par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des emballages de lubrifiants

Capacité d’emballage de lubrifiants, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement en emballages de lubrifiants (production), consommation, exportation, importation par région

Production d’emballages de lubrifiants, revenus (valeur), tendance des prix par type {Téléphonie, messagerie unifiée, conférence, plateformes de collaboration}

Analyse du marché des emballages de lubrifiants par application {Entreprises, éducation, gouvernement, soins de santé, autres}

Profils/analyse des fabricants d’emballages de lubrifiants Analyse des coûts de fabrication des emballages de lubrifiants, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

Raisons d'acheter :

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché Emballage de lubrifiant.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Emballage de lubrifiant, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

