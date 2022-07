Le marché des emballages de fleurs coupées devrait connaître une croissance durable de 2022 à 2030

Le marché mondial de l’emballage de fleurs coupées représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant la croissance du marché comprennent la croissance des ventes de fleurs coupées via les magasins en ligne, la numérisation croissante et le penchant des habitants du millénaire vers l’achat de produits en ligne et les préoccupations environnementales croissantes. Cependant, le stockage du matériel emballé et les problèmes de qualité tels que les dommages et la détérioration des fleurs freinent la croissance du marché.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00106

Les fleurs coupées sont des bourgeons floraux coupés de la plante qui la porte. Il comprend une variété de fleurs telles que des orchidées, des roses, des lys, des œillets et des chrysanthèmes, entre autres. Les emballages de fleurs coupées ont une double fonction. Il protège les bourgeons floraux et améliore sa demande esthétique avec une finition sophistiquée. L’emballage peut être complété dans différents formats d’emballage tels que des manchons, des boîtes et des cartons et des feuilles d’emballage.

Parmi les types de matériaux, le segment du plastique devrait connaître une croissance considérable, en raison de ses caractéristiques telles que la durabilité et la solution d’emballage rentable. Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme considérable, en raison de la récolte croissante de multiples variantes de fleurs.

Certains des principaux acteurs du marché mondial des emballages de fleurs coupées sont Mos Packaging Printing Factory, Atlas Packaging Ltd., Taghleef Industries LLC, DS Smith plc, Flopak, Inc., Flamingo, Holland Inc., Smurfit Kappa Group, Robert Mann Packaging, Inc. ., Dilpack Kenya, Broekhof Verpakkingen BV, Uflex Ltd., Hawaii Box & Packaging, Inc., Clondalkin Group Holdings BV, Koen Pack USA, Inc., A-ROO Company LLC, JX Nippon ANCI Corporation, Sirane Limited, Pacombi Group BV , Ernest Packaging Solutions, Inc. et Packaging Industries Ltd.

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00106

Types d’emballages couverts :

• Manchons

• Boîtes et cartons

• Feuilles d’emballage

• Poteaux

• Support métallique

• Sacs

Types de matériaux couverts :

• Plastique

• Papier et carton

• Jute

• Autres types de matériaux

Types couverts :

• Bouquet ou bouquet de fleurs coupées

• Fleur coupée unique

Canaux de vente et de distribution couverts :

• Ventes en ligne

• Fleuristes

• Supermarchés et magasins de détail

Régions couvertes :