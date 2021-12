Le marché des emballages comestibles se remet de l’épidémie de Covid-19 – Plus de détails sur les principaux acteurs et les analyses futures

Les emballages comestibles sont constitués de matériaux approuvés et considérés comme aptes à l’emballage de denrées alimentaires. Les emballages comestibles sont utilisés pour emballer, stocker et expédier des denrées alimentaires tout en les protégeant des facteurs environnementaux tels que l’humidité, la chaleur, le froid ainsi que l’activité microbienne. Ils sont fabriqués à partir de matériaux tels que les lipides et les polysaccharides. Les emballages comestibles éliminent le besoin de matériaux d’emballage conventionnels tels que le plastique PVC, PS, PET, HDPE et LDPE, qui ne sont pas biodégradables et sont nocifs pour l’environnement.

Les principaux acteurs du marché des emballages comestibles :

– Avani Eco

-Devro PLC

– Envi Green Biotech Pvt Ltd

– Evoware

– Les Aliments Incroyables Inc.

– JRF Technology, LLC

– Monosol SARL

– Nagase Amérique LLC.

– Notpla Limitée

– Tipa Corp

Les inquiétudes croissantes concernant l’utilisation aveugle du plastique et ses effets néfastes sur l’environnement ont incité les gouvernements du monde entier à interdire les plastiques à usage unique. Les entreprises de fabrication ont depuis recherché des matériaux d’emballage plus respectueux de l’environnement, tels que des emballages solubles dans l’eau et des produits d’emballage comestibles.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « Marché des emballages comestibles » fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation COVID -19.

Le marché mondial des emballages comestibles est segmenté en fonction de la source, de la matière première, de l’utilisation finale et du processus et du système d’emballage. Sur la base de la source, le marché des emballages comestibles est segmenté en plantes et animaux. Sur la base de la matière première, le marché est divisé en algues et algues, polysaccharides, lipides et autres. Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial des emballages comestibles est segmenté en aliments et boissons et produits pharmaceutiques. Sur la base du processus et du système d’emballage, le marché est divisé en antimicrobiens, nanotechnologies, électrohydrodynamiques, revêtements et microbiens.

Marché des emballages comestibles – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des emballages comestibles avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit une recherche qualifiée sur le marché pour évaluer les acteurs clés en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché Emballages comestibles.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché Emballages comestibles : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

