Le marché des emballages avancés en Amérique du Nord présente un potentiel de croissance époustouflant

Le marché de l’ emballage avancé en Amérique du Nord devrait croître de 8.1% par an au cours de la période de prévision et atteindre 8 293.6 millions de dollars d’ici 2031, tiré par la demande croissante d’électronique grand public, la demande croissante de puces haut de gamme, la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité. apporté par l’avancement des emballages.

Mis en évidence avec 20 tableaux et 38 figures, ce rapport de 89 pages North America Advanced Packaging Market 2021-2031 by Product Type (Active Packaging, Smart and Intelligent Packaging), Packaging Platform (Flip-Chip Ball Grid Array, Flip Chip CSP, Wafer Level CSP, 2.5D/3D IC, Fo-WLP, Embedded Die, Fi-WLP), utilisateur final (électronique grand public, informatique et télécommunications, automobile et transport, secteur industriel) et pays : la prévision de tendance et l’opportunité de croissance sont basées sur un une recherche approfondie de l’ensemble du marché de l’emballage avancé en Amérique du Nord et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2018-2021 et fournit des prévisions de 2022 à 2031 avec 2021 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

Structure du marché Moteurs de

croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Porters Fiver Forces

La tendance et les perspectives du marché nord- américain sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché de l’emballage avancé en Amérique du Nord dans tous les aspects de la classification du point de vue du type de produit, de la plate-forme d’emballage, de l’utilisateur final et de la région.

Basé sur le type de produit

Emballage actif Emballage

intelligent et intelligent

Basé sur la plate-forme d’emballage

Flip-Chip Ball Grid Array

Flip Chip CSP

Wafer Level CSP

2.5D/3D Integrated Circuit

Fan Out Wafer Level Package (Fo-WLP)

Embedded Die

Fan In Wafer Level Package (Fi-WLP)

Autres plates-formes d’emballage

Par utilisateur final

Électronique grand public

Informatique et télécommunications

Automobile et transport

Secteur industriel

Santé et sciences de la vie

Aérospatiale et défense

Autres utilisateurs finaux

Géographiquement ,

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est en outre segmenté en Pays-Bas, Suisse, Pologne, Suède, Belgique, Autriche, Irlande , Norvège, Danemark et Finlande)

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan et Philippines )

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Turquie, Iran, Afrique du Sud, Autres Nations)

Pour chaque région et pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) sont disponibles pour 2021-2031. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux par type de produit, plate-forme d’emballage et utilisateur final au cours des années de prévision sont également incluses.

Principaux acteurs sélectionnés :

Advanced Semiconductor Engineering Inc.

Amkor Technology, Inc.

Brewer Science, Inc.

Chipbond Technology Corporation Intel Corporation International Business Machines Corporation (IBM) Microchip Technology, Inc. Qualcomm Technologies, Inc. Renesas Electronics Corporation

Samsung Electronics Co., Ltd

STATS ChipPAC Pte. Ltd

SSS Microtec Se

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited

Texas Instruments, Inc.

Universal Instruments Corporation

