Le marché des emballages alimentaires verts augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial des emballages alimentaires verts par type d’emballage (contenu recyclé, emballage réutilisable, emballage dégradable), matériau (verre, papier et carton , plastique, métal), application (boulangerie, confiserie, plats cuisinés, produits laitiers, fruits et légumes, sauces, vinaigrettes et condiments, autres), type (bouteilles, canettes, sachets, boîtes) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des emballages alimentaires verts

Les inquiétudes concernant l’impact environnemental du plastique continuent de croître dans l’industrie alimentaire et des boissons, incitant plusieurs entreprises à utiliser du plastique recyclé. Lorsqu’il s’agit d’acheter des produits, les consommateurs modernes sont de plus en plus préoccupés par des questions telles que la durabilité, l’environnement, l’éthique, la sécurité, la qualité et le coût des produits. Un certain nombre de ces problèmes sont également appliqués par des réglementations sur les emballages durables , ce qui devrait profiter au marché mondial des emballages verts.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages alimentaires verts qui a augmenté à une valeur de 311,7 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 692,84 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision.

Définition du marché

L’emballage vert, également connu sous le nom d’emballage durable, est un type d’emballage qui utilise des matériaux et des procédés de fabrication respectueux de l’environnement. Il utilise des plastiques à base de plantes, des matériaux d’emballage recyclés et des produits biodégradables pour fabriquer une variété de produits. En dehors de cela, les emballages verts impliquent l’utilisation de sources d’énergie renouvelables dans les transports, telles que les biocarburants, l’éolien et le solaire. La combinaison de tous ces processus contribue à réduire l’empreinte carbone tout en créant un équilibre environnemental. En conséquence, de nombreux fabricants délaissent les emballages synthétiques traditionnels pour des alternatives plus durables.

Portée et segmentation du marché des emballages alimentaires verts

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type d’emballage (contenu recyclé, emballage réutilisable, emballage dégradable), matériau (verre, papier et carton, plastique, métal), application (boulangerie, confiserie, plats cuisinés, produits laitiers, fruits et légumes, sauces, vinaigrettes et condiments, autres) , Type (Bouteilles, Canettes, Pochettes, Boîtes) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Bayer AG (Allemagne), HC Starck GmbH (Allemagne), AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD. (Japon), BASF SE (Allemagne), DuPont (États-Unis), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Evonik Industries AG (Allemagne), Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon), Heliatek GmbH (Allemagne), Novaled GmbH. (Allemagne), AU Optronics Corp., (Taïwan), Graphic Packaging International, LLC (États-Unis), WestRock Company. (États-Unis), Smurfit Kappa (Irlande), Krones AG (Allemagne), Amcor plc (Suisse), Graham Packaging Company. (États-Unis), Sonoco Products Company (États-Unis), Parker Hannifin Corp. (États-Unis) et Berry Global Inc. (États-Unis) Opportunités Des produits innovants tels que les emballages comestibles et les emballages hydrosolubles alimentent le marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement

Sensibilisation croissante à la santé et passage à des produits sains

Réglementations gouvernementales strictes, réduction des effectifs de l’industrie de l’emballage et avancées technologiques

Dynamique du marché des emballages alimentaires verts

Conducteurs

Adoption croissante d’emballages durables pour réduire l’empreinte carbone

En raison des préoccupations environnementales croissantes, les emballages verts ont gagné du terrain dans la majorité des pays. La hausse des coûts de transport et de l’énergie contribue également à l’expansion du marché. En outre, les perceptions négatives des consommateurs à l’égard des emballages conventionnels et la pression gouvernementale pour adopter des matériaux respectueux de l’environnement ont alimenté la croissance du marché. Plusieurs marques ont récemment mis en place des solutions d’emballage écologiques pour réduire leur empreinte carbone.

Demande croissante dans diverses applications

En raison de leurs avantages inhérents, tels que le contrôle de la qualité, la durabilité, l’hygiène et la conservation, ces systèmes sont largement utilisés dans diverses applications, notamment la boulangerie et la confiserie, la viande, les fruits de mer, la volaille, les produits laitiers et les céréales. Le produit est de plus en plus utilisé dans les industries d’utilisation finale, en particulier en Asie-Pacifique, où la hausse des niveaux de fabrication nationale et de revenu des consommateurs stimule l’innovation dans ce secteur.

Occasion

Les réglementations gouvernementales strictes, la réduction des effectifs de l’industrie de l’emballage et les avancées technologiques dans l’industrie de l’emballage pour la production d’emballages utilisant des produits non pétroliers stimulent le marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement. De plus, des produits innovants tels que les emballages comestibles et les emballages hydrosolubles alimentent le marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement.

Le rapport d’étude de marché sur les emballages alimentaires verts aide à réaliser une croissance durable sur le marché, en fournissant des informations sur les produits et le marché bien documentées, spécifiques et les plus pertinentes. Ce rapport de marché fiable étudie le marché et l’industrie en profondeur en tenant compte de plusieurs aspects. Les contributions de divers experts de l’industrie, essentielles pour l’analyse détaillée du marché, ont été utilisées avec beaucoup de soin pour générer ce meilleur rapport d’étude de marché. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques du marché sont inclus dans le rapport d’activité du marché Emballage alimentaire vert qui met en lumière leurs mouvements tels que les lancements de produits, les améliorations de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions et leur effet sur les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et les valeurs CAGR.

Un rapport de haut rang sur le marché des emballages alimentaires verts rassemble une analyse de grande envergure de l’industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournit des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Toutes les données et informations couvertes ici aident les entreprises à affiner leur prise de décision stratégique. De plus, les informations collectées et traitées de ce rapport d’activité sont étayées par les outils les plus préférés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, sur lesquelles les entreprises peuvent compter avec audace. Une équipe d’analystes innovants, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts expérimentés de l’industrie travaille plus dur et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour structurer le plus excellent rapport sur le marché des emballages alimentaires verts.



Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché de l’emballage alimentaire vert, en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché de l’emballage alimentaire vert. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché Emballage alimentaire vert. Pour analyser le marché sur la base d’ un certain nombre de facteurs – analyse de charge , analyse de la chaîne, évaluation de la pression du porteur 5 , etc. – Accorder



évaluation ciblée de la forme du marché parallèlement aux prévisions d’ un certain nombre de segments et sous-segments du marché mondial des emballages alimentaires verts

– Pour vous fournir . s. étape d’ évaluation du marché avec admiration pour la mesure du marché moderne et la prospective future. – Pour vous meubler . s. un . évaluation des degrés du marché des emballages alimentaires verts pour la phase d’ application, le type de produit et les sous-segments. – Accorder



revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments du marché Emballage alimentaire vert avec admiration pour 4 zones géographiques de premier plan et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. – Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.



