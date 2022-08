Le marché des élastomères coulés à chaud enregistrera 1599,20 millions USD d’ici 2029 avec Blooming CAGR 8,00% | Taille, dernières tendances et analyse

Définition du marché

Les élastomères coulés à chaud sont largement utilisés dans les applications industrielles. Ils sont couramment utilisés dans la production de roues, de joints, de pièces techniques, de rouleaux, d’équipements miniers, pétroliers et gaziers, de pare-chocs et de patins de rail car ils ont une bonne résistance chimique et des performances mécaniques et dynamiques.

Le marché mondial des élastomères coulés à chaud était évalué à 864,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1599,20 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Le marché des élastomères coulés à chaud est façonné par l’utilisation croissante de matières premières biosourcées . Les entreprises d’élastomères coulés à chaud intensifient leurs efforts pour développer des produits biosourcés qui aideront les acteurs de l’industrie à réduire leur impact environnemental et leur empreinte carbone. De plus, la demande d’élastomères coulés à chaud devrait augmenter dans diverses industries d’utilisation finale au cours des prochaines années, propulsant le marché des élastomères coulés vers l’avant. En raison de la forte utilisation de ces élastomères coulés à chaud à travers le monde, le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision.

Toutes les statistiques, données, faits et chiffres collectés pour produire le rapport sur le marché des élastomères coulés à chaud sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Ce rapport de l’industrie fournit des données sur le marché même en considérant le développement de nouveaux produits du début au lancement. Le rapport contient également des critiques sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovations et de politiques commerciales. Le rapport d’activité analyse les perspectives et les opportunités d’un nouveau marché géographique. Un rapport d’étude de marché supérieur sur les élastomères coulés à chaud fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Elastomères coulés à chaud

Le paysage concurrentiel du marché des élastomères coulés à chaud fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des élastomères coulés à chaud.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des élastomères coulés à chaud sont

BASF SE (Allemagne)

Dow (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

Covestro AG (Allemagne)

CHEMLINE INDIA LIMITED (Inde)

Dupont (États-Unis)

LANXESS (Allemagne)

Mitsui Chemicals Corporation (Japon)

Wanhua (Chine)

Era Polymers Pty Ltd (Australie)

SYSTÈMES DE POLYURÉTHANE CARLISLE (ÉTATS-UNIS)

Tosoh Corporation (Japon)

Mitsui Chemicals, Inc. (Japon)

Groupe Coim (Italie)

Taiwan PU Corporation (Chine)

Era Polymers (Australie)

Impact du COVID-19 sur le marché des élastomères coulés à chaud

La récente épidémie de coronavirus eu un impact négatif sur le marché des élastomères coulés à chaud. Le COVID-19 a fait entrer les secteurs manufacturier et industriel dans un environnement opérationnel inconnu dans le monde entier. Les restrictions gouvernementales sur le nombre de personnes pouvant se rassembler au même endroit ont eu un impact significatif sur ces industries. Par exemple, le virus a eu un impact significatif sur l’industrie de la fabrication de composants. Les pertes d’investissement, les pénuries de liquidités, les pénuries de main-d’œuvre, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et l’incertitude économique mondiale globale affectent tous la croissance du secteur industriel. Pendant le confinement, les activités de production et d’usine dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique et de l’aérospatiale ont été temporairement interrompues. La majorité des industries dépendent de la Chine pour l’approvisionnement en matières premières. Par conséquent,

Cependant, de nombreux pays, dont l’Inde, la Chine et les États-Unis, ont ouvert leur économie ces derniers mois et les activités industrielles ont repris, mais avec une main-d’œuvre et des matériaux limités. Alors que la plupart des économies ont commencé à s’ouvrir, la production industrielle devrait rebondir. Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le volume des ventes des fabricants d’élastomères coulés au cours des premier et deuxième trimestres de 2020. Les principaux acteurs du marché réduisent le risque en se concentrant sur la gestion locale et en recherchant des opportunités de marché inexploitées.

Développement récent

En août 2020, LANXESS a introduit une nouvelle gamme de prépolymères polyéther MDI fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Les produits, commercialisés sous la marque Adiprene Green, peuvent être utilisés pour remplacer les prépolymères de polyéther fossiles existants et permettre aux transformateurs de PU de produire des composants à faibles émissions de CO2. Portée du marché mondial des élastomères coulés à chaud

Le marché des élastomères coulés à chaud est segmenté en fonction de l’industrie des matières premières et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matière première

Basé sur le TDI

à base de MDI

Aliphatique

Les autres Utilisation finale Industrie

Automobile et transport

Industriel

Exploitation minière

Pétrole et gaz

Sports et loisirs

Agriculture

Les autres

Les auteurs du rapport ont analysé les régions en développement et développées considérées pour la recherche et l’analyse du marché mondial des élastomères coulés à chaud. La section d’analyse régionale du rapport fournit une étude approfondie sur les différentes industries régionales et nationales des élastomères coulés à chaud pour aider les acteurs à planifier des stratégies d’expansion efficaces.

Analyse régionale : Le rapport examine en outre le marché des élastomères coulés à chaud dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation / exportation, le rapport offre et demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport Hot Cast Elastomers couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises des régions dans la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision.

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés comme suit:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

