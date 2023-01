Le marché des édulcorants de table devrait atteindre d’ici 2029, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

» Le rapport d’étude de marché universel sur les édulcorants de table fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués à l’aide d’une analyse SWOT. Cette métamorphose peut être soumise aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, changent la vision de le visage mondial de l’industrie.

Analyse et taille du marché

En raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à la sélection des aliments, l’industrie des aliments et des boissons devrait subir quelques changements structurels en 2022. La tendance vers des aliments et des boissons durables, régénératifs, à base de plantes et renforçant l’immunité fait augmenter la demande pour la catégorie .

Data Bridge Market Research analyse que le marché des édulcorants de table était évalué à 2,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 4,72 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Les édulcorants sont des substances autres que le sucre qui sont utilisées pour sucrer des aliments ou des boissons . Les édulcorants ne sont pas nocifs pour la santé. Les édulcorants de divers types comprennent la saccharine, l’apartame, l’advantame et le néotame, la stévia étant un édulcorant hypocalorique populaire.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (saccharine, aspartame, acésulfame potassium (ACE-K), sucralose, néotame, advantame, glycosides de stéviol extraits de fruits Luo Han Guo (fruit de moine), produit (naturel, artificiel), applications (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts DuPont (États-Unis), ADM (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Ingredion Incorporated (États-Unis), Cargill Incorporated (États-Unis), Roquette Frères (France), PureCircle Ltd (États-Unis), MacAndrews & Forbes Holdings Inc. (États-Unis) , JK Sucralose Inc. (Chine) et Ajinomoto Co. Inc. (Japon) Des opportunités Pour répondre à la demande croissante des consommateurs en produits bénéfiques pour la santé, les chercheurs développent de nouvelles gammes de produits édulcorants naturels

Investissements accrus dans les avancées technologiques et les innovations

Recherche et développement réussis sur le marché des édulcorants pour la production de produits plus sûrs et de meilleure qualité afin de répondre à la demande croissante des consommateurs

Dynamique du marché des édulcorants de table

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la santé et sensibilisation accrue aux aliments sains

Les consommateurs sont devenus plus conscients de leurs besoins nutritionnels ces dernières années en raison des lancements de nouveaux produits et de la prise de conscience croissante des alternatives de soins de santé préventifs. En raison d’une prise de conscience croissante de leur santé, les consommateurs font désormais des choix plus sains lorsqu’il s’agit de consommer divers produits alimentaires et boissons. Les tendances de consommation récentes incluent une demande de produits à base d’ingrédients à faible teneur en calories, à faible teneur en sucre et entièrement naturels et biologiques, en raison des divers avantages pour la santé fournis et de l’incidence croissante des maladies chroniques dans le monde en raison de modes de vie alimentaires malsains.

La hausse de la production de canne à sucre dans le monde

Le marché mondial des édulcorants de table a connu une croissance rapide au fil des ans en raison de la consommation et de la production élevées de canne à sucre. La canne à sucre, en raison de son rendement élevé, est l’une des cultures tropicales les plus cultivées au monde. La majorité du sucre mondial provient de la canne à sucre, le reste provenant du maïs et d’autres sources. En raison de leur faible apport calorique et de leur capacité à augmenter la valeur des aliments, l’utilisation accrue des édulcorants de table comme additif alimentaire dans l’industrie des aliments et des boissons stimule la croissance du marché.

Opportunité

Pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits bénéfiques pour la santé, les chercheurs développent de nouvelles gammes de produits édulcorants naturels. Une recherche et un développement réussis sur le marché des édulcorants pour la production de produits plus sûrs et de meilleure qualité afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits sûrs et bénéfiques pour la santé créeraient une énorme opportunité de croissance pour le marché des édulcorants, et donc pour le marché des édulcorants de table, dans le années à venir.

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la taille du marché du marché au niveau du marché mondial Édulcorants de table?

Quelle taille d’écran est la plus préférée par les consommateurs ?

Quel mode de canal de distribution est le plus préféré par les fabricants du marché des édulcorants de table ?

Quel est le groupe d’âge préféré pour cibler le marché des fabricants ?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent, inhibent la croissance du marché et quel est le degré d’impact des moteurs et des contraintes?

Quel est l’impact de la réglementation sur la croissance du marché Édulcorants de table ?

Quelle est la région / le pays leader pour la croissance du marché ? Quel est le taux de croissance anticipé des principales régions au cours de la période de prévision ?

Comment les marchés émergents pour le marché devraient-ils se comporter dans les années à venir ? Comment le modèle de consommation devrait-il évoluer à l’avenir ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial? Quelle est la position actuelle sur le marché des principaux acteurs ? Qui sont les acteurs émergents de cette industrie ?

Quels sont les principaux distributeurs, commerçants et revendeurs opérant sur le marché Édulcorants de table?

