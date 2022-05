Le marché des écrans tactiles devrait croître à un TCAC de 12,0 % pour atteindre 137,1 milliards de dollars américains de 2020 à 2027

Le marché des écrans tactiles était évalué à 59,06 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 137,1 milliards de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 12,0 % de 2020 à 2027.

L’adoption croissante d’appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables sur les marchés en développement crée de nouvelles opportunités passionnantes pour divers développements technologiques en cours qui ont conduit à une pénétration croissante de ces appareils dans les économies développées et en développement. Avec la pénétration croissante des tablettes et des smartphones dans le monde, la technologie des écrans tactiles connaît une croissance substantielle. La baisse du prix des smartphones, ainsi que des tablettes, l’adoption croissante d’une interface utilisateur innovante et avancée et l’augmentation des investissements gouvernementaux dans l’apprentissage en ligne sont quelques-uns des principaux moteurs du marché des écrans tactiles. De plus, les kiosques à écran tactile ont une grande adaptabilité sur le marché et offrent une expérience utilisateur améliorée. Le kiosque technologiquement avancé a abouti à une interface à écran tactile moderne à partir de la conception d’interface de clavier traditionnelle, et il exécute une large gamme d’applications, qui comprend la vente de billets, le paiement de factures et les activités bancaires. De plus, plusieurs établissements d’enseignement se concentrent résolument sur l’adoption de techniques d’éducation intelligentes en adoptant des méthodes d’enseignement de haute technologie, à savoir des sessions en ligne, des cahiers intelligents et des tableaux blancs. Par exemple, en Inde, la solution I75 est conçue par Newline pour une configuration de classe intelligente. Cette solution offre une grande taille d’écran avec un affichage 4k, ce qui permet aux enseignants et aux étudiants d’avoir une expérience d’apprentissage améliorée. Donc,marché des écrans tactiles au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des écrans tactiles

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a créé d’importantes perturbations dans les industries primaires telles que l’électronique et les semi-conducteurs, et l’industrie de l’électronique grand public, entre autres. La forte baisse de l’industrie de la fabrication de smartphones et de tablettes a un impact sur la croissance du marché mondial des écrans tactiles. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions de commerce et les fermetures de frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact sur la fabrication d’électronique grand public.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000627/

La liste des entreprises – Marché des écrans tactiles 3M Advantech Co. Ltd. Fujitsu Limitée Écrans LG Renesas Electronics Corporation SAMSUNG Xenarc Technologies Corporation Planaire Hitachi Ltd Innolux Corporation Aperçu du marché – Marché des écrans tactiles Adoption croissante de l’écran tactile dans les applications commerciales et les kiosques dans le monde entier Le kiosque sert de plate-forme facile pour accéder aux informations et aux applications de divertissement, de billetterie et de communication en utilisant des logiciels et du matériel spécifiques, ainsi que des aides en tant que point de vente (POS), qui peut informer les gens sur les produits et services. ou une marque en particulier. La croissance de la technologie de pointe transforme les modèles de transactions dans le monde entier et redéfinit les modèles de transaction dans le secteur de la vente au détail dans divers pays du monde. Intégré à des technologies améliorées, telles que des écrans intelligents et des technologies de détection, le kiosque est susceptible d’étendre sa portée auprès des clients du monde entier. Actuellement, les kiosques à écran tactile ont une grande adaptabilité sur le marché et offrent une expérience utilisateur améliorée. Le kiosque technologiquement avancé a abouti à une interface à écran tactile moderne à partir de la conception d’interface de clavier traditionnelle, et il exécute une large gamme d’applications, telles que la vente de billets, le paiement de factures et les activités bancaires. En raison des avantages des systèmes de kiosques à écran tactile, il existe une forte demande pour ces systèmes à travers le monde par les détaillants, ce qui, à son tour, contribue à la croissance du marché des écrans tactiles. Informations basées sur la technologie En fonction du type, le marché des écrans tactiles est segmenté en résistif, capacitif et infrarouge. Le segment capacitif détenait une plus grande part de marché en 2019.

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000627/

Les acteurs opérant sur le marché des écrans tactiles se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2020, les écrans LG ont présenté une variété de solutions d’affichage au CES 2020. La société a également présenté son écran LCD de 86 pouces avec sa technologie in-TOUCH intégrée à l’écran, ce qui permettra une plus grande précision tactile, une qualité d’image plus claire et un design plus fin. .

En 2020, Tanvas, Inc. s’est associé à Innolux Corporation pour fournir un écran tactile de 15″ qualifié pour l’automobile utilisant TanvasTouch, des textures programmables et des effets haptiques sur des surfaces physiques lisses.

Le marché des écrans tactiles a été segmenté comme suit :

Marché des écrans tactiles – par technologie

Résistif

Capacitif

Infrarouge

Marché des écrans tactiles – par type de produit

Consommateur

Commercial

Industriel

Marché des écrans tactiles – par secteur vertical

Consommateur

Médical

Détail

Industriel

Autres

Marché des écrans tactiles – par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne France Italie ROYAUME-UNI Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Australie Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Moyen-Orient Afrique (MEA) Afrique du Sud Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de SAM



À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com