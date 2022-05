Le marché des écrans médicaux devrait atteindre 3,36 milliards USD et croître à un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le document de recherche sur le marché mondial des écrans médicaux fournit des données et des informations sur le scénario de l’industrie, ce qui permet d’avoir facilement une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Ce rapport de marché a été structuré en appliquant les meilleures méthodes d’analyse standard qui sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter qui analysent et évaluent toutes les données et informations de recherche primaires et secondaires contenues dans ce rapport. De plus, un rapport de marché crédible analyse intensément le potentiel du marché par rapport au scénario existant et aux perspectives d’avenir en tenant compte de tous les aspects de l’industrie.

Pour fournir les meilleurs résultats, le rapport d'étude de marché a été produit en utilisant des approches intégrées et les dernières technologies.

Le marché mondial des écrans médicaux était évalué à 2,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

TOP ACTEURS CLÉS du marché Affichage médical

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des écrans médicaux sont Barco (Belgique), Sony Electronics Inc (Japon), LG Display Co., Ltd (Corée du Sud), EIZO Corporation (Japon), Novanta Inc. (États-Unis), Advantech Co. ., Ltd (Taïwan), Quest International Inc. (États-Unis), Steris plc (États-Unis), Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne), BenQ Medical Technology (Taïwan), Accuray Incorporated (États-Unis), Alpinion Medical Systems Co., Ltd ( Corée du Sud), Nanjing Jusha Commercial &Trading Co,Ltd (Chine), COJE CO.,LTD. (États-Unis), Axiomtek Co Ltd (Taïwan), Dell (États-Unis), HP Development Company, LP (États-Unis), Analogic Corporation (États-Unis), ASAHI ROENTGEN. CO., LTD. (Japon), Mediso Ltd (Hongrie), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine) et Mobisante (États-Unis), entre autres.

Définition du marché mondial des écrans médicaux

Un écran médical fait référence à un moniteur qui couvre les exigences élevées de l’imagerie médicale . Les écrans médicaux sont généralement disponibles avec des technologies spéciales d’amélioration de l’image pour assurer une luminosité constante. La technologie offre des images sans bruit, une conformité automatisée à l’imagerie numérique et des communications en médecine (DICOM), entre autres.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Résolution (résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1–8 MP, résolution supérieure à 8MP, autres), taille du panneau (affichage 0 à 22,9 pouces, affichage 23,0 à 26,9 pouces, affichage 27,0 à 41,9 pouces, affichage supérieur à 42,0 pouces , Autres), Couleur d’affichage (Couleur, Monochrome), Application (Diagnostique, Chirurgie, Dentisterie, Autres), Technologie (Diode électroluminescente (DEL), Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD), Lumière fluorescente à cathode froide (CCFL), Liquide rétroéclairé Affichage à cristaux, affichage à diode électroluminescente organique (OLED), autres), utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, soins de santé communautaires), canal de distribution (vente au détail, appels d’offres directs) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Barco (Belgique), Sony Electronics Inc (Japon), LG Display Co., Ltd (Corée du Sud), EIZO Corporation (Japon), Novanta Inc. (États-Unis), Advantech Co., Ltd (Taïwan), Quest International Inc. (États-Unis), Steris plc (États-Unis ), Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne), BenQ Medical Technology (Taïwan), Accuray Incorporated (États-Unis), Alpinion Medical Systems Co., Ltd (Corée du Sud), Nanjing Jusha Commercial &Trading Co,Ltd (Chine), COJE CO., LTD. (États-Unis), Axiomtek Co Ltd (Taïwan), Dell (États-Unis), HP Development Company, LP (États-Unis), Analogic Corporation (États-Unis), ASAHI ROENTGEN. CO., LTD. (Japon), Mediso Ltd (Hongrie), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine) et Mobisante (États-Unis), entre autres

Dynamique du marché des écrans médicaux

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Préférence pour les traitements mini-invasifs

L’augmentation de la préférence pour les traitements peu invasifs en raison des avantages, tels qu’une récupération rapide et moins de douleur, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des écrans médicaux.

Centres d’imagerie diagnostique

L’augmentation du nombre de centres d’imagerie diagnostique en raison de la hausse des maladies, telles que COVID-19 parmi la population, accélère le marché.

Adoption de salles d’opération hybrides

L’augmentation de l’adoption de salles d’opération hybrides influence davantage la croissance du marché des écrans médicaux.

Opportunités

En outre, les progrès technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le développement des infrastructures de santé dans les régions émergentes élargira davantage le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des écrans médicaux

D’autre part, l’adoption d’écrans médicaux remis à neuf et la saturation du marché dans les pays développés devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’adoption d’écrans grand public et la fluctuation des prix de vente moyens des panneaux d’affichage devraient défier le marché des écrans médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Impact du COVID-19 sur le marché des écrans médicaux

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact varié sur le marché des écrans médicaux. Les actes médicaux majeurs ont été refusés pendant la pandémie afin de prévenir le risque de propagation du coronavirus. Cependant, l’augmentation du coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) du syndrome respiratoire aigu sévère a fait grimper le taux de cas de COVID-19. La situation a encore augmenté l’hospitalisation, soutenant la croissance du marché des écrans médicaux.

Portée du marché mondial des écrans médicaux et taille du marché

Le marché des écrans médicaux est segmenté en fonction de la résolution, de la taille du panneau, de l’application des couleurs d’affichage, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Résolution

Résolution 2MP

Résolution 2.1-4 MP

Résolution de 4,1 à 8 mégapixels

Résolutions supérieures à 8 MP

Autres

Sur la base de la résolution, le marché des écrans médicaux est segmenté en résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1-8 MP et résolutions supérieures à 8 MP et autres.

Taille du panneau

Affichage de 0 à 22,9 pouces

Écran de 23,0 à 26,9 pouces

Écran de 27,0 à 41,9 pouces

Au-dessus de 42,0 pouces d’affichage

Autres

En fonction de la taille du panneau, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran de 0 à 22,9 pouces, écran de 23,0 à 26,9 pouces, écran de 27,0 à 41,9 pouces et supérieur à 42,0 pouces, et autres.

Couleur d’affichage

Couleur

Monochrome

Sur la base de la couleur d’affichage, le marché des écrans médicaux est segmenté en couleur et monochrome.

Application

Diagnostique

Chirurgical

Dentisterie

Autre

Sur la base de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentisterie et autres. L’application diagnostique est en outre sous-segmentée en radiologie générale, pathologie numérique, application multimodalité et radiologie générale.

Technologie

Diode électroluminescente (DEL)

Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)

Lumière fluorescente à cathode froide (CCFL)

Affichage à cristaux liquides rétroéclairé

Affichage à diode électroluminescente organique (OLED)

Autres

Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en diodes électroluminescentes (LED), écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD), lumière fluorescente à cathode froide (CCFL), écran à cristaux liquides rétroéclairé, affichage à diodes électroluminescentes organiques (OLED), et d’autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Soins de santé communautaires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des écrans médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires.

Canal de distribution

Détail

Appels d’offres directs

Sur la base du canal de distribution, le marché des écrans médicaux est segmenté en appels d’offres de détail et directs.

Analyse / aperçus régionaux du marché des écrans médicaux

Le marché des écrans médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, résolution, taille de panneau, application de couleur d’affichage, technologie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des écrans médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des écrans médicaux en raison de la forte adoption de technologies de pointe dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre d’établissements de santé privés et publics dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des écrans médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des écrans médicaux, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des écrans médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Affichage médical

Le paysage concurrentiel du marché des écrans médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des écrans médicaux.

Méthodologie de recherche : marché mondial des écrans médicaux

Data collection and base year analysis is done using data collection modules with large sample sizes. The market data is analyzed and estimated using market statistical and coherent models. Also market share analysis and key trend analysis are the major success factors in the market report. To know more please request an analyst call or can drop down your enquiry.

The key research methodology used by DBMR research team is data triangulation which involves data mining, analysis of the impact of data variables on the market, and primary (industry expert) validation. Apart from this, data models include Vendor Positioning Grid, Market Time Line Analysis, Market Overview and Guide, Company Positioning Grid, Company Market Share Analysis, Standards of Measurement, Global versus Regional and Vendor Share Analysis.

