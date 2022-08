Le marché des écrans médicaux devrait atteindre 3,36 milliards USD, enregistrant un TCAC de 5,45 % sur la période de prévision jusqu’en 2029

Un écran médical désigne un moniteur qui répond à une forte demande d’ imagerie médicale . Les écrans médicaux sont généralement disponibles avec des technologies spéciales d’amélioration de l’image pour assurer une luminosité constante. La technologie offre une imagerie sans bruit, une conformité automatisée avec l’imagerie numérique et les communications en médecine (DICOM), et plus encore.

Le marché mondial des écrans médicaux était évalué à 2,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des écrans médicaux

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Préférence pour les traitements mini-invasifs

L’augmentation de la préférence pour les traitements mini-invasifs en raison d’avantages tels qu’une récupération rapide et moins de douleur est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des écrans médicaux.

Centres d’imagerie diagnostique

L’augmentation du nombre de centres d’imagerie diagnostique due à l’augmentation des maladies, telles que COVID-19 parmi la population, accélère le marché.

Adoption de blocs opératoires hybrides

L’augmentation de l’adoption des salles d’opération hybrides influence davantage la croissance du marché des écrans médicaux.

Opportunités

De plus, les progrès technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le développement des infrastructures de santé dans les régions émergentes élargira davantage le marché.

Étendue du marché mondial des écrans médicaux et taille du marché

Le marché des écrans médicaux est segmenté en fonction de la résolution, de la taille du panneau, de l’application des couleurs d’affichage, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

résolution

Résolution 2MP

Résolution de 2,1 à 4 mégapixels

Résolution de 4,1 à 8 mégapixels

Résolutions supérieures à 8 MP

Les autres

Sur la base de la résolution, le marché des écrans médicaux est segmenté en résolution 2 MP, résolution 2,1 à 4 MP, résolution 4,1 à 8 MP, résolutions supérieures à 8 MP et autres.

taille du panneau

Écran de 0 à 22,9 pouces

Écran de 23,0 à 26,9 pouces

Écran de 27,0 à 41,9 pouces

Au-dessus de l’écran de 42,0 pouces

Les autres

Sur la base de la taille des panneaux, le marché des écrans médicaux est segmenté en écrans de 0 à 22,9 pouces, en écrans de 23,0 à 26,9 pouces, en écrans de 27,0 à 41,9 pouces et en écrans de plus de 42,0 pouces, et autres.

couleur de l’écran

Couleur

Monochrome

En fonction de la couleur de l’écran, le marché des écrans médicaux est segmenté en couleur et monochrome.

Demande

Diagnostic

Chirurgical

odontologie

Autre

En fonction de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentaire et autres. L’application diagnostique est subdivisée en radiologie générale, pathologie numérique, application multimodale et radiologie générale.

Technologie

Diode électroluminescente (DEL)

Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)

Lumière fluorescente à cathode froide (CCFL)

Écran à cristaux liquides rétro-éclairé

Affichage à diodes électroluminescentes organiques (OLED)

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en diodes électroluminescentes (LED), écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD), lumière fluorescente à cathode froide (CCFL), écran à cristaux liquides rétroéclairé, affichage à diode électroluminescente organique (OLED), et d’autres.

Utilisateur final

hôpitaux

Centres de diagnostic

Santé communautaire

En fonction de l’utilisateur final, le marché des écrans médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires.

Canal de distribution

La vente au détail

Appels d’offres directs

Aperçu / analyse du marché régional des écrans médicaux

Le marché des écrans médicaux est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, résolution, taille du panneau, application de couleur d’affichage, technologie, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.Les pays couverts par le rapport sur le marché des écrans médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des écrans médicaux en raison de la forte adoption de technologies de pointe dans la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre d’établissements de santé publics et privés dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des écrans médicaux

Le paysage concurrentiel du marché Affichage médical fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des écrans médicaux. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des écrans médicaux sont Barco (Belgique), Sony Electronics

Inc (Japon), LG Display Co., Ltd (Corée du Sud), EIZO Corporation (Japon), Novanta Inc. (États-Unis), Advantech Co., Ltd. (Taïwan), Quest International Inc. (Taïwan). (États-Unis), Steris plc (États-Unis), Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne), BenQ Medical Technology (Taïwan), Accuray Incorporated (États-Unis), Alpinion Medical Systems Co., Ltd (Corée du Sud), Nanjing Jusha Commercial &Trading Co, Ltd (Chine), LAM CO., LIMITÉE. (États-Unis), Axiomtek Co Ltd (Taïwan), Dell (États-Unis), HP Development Company, LP (États-Unis), Analogic Corporation (États-Unis), ASAHI ROENTGEN. CO., LTD. (Japon), Mediso Ltd (Hongrie), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine) et Mobisante (États-Unis), entre autres.

