Le marché des écrans médicaux devrait atteindre 3,36 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,45 %

Dans des rapports d’étude de premier ordre sur le marché des écrans médicaux , les tendances de l’industrie sont tracées au niveau macro, ce qui aide les clients et les entreprises à comprendre le marché et les éventuels problèmes futurs. Les données et informations contenues dans ce rapport aident les entreprises à développer des stratégies de publicité, de promotion, de marketing et de vente plus rentables et les aident à prendre des décisions judicieuses et efficaces. Les informations collectées sont contrôlées et vérifiées par des experts du marché avant d’être présentées à l’utilisateur final. Il ne fait aucun doute que les entreprises s’appuient fortement sur les différents segments couverts dans les rapports d’études de marché et, par conséquent, le rapport sur le marché des écrans médicaux leur fournit de meilleures informations pour orienter leur activité dans la bonne direction.

L’étude de marché, les informations et l’analyse menées dans le premier rapport d’étude de marché sur les écrans médicaux mettent le marché au point, aidant à atteindre les objectifs commerciaux. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des outils fréquemment utilisés et privilégiés pour construire ce rapport de marché. Ce rapport de marché aide à comprendre la dernière situation du marché global et fournit une vue globale du marché. Ce rapport d’activité est un excellent guide pour des idées concrètes, une prise de décision améliorée et une meilleure stratégie commerciale. Comme chaque entreprise est en concurrence pour gagner le jeu, la documentation du marché des écrans médicaux est l’un des principaux facteurs qui contribuent au succès.

La technologie d’affichage médical est devenue populaire car elle produit des images plus nettes, plus nettes et plus claires avec moins de bruit. Les moniteurs ont tendance à durer plus longtemps que les moniteurs commerciaux. La prévalence de diverses maladies accélère la croissance du marché des écrans médicaux.

Le marché mondial des écrans médicaux était évalué à 2,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,36 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Étendue du marché mondial des écrans médicaux et taille du marché

Le marché des écrans médicaux est segmenté en fonction de la résolution, de la taille du panneau, de l’application des couleurs d’affichage, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Résolution

Résolution 2MP

Résolution 2,1-4 MP

Résolution de 4,1 à 8 mégapixels

Résolution supérieure à 8 MP

autre

Sur la base de la résolution, le marché des écrans médicaux est segmenté en résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1-8 MP et résolution supérieure à 8 MP, entre autres.

Taille du panneau

Écran de 0 à 22,9 pouces

Écran de 23,0 à 26,9 pouces

Écran de 27,0 à 41,9 pouces

Écran de 42,0 pouces ou plus

autre

En fonction de la taille du panneau, le marché des écrans médicaux est segmenté en 0 à 22,9 pouces, 23,0 à 26,9 pouces, 27,0 à 41,9 pouces et 42,0 pouces et plus.

couleur d’affichage

Couleur

monochrome

Sur la base de la couleur d’affichage, le marché des écrans médicaux est segmenté en couleur et monochrome.

application

diagnostic

chirurgical

dentisterie

autre

Sur la base de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentaire et autres. Les applications diagnostiques sont subdivisées en radiologie générale, pathologie numérique, applications multimodales et radiologie générale.

La technologie

Diodes électroluminescentes (DEL)

Écrans à cristaux liquides (LCD) rétroéclairés

Lampe fluorescente à cathode froide (CCFL)

ACL rétroéclairé

Affichage à diode électroluminescente organique (OLED)

autre

Sur la base de cette technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en diodes électroluminescentes (LED), écrans à cristaux liquides rétroéclairés (LCD), lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL), écrans à cristaux liquides rétroéclairés, écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) et les autres.

utilisateur final

Hôpital

Centre de diagnostic

communauté médicale

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des écrans médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires.

canal de distribution

détail

appel d’offres direct

Sur la base du canal de distribution, le marché des écrans médicaux est segmenté en vente au détail et appels d’offres directs.

Analyse / aperçus régionaux du marché des écrans médicaux

Comme mentionné ci-dessus, le marché des écrans médicaux est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, résolution, taille du panneau, application de couleur d’affichage, technologie, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des écrans médicaux sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des écrans médicaux en raison de la forte adoption de technologies de pointe dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant d’établissements de santé privés et publics dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Affichage médical

Le paysage concurrentiel du marché des écrans médicaux fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des écrans médicaux sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs du marché des écrans médicaux sont Barco (Belgique), Sony Electronics

Inc (Japon), LG Display Co., Ltd (Corée du Sud), EIZO Corporation (Japon), Novanta Inc. (États-Unis), Advantech Co., Ltd (Taiwan), Quest International Inc. (États-Unis), Steris plc (États-Unis ) ), Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne), BenQ Medical Technology (Taïwan), Accuray Incorporated (États-Unis), Alpinion Medical Systems Co., Ltd (Corée du Sud), Nanjing Jusha Trading Co., Ltd. (Chine), COJE CO ., Co., Ltd. (États-Unis), Axiomtek Co Ltd (Taïwan), Dell (États-Unis), HP Development Company, LP (États-Unis), Analogic Corporation (États-Unis), ASAHI ROENTGEN. Ltd. (Japon), Meiso Ltd (Hongrie), Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd. (Chine) et Mobisante (États-Unis), etc.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète des marchés mondiaux et régionaux. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions de la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle 5-Force de Porter et de la matrice Ansoff. De plus, l’impact de Covid-19 sur le marché est mis en évidence dans le rapport.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux régulateurs et des principales règles et réglementations appliquées par l’industrie dans différentes régions.

Le rapport comprend également une analyse concurrentielle utilisant le positionnement par quadrant à l’aide de l’outil de positionnement concurrentiel exclusif de l’analyste.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Perspectives avancées Paysage

concurrentiel

Analyse d’impact COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils d’entreprise

Dynamique mondiale et régionale

Réponses aux questions clés dans le rapport de marché

Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté l’acceptation de différentes enquêtes statistiques et organisations des sciences de la vie ?

• Quelle est la vision du marché efficient à l’horizon spéculatif ?

• Quels sont les principaux modèles affectant le marché de la performance ? Comment affecteront-ils les marchés court-courrier, moyen-courrier et long-courrier ?

• Quelle est la perspicacité du client final ?

• Quelles sont les variables clés affectant le marché de la performance ? Quel est leur impact à court, moyen et long terme ?

• Quels sont les principaux domaines ouverts sur le marché des effets ? Quelles sont leurs possibilités pour les courtes, moyennes et longues distances ?

• Quels sont les systèmes clés utilisés par l’organisation sur le marché de la performance ?

• Quels sont les principaux domaines d’application du marché des effets ? Quelle application devrait avoir le potentiel de croissance le plus notable dans un laps de temps standard ?

• Quel est votre modèle de routage d’effets préféré ? Quelle est la capacité de développement des différents modèles de permutation d’intérêt ?

• Quels sont les principaux clients finaux de cette qualité d’enquêtes statistiques ? Quelle est leur offre individuelle sur le marché des effets ?

• A l’horizon prévisionnel, quel marché géographique devrait avoir le potentiel de croissance le plus intéressant sur le marché de la performance ?

• Qui sont les principaux membres du marché de la performance ?

