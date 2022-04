Le marché des écrans industriels robustes devrait connaître une croissance exponentielle en 2029 en se concentrant sur des acteurs clés comme Advantech, AU Optronics, Curtiss-Wright, Kyocera, Siemens

Marché mondial des écrans industriels robustes Le rapport d’enquête aide à mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Il a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, recevez des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Le rapport d’étude de marché le plus engageant sur les écrans industriels robustes aide à éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

Le marché des écrans industriels robustes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 5 828,77 millions d’ici 2028. L’émergence de divers développements technologiques et processus automatisés dans les industries stimule la croissance du marché mondial des écrans industriels robustes.

L’augmentation de la demande d’applications d’interface homme-machine (IHM) dans les industries de fabrication et de transformation propulse la croissance du marché mondial des écrans industriels robustes. Les investissements élevés requis pour l’installation d’écrans/panneaux industriels pourraient entraver le marché mondial des écrans industriels robustes. La demande croissante de signalisation numérique, les applications de kiosques dans les industries pour afficher les informations nécessaires créent des opportunités pour le marché mondial des écrans industriels robustes. La dépendance des fabricants vis-à-vis de divers fournisseurs pour fournir des équipements et des composants est l’un des plus grands défis pour le marché mondial des écrans industriels robustes.

Ce rapport sur le marché de l’affichage industriel robuste fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’affichage industriel robuste Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des écrans industriels robustes comprennent:

Les principales entreprises traitant du rapport sur le marché mondial des écrans industriels robustes sont Advantech Co., Ltd., AU Optronics Corp., Curtiss-Wright Corporation, Kyocera, BOE Technology UK Limited, GETAC, BRESSNER Technology GmbH, Bluestone Technology Ltd, Pepperl + Fuchs SE, Siemens, SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, General Digital Corporation, Advanced Embedded Solutions Ltd, Rockwell Automation, Inc., hematec GmbH, Bit Tradition GmbH, Hope Industrial Systems, Inc., noax Technologies AG, TCI GmbH, Crystal Group Inc. entre autres acteurs nationaux et internationaux.

Segments de marché clés :

Sur la base de la technologie, le marché des écrans industriels robustes est segmenté en écrans LCD, LED, OLED et e-paper. En 2021, le segment de la technologie LCD domine le marché mondial des écrans industriels robustes en raison de plusieurs facteurs, notamment une consommation d’énergie réduite, un faible coût tant pour les fabricants que pour les consommateurs et sa taille compacte par rapport aux autres technologies.

Sur la base de la taille de l’écran, le marché industriel robuste est segmenté en 8″ – 11″, 11″ – 12″, 13″ – 18″, 19″ – 25″ et 40′ » – ci-dessus. En 2021, le segment 13″ – 18″ domine le marché mondial des écrans industriels robustes car il est considéré comme la taille optimale pour les panneaux intégrés et les IHM.

Sur la base de la résolution, le marché des écrans industriels robustes est segmenté en 1920*1200, 1920*1080, 1280*1024, 1024*768, 800*600, 1366*768 et autres. En 2021, la résolution 1024 * 768 détient la part maximale du marché mondial des écrans industriels robustes en raison de son rapport d’aspect de 4: 3, qui est optimal pour les logiciels hérités et l’interface utilisateur de l’IHM, ce qui améliore le taux d’utilisation dans diverses applications industrielles.

Sur la base du montage, le marché des écrans industriels robustes est segmenté en montage sur panneau, montage en rack, montage mural, montage sur bras, cadre ouvert et autres. En 2021, le segment du montage sur panneau détient la plus grande part de marché en raison du fait que les moniteurs sont idéaux pour monter toutes les tailles d’affichage avec des produits confinés dans les espaces des grandes installations de production.

Sur la base du type d’écran tactile, le marché des écrans industriels robustes est segmenté en résistif, PCAP, tactile IR et capacitif. En 2021, le type d’écran tactile résistif domine le marché mondial des écrans industriels robustes avec la plus grande part de marché car il inclut le coût de production minimal, la flexibilité en matière de toucher (des gants et des stylets peuvent être utilisés) ainsi qu’un faible coût.

Sur la base de l’application, le marché des écrans industriels robustes est segmenté en médical, IHM, automatisation industrielle, kiosque/point de vente, signalisation numérique, imagerie et jeux. En 2021, le segment IHM détient la plus grande part de marché en raison de facteurs tels qu’une large adoption dans le secteur industriel tel que le pétrole et le gaz et les industries manufacturières où il a la capacité de fournir un fonctionnement intelligent pour les machines avec des performances globales élevées.

Sur la base de la verticale, le marché des écrans industriels robustes est segmenté en pétrole et gaz, fabrication, chimie, énergie et électricité, mines et métaux, transport, militaire et défense et autres. En 2021, le segment de la fabrication domine le marché global avec la plus grande part de marché car il est principalement utilisé dans les industries et les usines pour le processus d’automatisation via un système intelligent, ce qui augmente la productivité globale de plusieurs opérations.

Marché de l’affichage industriel robuste, par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

