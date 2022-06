Le marché des écrans grand format (Lfd) explore la croissance future 2022-2029 et des acteurs clés tels que Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Barco, Sony Corporation

Aperçu inclusif: marché mondial des écrans grand format (Lfd)

Le marché des écrans grand format (LFD) devrait connaître un TCAC substantiel de 6,2 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Les écrans grand format (LFD) sont les écrans plats qui ont un design très élégant et minimal. Cela permet en retour à plusieurs entreprises d’afficher diverses présentations et messages à leurs visiteurs et clients.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

SAMSUNG.,

LG Display Co. Ltd.,

NEC Corporation

Sharp Corporation,

Leyard Optoelectronic Co. Ltd.,

Bateau,

Société Sony,

Technologie TPV limitée.,

E Ink Holdings Inc.,

AU Optronics Corp.,

DEEPSKY CORPORATION LTD.,

Structure unique du rapport: marché mondial des écrans grand format (Lfd)

Marché mondial des écrans grand format (LFD) par offre (écrans, contrôleurs, supports, autres), type d’affichage (mur vidéo, autonome), luminosité d’affichage (moins de 500 nits, 501-1000 nits, 1001-2000 nits, 2001-3000 Nits, Plus de 3000 Nits), Technologie (LCD rétroéclairé par LED, LED à vue directe, OLED, E-Paper), Application (Intérieur, Extérieur), Utilisateur final (Commercial, Infrastructure, Institutionnel, Industriel), Géographie (Nord Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Pour comprendre principalement la dynamique du marché des écrans grand format (Lfd) dans le monde, le marché mondial des écrans grand format (Lfd) est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents du secteur : Marché mondial des écrans grand format (Lfd) SAMSUNG., LG Display Co. Ltd., NEC Corporation, Sharp Corporation, Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Barco, Sony Corporation, TPV Technology Limited., E Ink Holdings Inc. , AU Optronics Corp., DEEPSKY CORPORATION LTD., Eyevis, VTRON TECHNOLOGIES LTD, AOTO, Unilumin, View Sonic Corporation, Koninklijke Philips NV, Panasonic Corporation, Planar Systems Inc. et autres

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Les innovations croissantes dans le domaine des écrans Led à pixels fins à vue directe stimulent la croissance du marché

La disponibilité croissante des LFD HD très lumineux offrant une meilleure flexibilité, stabilité, résistance à l’environnement et durabilité renforce la croissance du marché

Les applications croissantes des écrans flexibles promulgueront la croissance du marché

Les innovations et les développements rapides de l’OLED stimuleront la croissance du marché

Principaux développements du marché: marché mondial des écrans grand format (Lfd)

En juin 2019, Sony Corporation a acquis Mido holdings, l’un des principaux développeurs suisses de virtualisation de réseau. Cette acquisition permettra à la société d’utiliser les technologies de virtualisation de Mido avec sa propre technologie de capteur d’image pour configurer un environnement virtuel qui combine plusieurs périphériques périphériques équipés de capteurs d’image. Cela permettra en outre à l’entreprise de proposer des produits informatiques de pointe qui pourront être connectés aux systèmes cloud.

En juillet 2018, LG Display Co. Ltd. a annoncé sa coentreprise de production d’OLED dans la ville de Guangzhou en Chine, qui sera établie avec un capital de 2,2 milliards de dollars. LG Display Co. Ltd. contrôlera une part d’environ 70 % et les 30 % restants appartiendront au district de développement économique et technologique de Guangzhou. La joint-venture respective a permis à l’entreprise de diversifier et de renforcer sa présence géographique et son implantation commerciale à travers la Chine.

Cependant, le coût élevé des produits d’affichage grand format (Lfd) est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial de l’affichage grand format (Lfd) au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04: Paysage du marché de l’affichage grand format (Lfd)

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Plus…….TOC….. ..Continuer

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial des écrans grand format (Lfd) couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

