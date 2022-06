Le marché des écrans de projection devrait atteindre 13503,98 millions de dollars américains d’ici 2027

Selon The Insight Partners , dernière étude de marché sur « Projector Screen Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type (Fixed Frame, Tripode, Folding Frame, Floor Rising/Pull Up, Electric, Manual, Others) » ; Utilisateur final (éducation, médias et divertissement, soins de santé, gouvernement et défense, commercial, personnel, autres) », le marché était évalué à 7327,96 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 13503,98 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 9,6 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

L’étude de recherche sur le marché des écrans de projection a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche a impliqué l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les barrières du marché. , et les défis.

L’industrie du divertissement évolue avec la technologie, car regarder des films, des événements, des émissions et d’autres médias sur de petits écrans est déplacé vers de grands écrans. Les grands écrans de projecteur portables et les projecteurs sont disponibles à bas prix, ce qui augmente l’adoption de produits portables. Les clients préfèrent un projecteur portable qui est facile à installer à n’importe quel endroit à des fins temporaires. Le nombre croissant d’événements en plein air, de restaurants sur le toit, d’hôtels et de sports propulse l’adoption d’écrans de projection portables pour configurer facilement l’écran. De plus, les acteurs du marché proposent des produits améliorés prenant en charge les opérations portables pour répondre à la demande des clients. Par exemple, en novembre 2019, Elite Screens, fournisseur d’écrans de projection avancés, a lancé la nouvelle gamme Elite Projector, qui propose un ensemble d’appareils portables tels qu’un écran et un projecteur pour permettre aux clients de visionner des films en plein air. De même, la société Suzhou Azure Image Audio Visual Equipment Co., Ltd a introduit un écran pliant simple en PVC souple et mat pour une application de portabilité facile. Les clients exigent des solutions portables telles que des projecteurs mobiles avec des écrans pour la présentation, l’expérience cinématographique et d’autres objectifs. En conséquence, les écrans de projection portables connaissent une demande plus élevée, ce qui accélère la croissance du marché. et à d’autres fins. En conséquence, les écrans de projection portables connaissent une demande plus élevée, ce qui accélère la croissance du marché. et à d’autres fins. En conséquence, les écrans de projection portables connaissent une demande plus élevée, ce qui accélère la croissance du marché.

Aperçu du marché – Marché des écrans de projection

La demande croissante d’écrans de projection de cinéma dans les pays en développement alimente la croissance du marché

Les écrans de projection sont de plus en plus demandés par les pays en développement en raison de la numérisation à faible coût et croissante. Les entreprises, les écoles, les gouvernements et d’autres secteurs transforment leur fonctionnement en plate-forme numérique et adaptent les nouvelles technologies numériques telles que les projecteurs, les smartphones, les tablettes et autres systèmes avancés. La numérisation croissante dans les pays en développement crée une opportunité pour les acteurs du marché d’introduire leurs produits dans les secteurs des médias et du divertissement, des entreprises et de l’éducation. Le nombre croissant de salles de cinéma dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde crée des opportunités pour de nouvelles installations d’écrans de projection.

Certaines des sociétés en concurrence sur le marché des ÉCRAN DE PROJECTEUR sont Barco NV, Custom Display Solutions, Inc., Draper, Inc., Elite Screens Inc., Glimm Display, LEGRAND AV INC., Seiko Epson Corporation (Seiko Group), SnapAV, Stewart Filmscreen, Grandview Crystal Screen Co.Ltd.

Le marché mondial des écrans de projection a été segmenté comme suit :

Marché des écrans de projection – par type

Cadre fixe

Trépied

Cadre pliant

Plancher Rising/Pull Up

Électrique

Manuel

Autres

Marché des écrans de projection – par utilisateur final

Éducation

Médias et divertissement

Santé

Gouvernement et défense

Commercial

Personnel

Autres

Le rapport examine les différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises. Le rapport a utilisé des techniques expertes pour analyser le marché Écran de projection; il propose également un examen du marché mondial. Pour rendre le rapport plus puissant et facile à comprendre, il se compose d’infographies et de diagrammes. En outre, il a différentes politiques et plans de développement qui sont présentés en résumé. Il analyse les obstacles techniques, les autres problèmes et la rentabilité affectant le marché.

