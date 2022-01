Le marché des échantillonneurs d’air microbiens en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,2 % au cours de l’année de prévision 2028 | Laboratoires Cherwell, Multitech Enviro Analytical LLP

Le marché des échantillonneurs d’air microbiens en Asie-Pacifique devrait atteindre 87,43 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 47,27 millions de dollars américains en 2021 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 9,2 % de 2021 à 2028.

Un échantillonneur d’air microbien est un dispositif d’échantillonnage qui peut être utilisé pour examiner les particules microbiologiques dans l’air ou dans un environnement contrôlé. Cet échantillonneur d’air microbien fonctionne en poussant de l’air dans ou sur un support de collecte pendant une durée prédéterminée. Après incubation de la culture acquise, la présence du microbe dans l’air est évaluée subjectivement et quantitativement. Il peut être utilisé pour les examens de contamination microbiologique en intérieur dans toutes les pièces, dans les salles blanches de l’industrie pharmaceutique et dans les installations et équipements de production hygiéniquement sensibles de l’industrie alimentaire.

La croissance du marché est attribuée à des facteurs clés tels que l’utilisation croissante des échantillonneurs d’air microbiens dans la lutte contre la situation COVID-19 et l’augmentation des cas de contamination des aliments par des microbes. Cependant, l’investissement en capital élevé pour la mise en place d’un laboratoire avancé freine la croissance du marché.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Laboratoires Cherwell

• Multitech Enviro Analytique LLP

• Munro Instruments Limited

• MERCK KGaA

• bioMérieux SA

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉCHANTILLONNEURS D’AIR MICROBIEN ASIE PACIFIQUE

Marché des échantillonneurs d’air microbiens en Asie-Pacifique, par type de produit

• Échantillonneur d’air microbien portable

• Échantillonneur d’air microbien de bureau

• Accessoires

Marché des échantillonneurs d’air microbiens en Asie-Pacifique, par technique de collecte

• Échantillonneur d’air à impact

• Échantillonneur d’air d’impact

• Échantillonneur d’air de surface

• Échantillonneur d’air comprimé

• Échantillonneurs en temps réel

• Autres

Marché des échantillonneurs d’air microbiens en Asie-Pacifique, par utilisateur final

• Instituts de recherche et universitaires

• Hôpitaux et cliniques

• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

• Nourriture et boisson

• Industries des soins personnels

• Autres

