Le marché des drones professionnels maintient de bonnes perspectives pour 2028

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Les drones commerciaux trouvent des applications croissantes dans les secteurs du divertissement, de l’agriculture et de l’énergie, ce qui devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. Les drones, initialement considérés comme un outil militaire, ont, ces dernières années, acquis une présence significative dans le monde commercial. La demande croissante de drones s’est produite dans le secteur industriel car ils offrent une productivité accrue grâce à une meilleure représentation graphique et une réduction des coûts globaux du projet. L’utilisation des drones a montré une amélioration notable de la précision des relevés, en particulier dans le secteur de l’immobilier et de la construction. Les économies de temps et d’argent associées à de telles opérations contribuent à l’utilisation croissante des UAV dans ces industries. Ce phénomène devrait créer de nouvelles opportunités d’emploi et ajouter de la valeur aux économies dans leur ensemble. Pour les grandes surfaces, ils sont généralement préférés pour des activités telles que les levés topographiques, la cartographie aérienne et la modélisation du paysage en raison de leur capacité à voler à haute altitude pendant une période plus longue.

Principaux joueurs clés dominants :

1. 3DR

2.Boeing

3. DJI

4. EHANG

5. FLIR Systems, Inc.

6. INSITU

7. Société Lockheed Martin

8. Parrot Drone SAS

9. PrecisionHawk, Inc.

10. YUNEEC

Le fait que les UAV soient capables d’effectuer des tâches dangereuses, telles que l’inspection des pipelines de services publics, avec une précision et une rentabilité supérieures par rapport aux méthodes conventionnelles, est l’un des principaux facteurs qui déterminent leur demande dans les secteurs commerciaux. La nouvelle législation en faveur des drones adoptée par les agences gouvernementales du monde entier devrait réduire les barrières à l’entrée pour les nouvelles start-ups et les innovateurs proposant des opérations commerciales d’UAV. Des entreprises technologiques de premier plan ont démontré l’utilisation d’UAV pour livrer des marchandises aux clients depuis l’usine. On s’attend à ce que la mise en œuvre de services commerciaux de livraison par drones favorise divers nouveaux types de capacités de transport de marchandises, telles que les marchandises thermosensibles et les médicaments d’urgence. Des facteurs tels que l’augmentation du financement du capital-risque UAV, les développements technologiques et l’application croissante dans les secteurs commerciaux comme la cartographie 3D et la distribution de drones ; devraient contribuer à la croissance du marché. Néanmoins, de nombreux défis en matière de sûreté et de sécurité, une pénurie de pilotes formés et des problèmes de gestion du trafic UAS sont quelques-uns des facteurs qui devraient entraver dans une certaine mesure la croissance commerciale.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des drones professionnels. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des drones professionnels.

La recherche sur le marché des drones professionnels se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des drones professionnels sur la base de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2022-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales. , tels que des graphiques, des tableaux et des infographies.

