Le marché des drones médicaux est évalué à 791,34 millions USD à un TCAC de 16,86% au cours de la période de prévision 2029

Avec l'avancement de la technologie, les drones médicaux ont entraîné une adoption accrue, principalement par le biais des secteurs hospitaliers. L'utilisation de drones dans le secteur de la santé montre d'immenses résultats bénéfiques. Les drones aident à répondre aux désirs pressants des patients avec le transport des médicaments, vaccins et autres nécessaires dans les zones voisines.

Avec l’avancement de la technologie, les drones médicaux ont entraîné une adoption accrue, principalement par le biais des secteurs hospitaliers. L’utilisation de drones dans le secteur de la santé montre d’immenses résultats bénéfiques. Les drones aident à répondre aux désirs pressants des patients avec le transport des médicaments, vaccins et autres nécessaires dans les zones voisines.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché mondial des drones médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial des drones médicaux a tendance à se situer autour de 16,86 % au cours de la période de prévision mentionnée. La valeur marchande s'est avérée être de 227,53 millions USD en 2021 et devrait atteindre 791,34 millions USD d'ici 2029.

Dynamique du marché mondial des drones médicaux

Conducteurs

Livraison rapide de médicaments

Le développement de l’utilisation des drones dans le domaine médical s’avérera utile pour le développement du marché des drones médicaux. Les drones répondent aux besoins critiques des patients en livrant les vaccins, médicaments, produits sanguins et produits antitoxines nécessaires dans différentes régions. Une livraison rapide encourage les professionnels de la santé à fournir rapidement un traitement qui peut sauver la vie du patient. De plus, le médicament peut être administré au chevet du patient, ce qui réduit les erreurs dans le cadre des soins de santé. Une telle gamme d’applications de drones élargit le développement du marché mondial des drones médicaux.

Fonds gouvernementaux et financement des drones médicaux

Des fonds gouvernementaux variés et des financements d’organisations privées sont utiles pour l’épanouissement des drones médicaux. Par exemple, l’augmentation de l’initiative gouvernementale pour développer des aéronefs non armés facilitera l’innovation. Par exemple, le gouvernement tanzanien et DHL se sont associés en 2018 pour lancer un programme de livraison de drones médicaux. Zipline travaille également sur la distribution de sang, de médicaments vitaux et de vaccins . L’objectif principal du gouvernement derrière ces initiatives est de sauver des vies en fournissant des médicaments en cas de besoin.

Opportunités

Le lancement de nouveaux produits augmente la croissance du marché

L’augmentation des lancements de produits devrait stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années. Par exemple, en septembre 2020, Zipline a annoncé qu’elle s’était associée à Wal-Mart pour lancer une nouvelle entreprise de livraison de drones aux États-Unis. Le programme vise la livraison à la demande de produits de santé et de bien-être et débutera au début de l’année prochaine près du siège social de Wal-Mart à Bentonville, Arkansas. Le système de lancement et de libération de Zipline permet une livraison à la demande en une heure et peut être exploité à partir du magasin Wal-Mart dans un rayon de 50 miles.

Augmentation du nombre de fusions et acquisitions

Le nombre croissant de fusions et d’acquisitions devrait stimuler la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. Par exemple, l’acquisition d’Uplift Data Partnered par Precision Hawk en novembre 2018 est la cinquième en neuf mois, soulignant la nouvelle intégration de l’industrie des drones alors que les entreprises cherchent à se développer sur des marchés en évolution rapide. Uplift est spécialisé dans la fourniture de services d’inspection clés en main pour les secteurs de la construction, de la gestion des informations sur les bâtiments et de l’immobilier. Nous avons fourni des services de drones à de grandes entreprises telles qu’Amazon, Apple, Macy’s, CVS Pharmacy et Dollar General.

Portée du marché mondial des drones médicaux

Le marché mondial des drones médicaux est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Aile fixe

Drones à Rotor

Drones hybrides

Application

Soins aigus

Programmes de vaccination

Banque de sang Transfert

Transfert de médicaments/produits pharmaceutiques

Utilisateur final

Organismes gouvernementaux

Services médicaux d’urgence,

Banques de sang

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Drones médicaux

Le paysage concurrentiel du marché des drones médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes d’inhalation de budésonide.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des drones médicaux comprennent :

Zipline International Inc (États-Unis)

DHL (Allemagne)

Volocopter GmbH (Allemagne)

Volansi, Inc., (États-Unis)

Embention (Japon)

Flirtey (États-Unis)

Matternet (États-Unis)

Vayuvision (États-Unis)

Flytrex Inc., (Israël)

Airbus (France)

Propriété intellectuelle AT&T. (États-Unis)

EHang (Chine)

Régions couvertes par le rapport de recherche :

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

