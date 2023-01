Le marché des drogues psychédéliques devrait atteindre un TCAC de 13,3 % d’ici 2029

Une étude de recherche qualitative menée sur la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research intitulée « Marché des drogues psychédéliques « . Plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur les pages fournissent une analyse facile à comprendre et détaillée. L’adoption de ce rapport de recherche sur le marché mondial des médicaments psychédéliques est l’une des clés cruciales si vous voulez que votre entreprise réussisse. Une étude de marché découvre les conditions générales du marché lors de la rédaction de ce rapport. Il identifie également les marchés où de nouveaux produits sont susceptibles d’être lancés et évalue la part de marché et le volume de ventes attendu des clients. Il capture également les types de consommateurs, leurs réactions et opinions sur le produit, ainsi que leurs réflexions sur la mise à niveau du produit au niveau supérieur. Un rapport convaincant sur les drogues psychédéliques estime également la meilleure méthode de distribution d’un produit particulier.

Le marché mondial des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 13,3 % sur la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 6 401,95 USD. De 2,38672 milliards de dollars en 2021 à 1 million de dollars en 2029

Scénario de marché : –

Les drogues psychédéliques comprennent de nombreux types de produits chimiques, notamment le diéthylamide d’acide lysergique (LSD) et des produits chimiques dérivés de plantes. Ces médicaments ont la capacité de modifier ou d’améliorer la perception sensorielle, les processus de pensée, les niveaux d’énergie, et il a été rapporté qu’ils favorisent les expériences spirituelles.

Les hallucinogènes peuvent être classés comme empathes et médicaments dissociatifs tels que la phénylcyclohexyl pipéridine (PCP) et le LSD sérotoninergique (hallucinogène classique). Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et des engourdissements, tandis que les drogues dissociatives peuvent faire en sorte qu’une personne se sente hors de contrôle et déconnectée de son corps ou de son environnement. Selon la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Le médicament est largement utilisé dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opioïdes. La drogue psychédélique est également connue sous plusieurs autres noms tels que dérivé de l’acide lysergique (LSD), également connu sous le nom de buvard, point, sucre, acide, voyage et vitre, tandis que la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert et K. /spécial. K, Purple et Super Acid, PCP est également connu sous le nom de Angel/Angel Dust, Boat/Love Boat, Peace, Killer Weed, Super Grass et Ozone.

Principaux acteurs clés opérant sur le marché des drogues psychédéliques

Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (Johnson & Johnson Services, Inc. 자회사), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA. , Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org et.

Les points clés du marché mondial des Médicaments psychédéliques amélioreront l’impact des revenus des entreprises dans différents secteurs en :

Fournit un cadre sur mesure pour comprendre les indices d’attractivité de différents produits/solutions/technologies sur le marché des drogues psychédéliques.

Il guide les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes avec des stratégies intégrées sur le marché mondial des drogues psychédéliques et fournit des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises cherchent à étendre leur présence.

Nous fournissons une compréhension des tendances technologiques perturbatrices pour aider votre entreprise à effectuer une transition en douceur.

Nous aidons les grandes entreprises à réaligner leurs stratégies avant leurs concurrents et pairs.

Il donne un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir une position de leader sur le marché et fournit une analyse de l’offre du marché des drogues psychédéliques.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des drogues psychédéliques

Aperçu du marché mondial des drogues psychédéliques Concurrence sur le marché mondial des drogues psychédéliques par les fabricants Capacité mondiale des hallucinogènes, production, revenus (valeur) par région, 2022-2029 Approvisionnement mondial en drogues psychédéliques (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029) Production mondiale de drogues psychédéliques, revenus (valeur), tendance des prix par type Analyse du marché mondial des drogues psychédéliques par application Profil/Analyse du fabricant mondial de drogues psychédéliques Analyse des coûts de fabrication psychédélique Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval Analyse de la stratégie marketing, Distributeur/Trader Analyse des facteurs d’effet de marché Résultats et conclusions de la recherche annexe

Les principales questions auxquelles répond ce rapport sont les suivantes :

Quelle est la viabilité du marché des drogues psychédéliques pour un investissement à long terme ? Quels sont les facteurs influençant la demande de drogues psychédéliques dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des drogues psychédéliques ? Quelles sont les dernières tendances du marché local et quel est leur succès ?

