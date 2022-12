Le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique est en croissance avec un TCAC de 11,1 % et devrait atteindre 27,94 millions USD d’ici 2029

Le rapport de recherche sur le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l'industrie.

Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises.

Le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 35,00 millions USD d’ici 2029 contre 15,23 millions USD en 2021. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité de médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le LSD et des produits chimiques extraits de plantes. Les drogues psychédéliques ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalées comme facilitant les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et drogues dissociatives (comme le PCP) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques. Ces médicaments ont de larges applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, le trouble de stress post-traumatique, le trouble panique, la dépression résistante au traitement et la toxicomanie, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le LSD (dérivé de l’acide lysergique) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

La prévalence croissante de la dépression devrait agir comme moteur de la croissance du marché. Le coût élevé du traitement devrait constituer un défi pour la croissance du marché. La sensibilisation croissante à la santé mentale par diverses organisations devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché. Cependant, les effets secondaires associés pourraient remettre en cause la croissance du marché.

Le rapport sur le marché des médicaments psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments psychédéliques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise. Les principales sociétés fournissant des médicaments psychédéliques sont Janssen Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Jazz Pharmaceuticals, Inc., entre autres.

Objectifs du rapport

Analyser et prévoir avec soin la taille du marché en valeur et en volume.

Pour estimer les parts de marché des principaux segments du

Présenter le développement du marché dans différentes parties du monde.

Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché, de leurs perspectives et des tendances de croissance individuelles.

Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de

Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché, notamment la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements, et lancements de produits.

Portée et taille du marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en sept segments notables qui sont par source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final, canal de distribution.

Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. En 2022, le segment synthétique devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car la plupart des drogues psychédéliques sont fabriquées à partir de sources synthétiques.

Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres. En 2022, le segment des empathogènes devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car il est utilisé pour le traitement de la cataplexie, de la narcolepsie et des troubles associés.

Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. En 2022, le segment de l’acide gamma-hydroxybutyrique devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car il s’agit du composé le plus courant de substances psychédéliques.

Sur la base de l’application, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, toxicomanie, trouble de stress post-traumatique et autres. En 2022, le segment de la narcolepsie devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car un grand nombre de personnes souffrent de narcolepsie.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable. En 2022, le segment oral devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car il est préféré aux diverses autres voies d’administration de médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des médicaments psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique en raison du nombre élevé de patients dans les hôpitaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne. En 2022, le segment des pharmacies hospitalières devrait dominer le marché du Moyen-Orient et des drogues psychédéliques car la demande est élevée dans les hôpitaux.

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

