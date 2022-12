Le marché des douleurs lombaires devrait croître à un TCAC de 7,52% au cours de la période de prévision

Presque tout le monde a ressenti une gêne au bas du dos à un moment donné. Fondamentalement, il s’agit d’une sorte de tension musculaire, de douleur ou de rigidité présente au-dessus du sillon fessier et sous le bord inférieur de la cage thoracique. Elle peut être provoquée par une tension (blessure) des muscles ou des tendons du dos, de l’arthrite, des problèmes structurels ou des blessures au disque. Il existe trois types différents de lombalgie : aiguë, subaiguë et chronique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des douleurs lombaires, qui était de 8 812,01 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 13 421,46 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des douleurs lombaires sont :

Pfizer Inc (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Sanofi (France)

Endo Pharmaceuticals Inc. (Irlande)

Merck & Co Inc. (États-Unis)

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)

Technologies vertébrales, Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

BioWave Corporation

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Astellas Pharma Inc. (Japon)

SpineThera Inc. (États-Unis)

CELGENE CORPORATION (ÉTATS-UNIS)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Dynamique du marché des douleurs lombaires

Conducteurs

Augmentation des cas nerveux

La demande pour le marché des douleurs lombaires devrait être stimulée par un mode de vie inactif et une augmentation des cas nerveux. L’utilisation accrue de nouveaux antidépresseurs et l’augmentation de la population âgée sont des facteurs supplémentaires importants qui stimulent l’expansion du marché. Au cours de la période de prévision, le marché devrait connaître de nouvelles perspectives de croissance attrayantes en raison de l’augmentation de la recherche et du développement, en particulier dans le domaine des douleurs lombaires.

Hausse des médicaments anti-inflammatoires

Les effets indésirables négligeables des médicaments anti-inflammatoires encouragent une augmentation de leur utilisation comme analgésiques. L’efficacité de produits pharmaceutiques comme le diclofénac, l’ibuprofène et le naproxène en tant que traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens contribue à la croissance de l’industrie. De plus, les doses plus faibles de ces médicaments sont généralement accessibles sans ordonnance d’un médecin. Le marché des douleurs lombaires devrait augmenter en raison des efforts des acteurs du marché pour créer de nouveaux AINS qui atténueraient la douleur des patients.

Un nombre croissant d’individus

L’expansion du marché est facilitée par le nombre croissant de personnes dans la région qui souffrent de douleurs persistantes au bas du dos. La croissance du marché du traitement des douleurs lombaires chroniques en Amérique du Nord s’accélère en raison de l’augmentation des dépenses de santé de la population et de la présence d’infrastructures de santé de pointe. Dans les années à venir, il est prévu que les efforts de recherche croissants pour identifier les causes profondes de la lombalgie chronique et créer de meilleures alternatives de traitement stimuleront l’expansion du marché.

Opportunités

Les principaux moteurs de croissance du marché de la lombalgie chronique sont une augmentation de la fréquence des cas nerveux et une augmentation de la population âgée. Par exemple, l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux rapporte qu’environ 80 % des adultes souffrent de ce type d’inconfort au bas du dos à un moment donné de leur vie. L’inactivité, la sensibilisation accrue aux soins de santé dans les pays développés et en développement et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs sont d’autres facteurs qui devraient favoriser l’expansion du marché.

Portée du marché mondial des douleurs lombaires

Le marché des douleurs lombaires est segmenté en fonction du type de maladie, du type, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de maladie

Aigu

Subaiguë

Chronique

Taper

Diagnostic

Traitement

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques orthopédiques

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Canal de distribution

Direct

Détail

Analyse par pays du marché mondial de la lombalgie

Le marché de la douleur au bas du dos est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type de maladie, type, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des maux de dos sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la lombalgie en raison d’une sensibilisation accrue à la disponibilité de différentes procédures de traitement. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation rapide des dépenses publiques dans les établissements de santé et de l’augmentation de la population gériatrique.

La section par pays du rapport sur le marché de Lombalgie fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et les modifications réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario. du marché pour chaque pays. Aussi, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales.

