Le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) témoigne d’une croissance et d’une taille incroyables, d’innovations futures et de prévisions

Le rapport d’étude de marché sur les dossiers médicaux électroniques (DME) est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

Le besoin croissant d’un système de santé intégré dans divers hôpitaux et cliniques a accru l’exigence de dossiers médicaux électroniques. De plus, le volume croissant de données et la demande croissante de stockage en nuage en raison de la COVID-19 renforcent encore le besoin global de dossiers médicaux électroniques (DME) pour stocker les documents importants liés à la maladie du patient. La croissance du marché a considérablement augmenté au cours des dernières années et devrait monter en flèche dans les années à venir.

Le marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) était évalué à 29 092,13 millions USD en 2021 et devrait atteindre 47 640,2 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des dossiers médicaux électroniques (DME)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Croissance des investissements et avancées

Les tendances du Big Data dans le secteur de la santé devraient également amortir la croissance du marché. De plus, de nombreuses initiatives gouvernementales visant à encourager les médecins à adopter les dossiers de santé électroniques, à investir dans la formation des travailleurs des technologies de l’information sur les soins de santé et à établir des centres de vulgarisation régionaux pour fournir des conseils techniques et autres devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. Le besoin croissant d’un système de santé intégré augmentera encore le taux de croissance du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) à l’avenir.

En outre, les initiatives des gouvernements, les progrès technologiques, le faible entretien et une plus grande accessibilité devraient également alimenter la croissance du marché. L’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement de logiciels de DSE et les progrès de la technologie logicielle et du secteur de la santé devraient également accélérer la croissance globale du marché. De plus, les avancées technologiques dans le domaine du stockage de données amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

L’architecture cloud garantit de véritables solutions de reprise après sinistre et de continuité des activités, améliorant encore la qualité des soins aux patients, ce qui offrira des opportunités de croissance considérables tout au long de la période de prévision. De plus, les stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, la collaboration, la fusion et l’acquisition par les acteurs du marché afin d’augmenter la part de marché offriront également des opportunités lucratives pour le marché.

Portée du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME)

Le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en fonction du composant, du type, de la catégorie, du mode de livraison, des applications, de l’utilisateur final et de la fonctionnalité. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Prestations de service

Logiciel

Matériel

Taper

DME traditionnels

DME à reconnaissance vocale

DME interopérables

Catégorie

DME général

DME spécialisé

Mode de livraison

Sur site

Basé sur le cloud

Applications

Cardiologie

Neurologie

Radiologie

Oncologie

Autres applications

Utilisateur final

DME en milieu hospitalier

DME basé sur le médecin

Fonctionnalité

Systèmes de base

Systèmes entièrement fonctionnels

Certains des principaux acteurs clés de l’industrie : –

Cerner Corporation (États-Unis), Epic Systems Corporation (États-Unis), Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis), Medical Information Technology, Inc. (États-Unis), CPSI ( États-Unis), General Electric Company (États-Unis), athenahealth, (États-Unis), MEDHOST (États-Unis), eClinicalWorks (États-Unis), NXGN Management, LLC. (États-Unis), Intersystems Corporation (États-Unis), CareCloud, Inc. (États-Unis), Cantata Health Solutions (États-Unis), Advanced Data Systems (États-Unis) et CureMD Healthcare (États-Unis), entre autres.

Méthodologie de recherche: marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME)

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

Régions couvertes par le rapport de recherche :

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

