Le marché des dosimètres de bruit au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance potentielle de 44,67 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 3,1% | Aperçu du marché des entreprises

« Le marché des dosimètres de bruit dans la MEA » devrait passer de 36,04 millions de dollars américains en 2021 à 44,67 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,1 % de 2021 à 2028.

Le marché des dosimètres de bruit MEA est en outre segmenté en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans le reste de la MEA. Les EAU sont le pays le plus avancé de cette région. Le gouvernement des Émirats arabes unis se concentre sur l’exploitation de plusieurs solutions technologiquement avancées pour améliorer l’infrastructure globale du pays. La MEA connaît une croissance de son secteur immobilier. Par exemple, selon des études, en 2017, le secteur de la construction aux EAU a retrouvé une dynamique de croissance, la production ayant augmenté en termes réels de 3,9 %. Les investissements dans les projets d’infrastructures de transport, industriels, résidentiels et énergétiques ont été financés par les secteurs public et privé, ce qui a entraîné une demande accrue pour l’industrie de la construction des EAU.

Voici les principaux fabricants de dosimètres de bruit au Moyen-Orient et en Afrique –

3M

Brüel ET Kjaer

CESVA INSTRUMENTS SLU

Cirrus Research plc

LARSON DAVICS INC (MTS Systems Corporation)

Norsonic AS

Svantek

Segmentation du marché des dosimètres de bruit MEA

Marché des dosimètres de bruit MEA – Par type

Logiciel

Matériel

Marché des dosimètres de bruit MEA – par placement d’appareil

Dosimètre de bruit corporel

Dosimètre de bruit en champ libre

Dosimètre de bruit dans/près de l’oreille

Marché des dosimètres de bruit MEA – Par application

Aéronautique et Défense

Automobile

Construction

Usines et Entreprises

Marché des dosimètres de bruit MEA – par pays

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

