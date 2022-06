Le marché des Dolomites devrait atteindre 28 558,14 millions USD d’ici 2028

La portée de notre étude récente sur les « prévisions du marché de la dolomite jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par industrie d’utilisation finale (fer et acier, construction, agriculture, alimentation animale, céramique et verre, autres) » comprend les facteurs alimenter la croissance du marché, l’estimation et la prévision des revenus et l’analyse des parts de marché. Il comprend également l’identification des principaux acteurs du marché et leurs principaux développements.

Le marché de la dolomite devrait passer de 21 727,97 millions de dollars US en 2020 à 28 558,14 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 3,7 % entre 2021 et 2028. La dolomite, c’est-à-dire le carbonate de calcium et de magnésium [CaMg(CO3)2], est un composant principal de la roche sédimentaire connue sous le nom de dolomie. Les cristaux trigonaux de dolomie ont une géométrie rhomboédrique et ses caractéristiques sont similaires à celles de la calcite. La dolomite est utilisée comme alternative au calcaire comme agrégats / pierres concassées dans les applications de construction car sa composition chimique est similaire au calcaire. Selon l’Observatoire de la complexité économique (OEC), la Belgique et les Émirats arabes unis sont les plus gros exportateurs de dolomie, tandis que les Pays-Bas, l’Inde, la Chine et le Japon en sont les plus gros importateurs.

Sur la base des applications, le marché de la dolomite est segmenté en fer et acier, construction, agriculture, alimentation animale, céramique et verre, etc. Le segment sidérurgique détenait la plus grande part de marché en 2020. L’industrie sidérurgique est à la base des activités dans des secteurs tels que la défense, l’ingénierie lourde, l’énergie et la construction. Avec la demande toujours croissante de fer et d’acier de ces secteurs en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation rapides, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud et centrale, la demande de dolomite est en augmentation dans le monde entier. La dolomite et le calcaire sont largement utilisés dans de nombreux procédés dans les usines sidérurgiques. En sidérurgie, la dolomite et le calcaire entrent dans la composition des boulettes et de l’aggloméré, et directement dans les hauts fourneaux comme fondants. Dans le cas de la sidérurgie, la dolomie et le calcaire sont utilisés sous forme de chaux ou de dolomite calcinée dans les processus de fabrication de l’acier primaire et secondaire.

Marché des Dolomites : principaux acteurs

Beihai Group, Calcinor, Essel Mining & Industries Limited, JFE GROUP, INCA MINING, LHOIST GROUP, Sibelco, RHI Magnesita GmbH, Arihant Min chem, Omya AG.

Le marché de la dolomite est segmenté en cinq régions principales : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SAM). En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part des revenus du marché mondial. La croissance rapide de l’industrialisation stimule les investissements dans les infrastructures de transport dans cette région. De plus, une augmentation de la production de réfractaires propulse la demande de dolomie dans les industries sidérurgiques en Asie-Pacifique. La région abrite les plus grandes économies telles que la Chine et l’Inde, qui comptent parmi les plus gros consommateurs de réfractaires au monde. La Chine est un important producteur d’acier dans le monde, tandis que l’Inde connaît une croissance exponentielle de ses infrastructures. Ainsi, ces facteurs offrent plusieurs opportunités de croissance aux acteurs du marché de la dolomite dans la région.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des Dolomites

La pandémie de COVID-19 en cours a radicalement modifié le statut du secteur de la chimie et des matériaux et a eu un impact négatif sur la croissance du marché de l’extraction de la dolomite. La mise en place de mesures de lutte contre la propagation du SARS-CoV-2 a aggravé la situation. Des secteurs tels que la construction et la sidérurgie ont été touchés par la distorsion soudaine de l’efficacité opérationnelle et les perturbations des chaînes de valeur attribuables à la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales. Une baisse significative de la croissance de plusieurs secteurs industriels a entraîné une réduction de la demande de dolomie. L’arrêt des opérations minières a entravé les performances annuelles de production. Les effets à long terme de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie minière dépendront de la durée des périodes de confinement et de la capacité des acteurs de l’industrie à resurgir. Alors que de nombreux pays envisagent de relancer leurs opérations, la demande de dolomie devrait augmenter à l’échelle mondiale dans les mois à venir. Les acteurs du marché de l’extraction de la dolomite se concentrent sur la disponibilité des fournitures et de la main-d’œuvre pour atteindre des niveaux opérationnels complets.

L ‘«analyse du marché mondial de la dolomite jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie axée sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la dolomie avec une segmentation détaillée du marché basée sur l’industrie d’utilisation finale et la géographie. Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché de la dolomie est segmenté en fer et acier, construction, agriculture, alimentation animale, céramique et verre, etc. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en cinq régions principales : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud et centrale.

