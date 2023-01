Le marché des distributeurs automatisés vaut 7,61 milliards USD à un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur les machines de distribution automatisées est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Selon des rapports et des données, le marché mondial des distributeurs automatisés était évalué à 3,57 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 6,21 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 7,1 %. Les machines de distribution automatisées (ADM) sont des dispositifs de stockage pharmaceutique contrôlés par ordinateur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des distributeurs automatiques, qui s’élevait à 4,43 milliards USD en 2021, atteindrait 7,61 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Dans les distributeurs automatiques, des techniques chimiques sont utilisées pour déterminer les quantités de composants chimiques dans les fluides corporels. C’est un domaine de la biochimie qui traite de l’analyse des fluides corporels à des fins de diagnostic. Les machines de distribution automatisées examinent les échantillons de sérum, de sang, de liquide céphalo-rachidien, de plasma et d’urine pour la concentration d’analyte afin de diagnostiquer les troubles, de déterminer la fonction métabolique et de détecter la présence de médicaments.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (y compris des graphiques, des graphiques, des tableaux et des figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-automated-dispensing-machines-market

Dynamique du marché des machines de distribution automatisées

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux avantages de l’automatisation de la pharmacie

Le marché mondial des dispositifs de distribution automatisés valait 2,9 milliards de dollars en 2015, et il devrait augmenter à un TCAC sain de plus de 7 % au cours des prochaines années. Au cours de la période projetée, l’augmentation des activités gouvernementales pour soutenir les instituts de santé et les pharmaciens avec le déploiement d’un système de distribution de médicaments technologiquement amélioré pour prévenir les erreurs pharmaceutiques devrait augmenter les taux d’utilisation.

Les patients hospitalisés représentaient la plus grande part du marché des distributeurs automatiques

En 2015, les patients hospitalisés représentaient 74,4 % du segment des applications. Le nombre croissant d’admissions de patients impose une plus grande charge aux services de pharmacie et augmente le risque d’une gestion inadéquate des stocks, ce qui entraîne une demande accrue de systèmes automatisés de distribution de médicaments.

Les pharmacies et les pharmacies de détail connaissent la croissance la plus rapide

En 2015, les hôpitaux représentaient 56,1 % de la catégorie des utilisateurs finaux. L’une des variables indiquant un risque accru d’erreurs pharmaceutiques est l’absence de normes appropriées de gestion des stocks pharmaceutiques dans les hôpitaux. La pénurie de pharmaciens et de techniciens est un facteur majeur limitant l’expansion de l’industrie. La densité moyenne de l’échantillon pour le nombre de pharmaciens pour 10 000 habitants était de 6,02, selon le rapport 2012 FIP Pharmacy Global Work Force Report. La mise en œuvre de systèmes de distribution automatisés dans les hôpitaux est motivée par un manque de travailleurs qualifiés adéquats et un taux d’erreur élevé dans la distribution manuelle.

Opportunités

En raison d’une augmentation de la demande d’avancées technologiques et d’une réduction du coût global associé à la gestion des stocks, le segment ambulatoire devrait augmenter à un TCAC rentable de 7,00 %. En outre, la demande croissante de suivi des stocks en temps réel, l’automatisation du système de livraison pharmaceutique et la gestion efficace des commandes sont quelques-uns des indicateurs clés indiquant un besoin accru d’équipements de distribution automatisés pour réduire les stocks excédentaires et répondre aux besoins des patients. L’une des principales raisons qui devraient stimuler la croissance au cours des prochaines années est l’augmentation du nombre de patients recherchant des soins à domicile et de longue durée.

Portée du marché mondial des machines de distribution automatisées

Le marché des distributeurs automatiques est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Centralisé

Décentralisé

Application

Patient hospitalisé

Ambulatoire

Utilisateur final

Hôpitaux

Pharmacies

Pour obtenir une table des matières détaillée (TOC), veuillez cliquer ici sur @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-automated-dispensing-machines-market

Analyse/aperçus régionaux du marché des machines de distribution automatisées

Le marché des distributeurs automatisés est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des distributeurs automatiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine en raison de l’augmentation de la prévalence de divers troubles chroniques chez les enfants et les personnes âgées.

L’Asie-Pacifique devrait devenir la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,00 % sur la période de prévision 2022-2029. Les initiatives de soutien du gouvernement et l’incidence croissante des erreurs de médication devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Machines de distribution automatisées

Le paysage concurrentiel du marché des distributeurs automatiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des distributeurs automatiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des distributeurs automatiques sont :

Tracxn Technologies Limited (États-Unis)

BD (États-Unis)

Omnicell, Inc. (États-Unis)

Script Pro LLC (États-Unis)

Avery Weigh-Tronix (Royaume-Uni)

Pearson Medical Technologies (États-Unis)

Accu-Chart Plus Healthcare System, Inc. (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Capsa Healthcare (États-Unis)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Swisslog Holding AG (Suisse)

Solutions pharmaceutiques Willach (Allemagne)

Newlcon (Finlande)

ArxIUM (États-Unis)

Parcourez un résumé détaillé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-dispensing-machines-market

Méthodologie de recherche :

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification à l’avance de toutes les données acquises du passé. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Les modèles de données comprennent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Rapports sur les meilleures tendances : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vendor-neutral-archive-vna-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anesthesia-monitoring-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-point-of-care-molecular-diagnostics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cell-permeabilisation-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tangential-flow-filtration-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié s’associe pour la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com