Le marché des dispositifs rachidiens et des produits biologiques dépasse l’évaluation de 5,58 milliards USD d’ici 2029 à un TCAC de 9,80 %

Le rapport d’étude de marché Dispositifs rachidiens et produits biologiques fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi qu’une prévision des divers segments et sous-segments du marché. L’année de base pour le calcul dans le rapport est 2020 et l’année historique est 2019, ce qui indiquera comment le marché se comportera au cours des années de prévision en informant sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport donne des informations utiles qui aident lors du lancement d’un nouveau produit. il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché des appareils rachidiens et des produits biologiques au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché des appareils rachidiens et des produits biologiques a tendance à être d’environ 9,80% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La valeur de marché était évaluée à 2,64 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,58 milliards USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les substances biologiques modifient activement l’environnement et provoquent des changements par le biais de processus biologiques. La biopharmacie devient un élément de plus en plus important pour la fusion vertébrale en raison de son impact potentiel, de l’utilisation de matériaux de remplacement osseux et de la prise de conscience croissante du vieillissement de la population.

Les dispositifs rachidiens sont largement utilisés dans les chirurgies rachidiennes pour traiter les complications telles que les déformations, la dégénérescence discale et les fractures. Ils améliorent activement la formation osseuse et stimulent la fusion vertébrale, contrairement aux métaux inactifs qui n’altèrent pas la fonction cellulaire ou ne stimulent pas la croissance cellulaire.

Dynamique du marché des appareils rachidiens et des produits biologiques

Conducteurs

Augmentation de la demande pour un certain nombre de chirurgies de la colonne vertébrale

L’augmentation des maladies de la colonne vertébrale a augmenté les chirurgies de la colonne vertébrale, ce qui à son tour augmente la demande croissante d’appareils de la colonne vertébrale. La principale raison des chirurgies de la colonne vertébrale est le traitement de la discopathie dégénérative et des malformations congénitales. Le nombre croissant de chirurgies mini-invasives alimente la croissance du marché des appareils rachidiens et des produits biologiques au cours de la période de prévision.

Lancement de nouveaux produits pour accroître l’adoption des dispositifs vertébraux

Diverses avancées technologiques dans l’industrie des appareils rachidiens ont contribué à la découverte de plusieurs implants orthopédiques qui permettront de mieux traiter les patients souffrant de maladies de la colonne vertébrale. Les principaux fabricants de ce secteur se concentrent sur des solutions peu invasives et des implants personnalisés qui augmenteront encore la croissance du marché. De plus, des collaborations stratégiques entre plusieurs fabricants ont conduit à la découverte de technologies et de solutions innovantes pour les chirurgies de la colonne vertébrale.

Opportunités

Amélioration des implants imprimés en 3D et de la réalité augmentée et virtuelle pour les chirurgies mini-invasives

Le secteur de l’intelligence artificielle se développe, ce qui crée en retour un impact significatif sur le marché des appareils rachidiens et des produits biologiques. La plus grande implication des implants imprimés en 3D contribue à améliorer les chirurgies.

Augmentation de la population âgée et des comorbidités associées

La population âgée croissante et les comorbidités associées alimentent principalement les opportunités de croissance du marché. La population vieillissante souffrant d’obésité, associée au nombre croissant de déformations de la colonne vertébrale, devrait alimenter l’expansion de l’industrie des appareils rachidiens et des produits biologiques. Toutes ces conditions tendent à mettre en œuvre les chirurgies mini-invasives qui serviront à la croissance du marché.

Portée du marché mondial des dispositifs rachidiens et des produits biologiques

Le marché des appareils rachidiens et des produits biologiques est segmenté en fonction du type, de l’indication de la maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Dispositifs de fusion

Cervical

Thoracolombaire

Intersomatique

Produits biologiques

Dispositifs sans fusion

Dispositifs de fracture vertébrale par compression

Disques artificiels

Dispositifs de stabilisation dynamique

Les autres

Indication de la maladie

Discopathie dégénérative

Difformité complexe

Traumatismes et fractures

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques spécialisées

Les autres

Analyse / aperçu du marché des appareils rachidiens et des produits biologiques

Le marché des appareils rachidiens et des produits biologiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, indication de maladie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché des appareils rachidiens et des produits biologiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs rachidiens et des produits biologiques en raison du nombre croissant de cas de maladies de la colonne vertébrale. En outre, les principaux facteurs contribuant à la domination du marché des appareils rachidiens et des produits biologiques sont les lancements de nouveaux produits, les collaborations stratégiques, l’augmentation de la recherche sur les produits biologiques et la prévalence croissante des maladies de la colonne vertébrale.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des niveaux de revenu, de l’augmentation des coûts des soins de santé, d’une importante population de patients et d’un financement gouvernemental accru et de la sensibilisation à ces appareils.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs rachidiens et des produits biologiques comprennent :

Exactech, Inc., (États-Unis)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Globus Medical (États-Unis)

Integra LifeSciences (États-Unis)

NuVasive, Inc., (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Orthofix US LLC (États-Unis)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

Smith + neveu (Royaume-Uni)

ZAVATION (États-Unis)

Méthodologie de recherche: marché mondial des dispositifs rachidiens et des produits biologiques

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

