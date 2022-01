Le marché des dispositifs POC et LOC pour insuffisance cardiaque devrait soutenir la croissance au cours de la période de prévision 2022-2027 | Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Danaher, Abaxis Inc., Quidel Corporation

Les appareils Lab-On-Chip (LOC) combinent de nombreuses opérations de laboratoire sur un seul circuit pour fournir une automatisation et un criblage à haut débit.

Les dispositifs de point de service (POC) sont utilisés pour obtenir des résultats de diagnostic près des patients, tandis que les dispositifs de laboratoire sur puce (LOC) intègrent de nombreuses opérations de laboratoire sur un seul circuit pour fournir une automatisation et un dépistage à haut débit. L’insuffisance cardiaque peut être diagnostiquée via des tests POC, et la technologie du dispositif LOC peut être utilisée à la fois pour les tests POC et en laboratoire central.

La taille du marché mondial des dispositifs POC et LOC pour insuffisance cardiaque était estimée à 45,4 millions en 2022 et devrait croître à un TCAC de + 16% au cours de la période de prévision 2022 à 2027.

Les tests au point de service détectent les signes cardiaques et d’autres indicateurs chronologiques, ce qui aide à relever les défis liés aux inégalités en matière de santé. Les retards de remboursement ou le manque de financement pour les diagnostics constituent un obstacle majeur à l’expansion du marché dans la plupart des pays. Le remboursement des tests de diagnostic est un processus compliqué.

Acteurs Clés

* Abbott (États-Unis)

* F. Hoffmann – La Roche SA. (Suisse)

* Danaher (États-Unis)

* Abaxis Inc. (US)

* Quidel Corporation (É.-U.)

* Siemens Healthineers (Allemagne)

* JantPharmacal Corporation (États-Unis)

* Trinity Biotech (Irlande)

* bioMérieux S.A. (France)

* Société de Laboratoire d’instrumentation (États-Unis)

La complexité du processus de remboursement est en soi un obstacle pour ce secteur. La plupart du temps, une compensation est accordée pour le processus ou la technologie plutôt que pour la valeur.

Ce rapport fournit des données quantitatives complètes et une analyse qualitative sur le marché mondial des dispositifs POC et LOC d’insuffisance cardiaque. La taille du marché est analysée par pays, type de produit, application et concurrents. La couverture élargie comprend des ventilations sectorielles supplémentaires pour les utilisateurs finaux et des profils de producteurs approfondis.

par Type de Test (Test Protéomique, Test Métabolomique, Test Génomique)

par Technologie (Microfluidique, Systèmes basés sur des Réseaux)

par Utilisateur final (Hôpitaux et Cliniques, Soins à domicile, Centres spécialisés et autres)

Le rapport identifie diverses entreprises clés du marché. Il aide le lecteur à connaître les stratégies et tactiques commerciales que les joueurs se concentrent sur la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique remarquable sur le marché.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche sur le Marché des dispositifs POC et LOC pour insuffisance cardiaque 2022-2027:

* Étudier, suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions, les acquisitions et les développements de nouveaux produits

* Fournir l’analyse de segmentation basée sur le Type, l’Application et l’Emplacement géographique

* Étudier les facteurs affectant la croissance du marché ainsi que les moteurs du marché conduisant au marché des dispositifs POC et LOC pour insuffisance cardiaque

* Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision pour 2022-2027.

* Fournir une perspective future de la taille du marché dans les principales régions et ses principaux pays performants.

* Pour étudier et prédire la taille exacte du marché, la part, les ventes et les revenus au cours de la période 2022-2027.

* Fournir des informations sur les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Dispositifs POC et LOC pour insuffisance Cardiaque

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Processus mondial de Fabrication des Dispositifs POC et LOC pour Insuffisance Cardiaque

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des dispositifs POC et LOC pour insuffisance cardiaque 2022-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

