Le marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs reflétera une expansion constante au cours de la période 2021-2029 | J&J, Médecine générale, Stryker, Olympus

Aperçu du marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs :

En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour élaborer le rapport sur le marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs . Ce rapport d’activité fournit des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. En outre, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Cela donne une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui peuvent affecter l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. Un rapport mondial d’analyse du marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise et sert de colonne vertébrale à l’entreprise.

De plus, le rapport d’analyse du marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs évalue chaque segment du marché mondial de manière très détaillée afin que les lecteurs puissent être informés des opportunités futures et des domaines à forte croissance de l’industrie. Le rapport se concentre sur les aspects les plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. En outre, il propose une étude complète de la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes, les défis, les tendances et les opportunités. Les lecteurs reçoivent des faits et des chiffres précis liés au marché et à ses facteurs importants tels que la consommation, la production, la croissance des revenus et le TCAC.

Le marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs devrait représenter 1 584,57 millions USD en 2020 à 2 529,38 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,02% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs sont les outils médicaux utilisés lors de la chirurgie mini-invasive qui a lieu dans la moelle épinière, différentes parties du cerveau et la base du crâne. Les dispositifs sont contrôlés à distance et provoquent un faible degré de traumatisme car ils ne nécessitent que de petites incisions ou ouvertures contrairement à la procédure conventionnelle. Dans le cadre de la neurochirurgie mini-invasive, la période de récupération est moindre car elles sont moins invasives et ne nécessitent pas de grandes incisions.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs sont l’augmentation de la population gériatrique et la prévalence des troubles neurologiques à travers le monde, les progrès technologiques des différents acteurs du marché pour améliorer l’équipement et les campagnes de sensibilisation des acteurs du marché actuellement établies qui sont axées sur la mise à niveau et l’amélioration constantes de la qualité des équipements de santé fournis aux patients.

Le marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs est segmenté en fonction du produit, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs chirurgicaux, dispositifs de surveillance et de visualisation et dispositifs d’endoscopie.

En fonction du type de chirurgie, le marché est divisé en neurochirurgie endonasale, chirurgie intracrânienne, rachidienne et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements médicaux et autres.

En termes d’analyse géographique, la région APAC est en train de devenir une région rentable pour le marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prise de conscience croissante des appareils, de l’augmentation de la population et des initiatives gouvernementales en cours aidant au développement des infrastructures de santé et d’autres services médicaux. investissements.

Objectifs du marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs

2 Analyser et prévoir la taille du marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché Dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs

Les principaux fabricants clés sont : General Medical Inc., Stryker, Zimmer Biomet, B. Braun Melsungen AG, Olympus Corporation, Renishaw Plc., Medtronic, Danaher, Zeiss, Karl Storz SE & Co. KG, Brainlab AG, Monteris Medical, Integra LifeSciences, Penumbra, Aesculap Inc., Boston Scientific Corporation, Richard Wolf Gmbh, NICO Corporation, SoringGmbh, Vycor Medical Inc., CONMED Corporation, Johnson & Johnson Private Limited et Microbot Medical, Inc. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont la clé stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs par régions

5 Analyse globale du marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs par type

6 Analyse globale du marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs par applications

7 Analyse globale du marché des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs 9

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial des dispositifs neurochirurgicaux mini-invasifs 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

