Le marché des dispositifs médicaux portables assistera à une expansion généralisée de 2022 à 2030

Selon Market Report Hub, la valeur marchande des dispositifs médicaux portables était de XX milliards de dollars en 2022, et elle devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030. En outre, le marché devrait croître à un TCAC de XX % entre 2022 et 2030. La demande croissante de produits technologiquement avancés, la conscience croissante de la condition physique, l’augmentation de la population de personnes gériatriques et la prévalence croissante des maladies chroniques sont les principaux facteurs qui alimentent l’expansion du marché.

L’analyse comprend la taille du marché, la situation en amont, la segmentation du marché, la segmentation du marché, le prix et le coût et l’environnement de l’industrie. En outre, le rapport décrit les facteurs qui stimulent la croissance de l’industrie et la description des canaux de marché. Le rapport commence par un aperçu de la structure de la chaîne industrielle et décrit l’amont. En outre, le rapport analyse la taille du marché et les prévisions dans différentes zones géographiques, types et segments d’utilisation finale. En outre, le rapport présente un aperçu de la concurrence sur le marché parmi les principales entreprises et les profils d’entreprises. En outre, le prix du marché et les caractéristiques des canaux sont couverts dans le rapport.

Segments de marché clés

Basé sur le type

· Moniteurs d’activité physique

· Montres connectées

· Chiffons intelligents

· Prothèses auditives

· Correctifs

· Analyseurs d’haleine

Basé sur la demande

· Sports et remise en forme

· Surveillance à distance des patients

· Soin à domicile

Basé sur le canal de distribution

· En ligne

· Hypermarchés

· Pharmacies

Par région

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  ROYAUME-UNI Allemagne France Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Singapour Japon Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA Amérique latine Moyen-Orient Afrique



Principaux acteurs du marché

Apple Inc., Mad Apparel Inc., Proteus Digital Health Inc., Neurotech LLC, Garmin Ltd., Fitbit Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Xiaomi Inc., Fossil Group Inc., Moov Inc., Sony Corporation, Senseonics Holdings Inc., ZOLL Medical Corporation et Medtronic plc sont les principaux acteurs du marché mondial des dispositifs médicaux portables.

Aperçu du marché des dispositifs médicaux portables, y compris la production, la consommation, le statut et les prévisions et la croissance du marché

Données historiques 2017-2019 et prévisions de marché 2020-2028

Analyse géographique, y compris les principaux pays

Aperçu du marché des types de produits, y compris le développement

Aperçu du marché des utilisateurs finaux, y compris le développement