Le Marché Des Dispositifs Médicaux Intelligents Devrait Enregistrer Un TCAC Sain De 20,1% De 2021 À 2028

Analyse et Perspectives du Marché : Marché Mondial des Dispositifs Médicaux Intelligents

Le marché des dispositifs médicaux intelligents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 20,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 126 409,49 millions USD d’ici 2028 contre 30 084,95 millions USD en 2020. L’adaptabilité croissante des téléphones intelligents et des dispositifs médicaux compatibles avec les téléphones intelligents est le principal moteur qui propulse le marché au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux intelligents sont des outils médicaux importants utilisés par les médecins pour surveiller les paramètres physiologiques vitaux de diverses maladies. Ces appareils intelligents sont destinés à améliorer la qualité des soins aux patients en surveillant les données en temps réel et en les communiquant au médecin via un appareil connecté..

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et des Dispositifs Médicaux Intelligents

Les principales entreprises qui traitent sur le marché mondial des dispositifs médicaux intelligents sont Johnson & Johnson Services, Inc, Abbott, Apple Inc., Medtronic, F. Hoffman- La Roche Ltd., Fitbit, Inc., Dexcom, NeuroMetrix, Inc., CeQur SA, Huawei Devices Co., Ltd., West Pharmaceutical Services, Inc., Sonova, BAE Systems, Seiko Epson Corporation, Insulet Corporation, Garmin Ltd., SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., LG Electronics, Enable Injections, Debiotech S.A. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des dispositifs médicaux intelligents.

Par exemple,

En août 2020, Fitbit, Inc. a annoncé le lancement de Fitbit Sense, la montre intelligente de santé la plus avancée avec le premier capteur d’activité électro-thermique au monde sur une montre intelligente qui aidera à gérer le stress avec une technologie avancée de suivi de la fréquence cardiaque. Cela aidera l’entreprise à générer plus de revenus dans les années à venir.

En septembre 2020, NeuroMetrix, Inc. a annoncé le lancement de l’application Quell pour Apple Watch pour le dispositif de soulagement de la douleur. Cela permettra un haut niveau d’intégration et de nouvelles fonctionnalités de soulagement de la douleur. Cela aidera l’utilisateur à contrôler l’appareil et à surveiller le soulagement de la douleur du poignet. Cela augmentera la demande sur le marché et aidera l’entreprise à se développer.

Tendances Impactant le Marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Fitbit, Inc., Apple Inc., Medtronic ciblent? L’étude de marché de Data Bridge a estimé qu’une forte croissance du marché des dispositifs médicaux intelligents en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique constitueraient leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des dispositifs médicaux intelligents devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises telles que Fitbit, Inc., Apple Inc. et Medtronic car ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des dispositifs médicaux intelligents ayant un nombre maximum de produits. Études de marché de Data Bridge de nouveaux rapports mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des dispositifs médicaux intelligents.

Points forts du Marché:

Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport sur le marché des carences en arginase a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région pour aider les entreprises à augmenter leurs revenus.

Pour obtenir des informations concurrentielles sur les entreprises leaders avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

Avantages de l’étude

– Pour représenter et estimer le marché des packs de test à domicile, dans la mesure de leur valeur, par mesure, type d’article et industrie.

– Pour profiler délibérément les participants vitaux et décomposer complètement leur position sur le marché en ce qui concerne le positionnement et les capacités de centre, et détailler la scène sérieuse pour les pionniers du marché

– Développement / Innovation d’articles: Informations détaillées sur les approbations d’articles, les exercices de R & D et les envois d’articles sur le marché des unités de test à domicile

– Méthodologies des participants centraux et contributions aux articles

– Division de marché de haut en bas

