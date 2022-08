Le marché des dispositifs médicaux intelligents clôturera à 213,12 milliards USD avec un TCAC de 24,5 % sur la période de prévision jusqu’en 2029

Les médecins utilisent des dispositifs médicaux intelligents comme instruments médicaux cruciaux pour suivre les indicateurs physiologiques critiques d’une variété de troubles. En collectant des données en temps réel et en les transmettant à un médecin via un appareil connecté, ces appareils intelligents visent à améliorer la qualité du traitement des patients.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs médicaux intelligents, qui était de 36,92 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 213,12 milliards de dollars d’ici 2029, et devrait connaître un TCAC de 24,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

L’adoption d’appareils médicaux intelligents apporte un certain nombre d’avantages, notamment un gain de temps et d’argent lors des visites à l’hôpital, aidant les gens à prendre davantage conscience de leur santé et de leur forme physique. À l’échelle mondiale et dans les pays émergents en particulier, l’utilisation de dispositifs médicaux intelligents gagne en popularité. En surveillant en permanence les paramètres de santé, les appareils intelligents peuvent également analyser l’état de santé du patient et réagir rapidement aux problèmes. Les appareils intelligents ont l’avantage que les patients peuvent les utiliser avec confiance et confort.

Dynamique du marché des dispositifs médicaux intelligents

Conducteurs

Popularité croissante des smartphones

Le marché est en pleine expansion en raison de la popularité croissante des smartphones et du désir d’appareils portables et médicaux compatibles avec les smartphones. Le marché mondial des dispositifs médicaux intelligents est en pleine expansion grâce aux approches avancées déjà utilisées.

Demande croissante de dispositifs médicaux intelligents

Les investissements croissants sur le marché aident également le secteur à établir une trajectoire de croissance plus solide. Des changements massifs sont en cours dans le secteur de la santé, et beaucoup d’entre eux sont bons. Le progrès technologique est l’un des effets les plus importants et les plus bénéfiques mentionnés ici. Les récompenses sont énormes, et cette abondance entraîne une augmentation de la demande de dispositifs médicaux intelligents qui vont encore plus loin dans les efforts pour améliorer les résultats des soins de santé.

Augmentation de la prévalence des troubles chroniques

Il y a une forte augmentation de la prévalence des maladies chroniques. De plus, cette évolution peut être liée à une série de changements de mode de vie. L’un d’eux ne fait pas assez d’exercice, mange mal, fume, boit et a d’autres habitudes malsaines. De plus, des niveaux de stress considérablement élevés sont un facteur dans un certain nombre de problèmes de santé. De plus, la prévalence des maladies chroniques est extrêmement élevée aux États-Unis, un pays développé doté d’une solide infrastructure de soins de santé et de règles de paiement avantageuses. La tendance croissante à la forme physique est un autre élément moteur du marché des dispositifs médicaux intelligents dans le monde entier. Le besoin d’appareils médicaux intelligents augmente à mesure que de plus en plus de personnes pratiquent une activité physique pour des raisons de santé,

Opportunités

Augmentation du taux de diabète

Le taux de prévalence du diabète augmente en raison de l’évolution des modes de vie. Les gens utiliseront des appareils médicaux intelligents comme des glucomètres et des pompes à insuline pour surveiller ces maladies. Cela stimulera probablement le marché mondial dans les années à venir.

Étendue du marché mondial des dispositifs médicaux intelligents

Le marché des dispositifs médicaux intelligents est segmenté en fonction du type de produit, du type, de la technologie, de la modalité, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Appareils de diagnostic et de surveillance

dispositif thérapeutique

Écrire

Dans le corps

patch adhésif

hors du corps

boucle de ceinture

Mille

Technologie

à base de ressort

motorisé

Pompe rotative

batterie extensible

gaz sous pression

les autres

Modalité

Utilisable

pas utilisable

Demande

Oncologie

Diabète

maladies auto-immunes

Maladies infectieuses

sport et remise en forme

Problèmes de sommeil

les autres

Utilisateur final

hôpitaux

cliniques

soins à domicile

club de sport

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie

canal en ligne

Les autres

Aperçu régional / analyse du marché des dispositifs médicaux intelligents

Le marché des dispositifs médicaux intelligents est analysé et des informations et des tendances sont fournies sur la taille du marché par pays, type de produit, type, technologie, modalité, application, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs médicaux intelligents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs médicaux intelligents domine le marché en raison de l’augmentation des investissements dans le développement des dispositifs intelligents. Les États-Unis dominent en Amérique du Nord en raison de l’augmentation de l’utilisation des smartphones et de la sensibilisation accrue à leur santé et à leur forme physique. L’Allemagne domine le marché en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence croissante des maladies chroniques qui nécessitent une surveillance 24h/24. L’Asie-Pacifique devrait croître La Chine devrait dominer le marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des investissements et du soutien gouvernemental.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des dispositifs médicaux intelligents

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs médicaux intelligents fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liées au marché des dispositifs médicaux intelligents.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs médicaux intelligents sont :

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Apple Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

F. Hoffman-La Roche Ltée . (ETATS-UNIS)

fitbit, inc. (ETATS-UNIS)

dexcom inc. (ETATS-UNIS)

NeuroMetrix, Inc. (États-Unis)

CeQur Simplicity (Suisse)

Huawei Devices Co., Ltd. (Chine)

West Pharmaceutical Services, Inc. (ETATS-UNIS)

Sonova (Suisse)

BAE Systems (Royaume-Uni)

Seiko Epson Corporation (Japon)

Insulet Corporation (États-Unis)

garmin Ltd (États-Unis)

SAMSUNG (Corée du Sud)

LG Electronics (Corée du Sud)

