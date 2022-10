Le marché des dispositifs médicamenteux combinés au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision

Le marché des médicaments et des dispositifs combinés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. 2028 et est prévu pour atteindre 1 274,40 millions USD d’ici 2028, contre 678,90 millions USD en 2020. La demande croissante de dispositifs médicaux et les initiatives gouvernementales croissantes sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

La prévalence croissante des progrès technologiques dans le domaine des maladies chroniques contribue efficacement à la croissance du marché des combinaisons de médicaments et d’appareils. Cependant, les limites et les complications associées aux médicaments combinés et aux dispositifs peuvent entraver la croissance future du marché des médicaments et des dispositifs combinés. Les partenariats et les collaborations des principaux acteurs du marché constituent une opportunité. Cependant, le cadre réglementaire strict constitue un défi pour la croissance du marché des combinaisons de médicaments et de dispositifs.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-drug-device-combination-market

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Medtronic, Amgen Inc., BD, Eitan Medical, E3D Elcam Drug Delivery Devices, GlaxoSmithKline plc, Bayer AG, NanoPass, Janssen Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.) , Otsuka America Pharmaceutical, Inc., entre autres acteurs nationaux, du Moyen-Orient et d’Afrique. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez vous reporter au résumé du rapport de recherche@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-drug-device-combination-market

Mélange de dispositifs anti-drogues au Moyen-Orient et en Afrique : étendue et taille du marché

Le marché des médicaments et dispositifs combinés au Moyen-Orient et en Afrique est classé en quatre segments notables, qui sont basés sur le produit, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché des combinaisons de médicaments et d’appareils est segmenté en auto-injecteurs, patchs à micro-aiguilles, pilules numériques, inhalateurs intelligents, hydrogels d’administration de médicaments, lentilles à élution de médicaments, etc. En 2021, les auto-injecteurs ont la part la plus élevée sur le marché des dispositifs médicaux en raison de la demande croissante de technologie de combinaison médicament-dispositif très avancée et efficace pour le traitement.

Sur la base de l’application, le marché des combinaisons de médicaments et d’appareils est segmenté en maladies orthopédiques, maladies respiratoires, diabète, oncologie, maladies cardiovasculaires et autres. En 2021, l’orthopédie devrait dominer le marché des combinaisons de médicaments et d’appareils en raison du potentiel accru de croissance technologique, en particulier dans les segments des dispositifs médicaux et des soins de santé, couplé à la disponibilité croissante d’aides médicales avancées pour les conditions de santé prévalentes qui devraient conduire davantage la croissance du marché. .

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des combinaisons de médicaments et d’appareils est segmenté en cliniques, hôpitaux, établissements de soins à domicile, centres de soins ambulatoires et autres. En 2021, les cliniques devraient dominer le marché des combinaisons de médicaments et d’appareils, car la plupart des patients préfèrent une surveillance et un traitement par des experts pour éviter d’autres complications.

Sur la base du canal de distribution, le marché des combinaisons de médicaments et de dispositifs est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2021, les appels d’offres directs devraient dominer le marché des combinaisons de médicaments et de dispositifs en raison de la disponibilité accrue des hôpitaux et des cliniques combinée à la croissance des systèmes commerciaux internationaux.

Analyse au niveau du pays du marché des combinaisons de dispositifs médicamenteux

Le marché des combinaisons de médicaments et de dispositifs est analysé et des informations sur la taille du marché par produit, application, utilisateur final et canal de distribution sont fournies. Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments et des dispositifs combinés sont l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Afrique du Sud devrait croître avec un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique. Les agences gouvernementales et les organisations de santé mènent divers programmes dans cette région; par conséquent, on prévoit qu’il stimulera la croissance du marché.

Explorez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-drug-device-combination-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données des pays.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-laboratory-hoods-and-enclosure-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-laboratory-hoods-and-enclosure-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-laboratory-hoods-and-enclosure-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-laboratory-hoods-and-enclosure-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/mexico-dimenhydrinate-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle ! Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est un corps de pure sagesse et d’expérience qui a été formulé et encadré en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui font confiance à nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com