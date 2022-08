Le marché des dispositifs médicamenteux combinés atteindra 30 854,85 ​​millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2028, avec une croissance à un TCAC de 10,2 %

Le marché mondial des médicaments et dispositifs combinés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 30 854,85 ​​millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. L’éclosion de la pandémie de COVID-19 et l’augmentation des activités initiées par le gouvernement sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

L’adoption croissante des avancées technologiques dans le domaine des maladies chroniques a efficacement contribué à la croissance du marché des médicaments et des dispositifs combinés. Cependant, les limites et les complications associées aux médicaments et dispositifs combinés peuvent entraver la croissance future du marché des médicaments et dispositifs combinés. La collaboration et le partenariat des principaux acteurs du marché est une opportunité. Cependant, des cadres réglementaires rigoureux posent des défis à la croissance du marché mondial des médicaments combinés et des dispositifs.

Obtenez un exemple de rapport PDF :

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-drug-device-combination-market

Portée du marché mondial des dispositifs thérapeutiques médicamenteux combinés et taille du marché

Le marché des médicaments et dispositifs combinés est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance dans tous les domaines vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de commercialisation pour identifier les différences entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial des combinaisons de médicaments et d’appareils est segmenté en auto-injecteurs, patchs à micro-aiguilles, pilules numériques, inhalateurs intelligents, hydrogels d’administration de médicaments, lentilles à élution de médicaments, etc. Les auto-injecteurs devraient dominer le marché mondial combiné des médicaments et des dispositifs en 2021 en raison de la demande mondiale croissante de dispositifs médicaux pour traiter les patients.

Sur la base de l’application, le marché mondial des combinaisons de médicaments et d’appareils est segmenté en maladies orthopédiques, maladies respiratoires, diabète, oncologie, maladies cardiovasculaires et autres. L’orthopédie devrait dominer le marché mondial des médicaments combinés et des dispositifs d’ici 2021 en raison de la croissance de la population gériatrique et de la demande mondiale croissante de dispositifs médicaux orthopédiques pour traiter les patients atteints de maladies osseuses.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des médicaments combinés et des dispositifs est segmenté en cliniques, hôpitaux, établissements de soins à domicile, centres de soins ambulatoires et autres. Les cliniques devraient dominer le marché mondial des combinaisons de médicaments et d’appareils d’ici 2021, car elles sont capables de diagnostiquer des maladies et de recevoir un traitement efficace pendant une plus longue période sous la direction de médecins experts dans les pays en développement.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des médicaments et dispositifs combinés est segmenté en appels d’offres directs, au détail et autres. D’ici 2021, les appels d’offres directs devraient dominer le marché mondial du portefeuille de médicaments et d’appareils, offrant des produits de santé de haute qualité, faciles à utiliser et abordables. De plus, les enchères directes offrent la valeur la plus compétitive du marché.

Pour une analyse approfondie du marché, veuillez consulter le résumé du rapport de recherche sur @- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-drug-device-combination-market

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de médicaments combinés

Analyser le marché des combinaisons de médicaments et de dispositifs et fournir des informations sur la taille du marché par produit, application, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments et dispositifs combinés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, Bath, la Suisse, la Russie, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe, la Chine, la Corée du Sud. , Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil.

Le segment américain des auto-injecteurs devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’utilisation croissante d’une combinaison de médicaments et de dispositifs dans de nombreux traitements. De plus, l’épidémie de COVID-19 a conduit les gens à se faire soigner à domicile . Le Japon est le pays leader de la croissance du marché de l’Asie-Pacifique en raison des avancées technologiques croissantes dans les secteurs de la santé et des dispositifs médicaux. Le segment allemand des auto-injecteurs domine le marché européen en raison du nombre croissant d’approbations de nouveaux produits combinés de médicaments et de dispositifs.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs médicamenteux combinés

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs combinés de médicaments fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés , le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, le nom de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, la gamme de produits, ainsi que la gamme, le domaine d’application et la courbe de durée de vie technique. Les points de données présentés ci-dessus concernent uniquement l’approche de la société sur le marché des médicaments et des dispositifs combinés.

Les principales entreprises opérant sur le marché des combinaisons médicament-dispositif comprennent Medtronic, Zimmer Biomet, Amgen Inc., Mediprint, Propeller Health, BD, YPSOMED, ​​​​CosMED Pharmaceutical Co. Ltd., Micron Biomedical, Inc., Findair Spozoo, VAXXAS, MetP Pharma AG, SONCEBOZ, Eitan Medical, Vaxess Technologies Inc., Subcuject Aps, E3D Elcam Drug Delivery Devices, OcuMedic, GlaxoSmithKline plc, Bayer AG, NanoPass, Sensirion AG Suisse, Janssen Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Insulet Corporation, TheraJect, Otsuka America Pharmaceutical, Inc., Raphas Co., Ltd., EOFLOW CO., LTD., CGbio, etc. De nombreux contrats et accords sont également initiés par des entreprises du monde entier, ce qui accélère également le développement du marché des combinaisons de médicaments et de dispositifs.

Par exemple,

En avril 2021, la filiale américaine Nephria EOFlow Co., Ltd. a obtenu une licence de l’Université Drexel pour un nouveau nanomatériau « MXene ». Nephria a acquis les droits exclusifs et prévoit de développer un système de dialyse portable, également connu sous le nom de rein artificiel portable (WAK), grâce à ce transfert de technologie. Cela accélérera la technologie dans de nouveaux domaines thérapeutiques et augmentera la croissance du marché.

En août 2020, Vaxess Technologies Inc. a annoncé un contrat avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) pour évaluer les technologies vaccinales alternatives. Cette reconnaissance accrue des plateformes innovantes telles que MIMIX peut mieux répondre aux futures épidémies et stimulera le marché.

En avril 2018, GTRC a conclu un accord de licence exclusif avec Micron Biomedical, Inc. Selon GTRC, la technologie des patchs à micro-aiguilles a reçu une licence exclusive en échange de Micron Biomedical, Inc. pour acquérir les droits exclusifs de développement, de fabrication, de vente, d’utilisation et de sous-licence de produits basés sur la technologie Georgia Tech qui a renforcé le leadership pour élargir le marché.

Les collaborations, les lancements de produits, les expansions commerciales, les prix et distinctions, les coentreprises et les autres stratégies des acteurs du marché renforcent l’empreinte de l’entreprise sur le marché du portefeuille de dispositifs pharmaceutiques et offrent également des avantages pour la croissance des bénéfices de l’organisation.

Explorez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-drug-device-combination-market

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://telegra.ph/Hematologic-Malignancies-Market-Analysis-Growth-Demand-Development-Key-Players-Research-Supply–Forecasts-to-2029-07-14

https://telegra.ph/Hepatitis-E-Market-Segmentation-Forecast-Research-Trends-Chain-Supplier-Size-and-Analysis-Research-Report-to-2027-07-14

https://telegra.ph/Epiglottic-Abscess-Market-Industry-Analysis-Size-Trends-Demand-Development-and-Growth-Analysis-Forecast-to-2027-07-14

https://telegra.ph/Bacterial-Vaginosis-Treatment-Market-Receives-a-Rapid-Boost-in-Economy-due-to-High-Emerging-Demands-by-Regional-Forecast-to-2027-07- 14

https://telegra.ph/Hurthle-Cell-Carcinoma-Treatment-Market-Global-Key-Leaders-Analysis-Mylan-NV-Bayer-AG-Eisai-Co-Ltd-AbbVie-Inc-King-Pharms-Lupin- 07-14

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle ère avec un niveau de résilience inégalé et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com