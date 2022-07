Le marché des dispositifs d’étanchéité des navires reflétera un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial des dispositifs d’étanchéité des vaisseaux devrait représenter environ XX milliards de dollars américains d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Market Report Hub.

La taille du marché mondial des dispositifs d’étanchéité des navires était évaluée à XX milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Facteurs de croissance

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent le nombre croissant d’opérations chirurgicales à travers le monde, le vieillissement de la population et les progrès technologiques.

La pandémie de COVID-19 a entraîné plusieurs défis tels que des goulots d’étranglement logistiques, une faible demande, une diminution des activités de vente et de marketing et une baisse des ventes. Le principal impact, cependant, a été l’annulation ou le report des chirurgies électives pendant la pandémie. La plupart des pays ont été bloqués avec la mise en œuvre de restrictions de mouvement tandis que les sociétés universitaires et les organismes de réglementation ont recommandé le report des interventions chirurgicales électives. Selon Harvard Business Review, une baisse d’environ 4,8 % du PIB de l’économie américaine, au premier trimestre 2020, pourrait être attribuée aux services de santé différés, en particulier aux procédures électives retardées. La reprise des chirurgies électives devrait entraîner une augmentation de la demande au cours des prochaines années.

Le nombre de chirurgies pratiquées est un facteur clé de la croissance du marché. Aux États-Unis, la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population entraînent une augmentation du nombre d’interventions chirurgicales effectuées chaque année.

Faits saillants du rapport

Le segment de la chirurgie laparoscopique a dominé le marché des dispositifs de scellement des vaisseaux et a représenté la plus grande part des revenus de 71,8 % en 2020. On estime également que le segment connaîtra un TCAC de XX % dans les années à venir. Le facteur clé contribuant à cette croissance comprend une préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives et une prise de conscience des avantages des chirurgies laparoscopiques par rapport aux chirurgies ouvertes. Selon une étude rétrospective de 2020 réalisée par le Département de chirurgie du Cleveland Medical Center, aux États-Unis, le nombre de procédures ouvertes effectuées par les résidents en chirurgie générale est en baisse depuis 2000 avec une préférence croissante pour la chirurgie mini-invasive. Cette tendance devrait continuer à alimenter la demande de dispositifs de négociation de navires.

Le segment des instruments a dominé le marché des dispositifs d’étanchéité des vaisseaux et a représenté la plus grande part des revenus de XX % en 2020. Le segment devrait également connaître le TCAC le plus rapide de XX % au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs contribuant à cette part comprennent la demande croissante d’instruments de scellement de vaisseaux fiables, abordables et sûrs, les développements de produits et le nombre croissant d’interventions chirurgicales. Il existe également une demande croissante d’instruments de scellement de vaisseaux retraités ou réutilisables en raison de leur rapport coût-efficacité et des avantages environnementaux associés, tels qu’une réduction significative des déchets médicaux. Le groupe KLS Martin, basé en Allemagne, propose des instruments de scellement réutilisables sous la marque marSeal.

Le segment des hôpitaux et des cliniques spécialisées a dominé le marché des dispositifs de scellement des vaisseaux et détenait la plus grande part des revenus de 67,4 % en 2020. Cela est attribuable à un volume plus élevé de chirurgies pratiquées en milieu hospitalier. Les dispositifs d’étanchéité des vaisseaux, en particulier les dispositifs réutilisables, offrent également une meilleure efficacité et des économies de coûts pour les utilisateurs finaux. Selon une étude publiée dans le Journal of Surgical Oncology, les dispositifs d’obturation vasculaire réutilisables utilisés dans les procédures modifiées de dissection totale du cou ont considérablement réduit les coûts médicaux et ont fourni une efficacité clinique similaire à celle des dispositifs jetables.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de XX % au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de centres ambulatoires et de la rentabilité associée. Selon les données de mars 2021 fournies par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), il y a environ 187 ASC certifiés Medicare dans l’État de Washington, 817 en Californie, 442 au Texas, 457 en Floride et 368 en Géorgie. Ces chiffres devraient augmenter au cours des prochaines années.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de scellement des vaisseaux et a représenté la plus grande part des revenus de XX % en 2020. La part importante de la région est due à la présence d’acteurs clés et d’hôpitaux équipés sur le plan technologique aux États-Unis et au Canada. L’Europe détenait la deuxième plus grande part de revenus du marché en 2020 en raison d’une population vieillissante et de la prévalence de maladies chroniques entraînant un nombre croissant d’interventions chirurgicales.

Joueurs clés

Medtronic

Société Olympe

B.Braun Melsungen AG

Services aux entreprises de dispositifs médicaux, Inc. (Johnson & Johnson)

Heritage Electromedicine GmbH

Bowa Médical

OmniGuide Holdings, Inc.

Chirurgie intuitive

Bolder Surgical, LLC

Groupe KLS Martin

Segmentation du marché

Perspectives d’application Chirurgie générale Chirurgie laparoscopique

Perspectives du produit Générateurs Instruments Accessoires

Outlook de l’utilisateur final Hôpitaux et cliniques spécialisées Centres de chirurgie ambulatoire

Perspectives régionales Amérique du Nord NOUS Canada L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Italie Espagne Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie Corée du Sud Amérique latine Brésil Mexique Argentine CHOSE Afrique du Sud Arabie Saoudite



Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs d’étanchéité des navires couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie, l’analyse de la politique nationale et de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique, etc. , et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché des dispositifs d’étanchéité des navires pour l’année de base 2020 et les prévisions entre 2022 et 2030. Les chiffres du marché ont été estimés sur la base de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur l’état du marché mondial des dispositifs d’étanchéité des navires, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché des dispositifs d’étanchéité des navires aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions du marché des dispositifs d’étanchéité des navires en termes de TCAC, mais également étudié le marché en fonction de paramètres clés, y compris la croissance d’une année sur l’autre (YoY), pour comprendre la certitude du marché et trouver et présenter les opportunités lucratives sur le marché.