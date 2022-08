Le marché des dispositifs dentaires CAD / CAM en Asie-Pacifique atteindrait 1,78 milliard USD avec une analyse régionale par type et application jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché Asie-Pacifique des dispositifs dentaires CAD / CAM met en lumière les meilleures opportunités de marché et des informations efficaces avec lesquelles les entreprises peuvent atteindre un grand succès. La recherche et l’analyse des développements clés dans le secteur de la santé et des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies ont été couvertes ici. Toutes ces données de rapport aident les entreprises à réfléchir à une vue d’ensemble du marché et des produits. Ce rapport d’étude de marché donne des illustrations des valeurs du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et les prévisions pour l’année 2022-2029. Le rapport sur les dispositifs dentaires CAD / CAM en Asie-Pacifique souligne également les détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui estiment la hausse ou la baisse de la demande d’un produit particulier par rapport aux conditions du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des dispositifs dentaires CAD / CAM en Asie-Pacifique comprennent:

Danher (États-Unis)

Hexagone (Suède)

PLANMECA OY (Finlande)

3Shape A/S (Danemark)

Dental Wings Inc. (Canada)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Roland DGA Corporation (États-Unis)

Dentsply Sirona (États-Unis)

Align Technology Inc (États-Unis)

Institut Strauman AG (Suisse)

EG Solutions (Angleterre)

Analyses et aperçus clés du marché :

Le besoin de gadgets dentaires a augmenté en raison d’un pic dans l’association des soins dentaires. Un dispositif dentaire de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) permet au dentiste d’effectuer ses traitements avec compétence, de manière beaucoup plus rapide et plus précise. Les restaurations, les facettes, les incrustations, les onlays et les ponts sont tous fabriqués à partir d’un seul bloc de céramique en utilisant la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO). Ces appareils ont permis l’épanouissement du patient en restaurant la dent en une seule journée, réduisant ainsi le nombre de visites chez le dentiste par les patients.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs dentaires de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) en Asie-Pacifique, qui était de 0,94 milliard USD en 2021, atteindrait 1,78 milliard USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché des dispositifs dentaires CAD / CAM en Asie-Pacifique

Conducteurs

Procédures dentaires en pleine effervescence

La flambée des cas de procédures dentaires et la prévalence croissante des maladies dentaires devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Sensibilisation aux avantages du rayonnement gamma

Les avantages du rayonnement gamma dans les techniques de détection à l’aide de rayons X aident à accepter les patients et à augmenter leur consommation par les chirurgiens accélèrent la demande de dispositifs dentaires CAD/CAM chez les prestataires de soins de santé et les payeurs de soins de santé.

Le désir croissant d’une meilleure esthétique et la demande croissante de solutions dentaires avancées stimulent également l’adoption de ces appareils, renforçant ainsi la croissance du marché. De plus, la demande croissante de traitements indolores et le temps de fauteuil minimal affectent positivement le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM.

Opportunités

En outre, diverses avancées dans le domaine de la santé ainsi que le nombre croissant de produits numériques CAO et dentaires avancés offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, des temps de traitement réduits et une numérisation accrue conduisant à une plus grande précision propulsent également le marché croissance globale.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût des équipements dentaires augmente rapidement, ce qui devrait entraver la croissance du marché. En outre, les divers facteurs tels que les produits dentaires vendus sur le marché gris sont inefficaces et impropres à l’utilisation en raison de facteurs tels que les produits qui ont dépassé leur date de péremption et ne respectent pas les normes de l’industrie, mettent davantage la santé du patient en danger qui sont devrait défier le marché des dispositifs dentaires CAD / CAM au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des dispositifs dentaires de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO / FAO) en Asie-Pacifique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse d’import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact du marché national et localisé acteurs, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’analyse stratégique de la croissance du marché, de la taille du marché, de la croissance du marché des catégories, des niches et de la domination des applications, des approbations de produits, des lancements de produits, des expansions géographiques, des innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs dentaires de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) en Asie-Pacifique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Marché Asie-Pacifique des dispositifs dentaires CAD / CAM, par région:

Le marché Asie-Pacifique de la conception et de la fabrication de dispositifs dentaires assistés par ordinateur est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, gamme de prix, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur des dispositifs dentaires sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le Asie-Pacifique (APAC).

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché des dispositifs dentaires CAD / CAM en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs dentaires de conception et de fabrication assistées par ordinateur en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Systèmes CAO/FAO

Matériaux CAO/FAO

Verre Céramique

Céramique à base d’alumine

Disilicate de lithium

Cuir de zircone

Application

Couronnes

Dentiers

Des ponts

Placages

Incrustations/Onlays

Utilisateur final

Laboratoire Dentaire

Cabinet dentaire

Institut de recherche/académique

