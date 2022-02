Le marché des dispositifs de transfert de médicaments en systèmes fermés devrait atteindre 1 661,83 millions de dollars américains d’ici 2027

Selon l’étude Insight Partners sur « Prévisions du marché des dispositifs de transfert de médicaments à systèmes fermés jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par mécanisme de fermeture, type, technologie, composant, utilisateur final », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché et les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché.

Le dispositif de transfert de médicament à système fermé offre une protection contre les médicaments dangereux ou les vapeurs lors de la préparation et de l’administration du médicament. Il comprend des composants qui permettent de filtrer les vapeurs dangereuses hors du système. Les dispositifs de transfert de médicaments en système fermé jouent un rôle majeur dans la protection des professionnels de la santé contre les antinéoplasiques ainsi que d’autres médicaments nocifs.

Aperçu du marché

Adoption croissante de la chimiothérapie

Plusieurs médicaments dangereux tels que les antinéoplasiques, les anticorps monoclonaux et les antibiotiques sont utilisés lors des protocoles de traitement des patients. Les pharmaciens, médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé courent un grand risque d’exposition à ces médicaments dangereux. Le traitement du cancer comprend l’utilisation de médicaments antinéoplasiques qui peuvent avoir plusieurs conséquences sur la santé, s’ils sont ingérés. L’antinéoplasique peut avoir un impact sévère pendant les grossesses et l’exposition peut entraîner des anomalies chromosomiques. La contamination de surface des traitements de chimiothérapie peut avoir un impact non seulement sur les professionnels de santé, mais aussi sur les patients et leurs familles. L’augmentation du nombre de cas de cancer devrait stimuler l’adoption de la chimiothérapie dans le monde entier. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2018, environ 9,6 millions de décès dus au cancer ont été signalés dans le monde. Selon l’étude menée par l’American Cancer Society en 2019-2020, la chimiothérapie est le traitement anticancéreux le plus courant chez les femmes atteintes d’un cancer du sein de stade III, car environ 56,0 % des cas de cancer du sein de stade III préfèrent la chimiothérapie aux États-Unis. De plus, selon la même étude, environ 43,0 % des patients ont préféré la chimiothérapie pour le traitement des grandes cellules B entre 2012 et 2016. Ainsi, la forte augmentation de l’adoption des chimiothérapies entraînerait éventuellement la demande de dispositifs de transfert de médicaments en système fermé dans les années à venir.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Informations basées sur le type

En termes de type, le marché des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé est segmenté en systèmes membrane à membrane et en systèmes sans aiguille. Le segment des systèmes membrane à membrane détenait la plus grande part du marché en 2019. Cependant, le segment des systèmes sans aiguille devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Le système membrane à membrane interdit le transfert de contaminants environnementaux dans le système et la fuite de gaz dangereux à l’extérieur du système. De plus, le système membrane à membrane empêche l’introduction d’aérosols de vapeur nocifs et les déversements à l’extérieur du système grâce à la technologie de purification de l’air.

Informations basées sur la technologie

Basé sur la technologie, le marché des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé est segmenté en dispositifs à membrane, dispositifs compartimentés et dispositifs de nettoyage/filtration de l’air. Le segment des systèmes de dispositifs à membrane détenait la plus grande part du marché en 2019. Cependant, le segment des dispositifs compartimentés devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Les dispositifs à membrane sont particulièrement utilisés lors de l’équilibrage de pression. La technologie interdit la diffusion de vapeurs dangereuses et offre une protection contre une exposition nocive.

Informations basées sur les composants

En termes de composants, le marché des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé est segmenté en dispositifs d’accès aux flacons, dispositifs de sécurité des seringues, dispositifs d’accès aux sacs/lignes et accessoires. Le segment des dispositifs d’accès aux flacons détenait la plus grande part du marché en 2019. Cependant, le segment des dispositifs de sécurité des seringues devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Les dispositifs d’accès aux flacons ventilés sont utilisés pour accéder en toute sécurité aux médicaments pour la préparation et l’administration de médicaments sans aiguille. Les dispositifs d’accès aux flacons devraient enregistrer une croissance considérable en raison de l’augmentation de l’administration de médicaments. De plus, les dispositifs d’accès aux flacons doivent être connectés aux dispositifs de transfert de médicament à système fermé pour l’administration de médicament.

Informations basées sur l’utilisateur final

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres d’oncologie et autres. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part du marché en 2019. Le segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. On estime que le segment des hôpitaux détient une part considérable, car la majorité des patients des pays émergents ainsi que des pays développés préfèrent se rendre dans les hôpitaux pour tout type de problèmes liés à la santé. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et l’accessibilité croissante dans les pays émergents devraient offrir une opportunité de croissance lucrative pour le segment des hôpitaux et des cliniques au cours de la période de prévision.

Marché des dispositifs de transfert de médicaments en systèmes fermés: paysage concurrentiel et développements clés

BD, B. Braun Medical Inc., ICU MEDICAL INC., EQUASHIELD, Corvida Medical, Yukon Medical, Caragen Ltd, Simlivia Healthcare Ltd., JMS CO., LTD, Victus, Inc.

