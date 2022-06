Le marché des dispositifs de surveillance non invasifs connaît une croissance exceptionnelle et des revenus solides d’ici 2029 | Acteurs clés – GE, Analogique, Olympus, PeriGen

Aperçu du marché mondial des dispositifs de surveillance non invasifs :

Le meilleur marché des appareils de surveillance non invasifsLe rapport d’enquête propose une enquête méticuleuse sur le scénario actuel du marché mondial, qui prend en compte de nombreuses dynamiques de marché. Ce rapport d’étude de marché a été produit avec la collecte systématique d’informations sur le marché pour l’industrie de la santé. Le document de marché est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Les entreprises d’aujourd’hui choisissent la solution de rapport d’étude de marché telle que le rapport sur les dispositifs de surveillance non invasifs, car elle aide à améliorer la prise de décision et à générer davantage de revenus. Ainsi, le rapport crédible sur le marché des dispositifs de surveillance non invasifs est un modèle indispensable pour augmenter les activités commerciales, effectuer un travail qualitatif et augmenter les bénéfices.

L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport d’activité Dispositif de surveillance non invasive à grande échelle. Ce rapport aide à établir une relation corrélative entre la marque du produit et les besoins et les préférences des consommateurs. La section sur le paysage concurrentiel de ce document de marché donne un aperçu clair de l’analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie. Le document de marché donne la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. Le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance non invasifs est une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché. Le rapport de marché est utile pour connaître la taille du marché pour des produits spécifiques.

Le marché mondial des dispositifs de surveillance non invasifs devrait atteindre 28 564,69 millions USD et croître à un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, la surveillance non invasive comprend un électrocardiogramme standard à cinq dérivations, une oxymétrie de pouls, une capnographie, une mesure non invasive de la pression artérielle, la température du nasopharynx et de la vessie. Alors que la surveillance invasive comprend des mesures de pression artérielle systémique, veineuse centrale et PA. Les dispositifs non invasifs ne nécessitent pas de rupture de la peau ni de pénétration de tout type de dispositif dans la cavité ou la partie du corps. Les dispositifs non invasifs possèdent des capteurs qui y sont attachés et qui jouent un rôle essentiel dans la génération de signaux émis par le corps dans n’importe quelle condition.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dispositifs de surveillance non invasifs sont la demande croissante de dispositifs de soins maternels et fœtaux, l’utilisation intensive et continue de moniteurs fœtaux dans les hôpitaux, l’attention croissante portée à la santé maternelle, l’augmentation continue de la mortalité infantile et des naissances prématurées. partout dans le monde, préoccupations croissantes en termes d’amélioration des soins de maternité, augmentation de l’abordabilité des établissements de soins intra-partum et de la facilité d’accès, besoin croissant de surveillance interne, en particulier chez les mères, augmentation du taux d’adoption, progrès technologiques continus associés à l’augmentation du taux d’obésité conduisant à l’accouchement complications.

Segmentation globale du marché Dispositif de surveillance non invasif :

Sur la base du type, le marché des dispositifs de surveillance non invasifs est segmenté en dispositifs de surveillance cardiaque, dispositifs de surveillance du cerveau, dispositifs de surveillance de la pression artérielle, dispositifs de surveillance de l’anesthésie et dispositifs de surveillance de la glycémie.

Sur la base de la modalité, le marché des appareils de surveillance non invasifs est segmenté en appareils de table et appareils portables.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de surveillance non invasifs est segmenté en cardiologie, neurologie et oncologie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de surveillance non invasifs est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic, instituts de recherche et universitaires et autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de surveillance non invasifs en raison de l’augmentation de la présence des principaux fabricants, de l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation des progrès technologiques dans le segment de la surveillance non invasive, de la sensibilisation accrue de la population et revenu disponible par habitant élevé dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché des dispositifs de surveillance non invasifs en raison de l’augmentation du grand nombre de fabricants de dispositifs médicaux, du faible coût de fabrication, du faible coût de la main-d’œuvre, du développement des infrastructures de santé et du vieillissement élevé de la population dans cette région.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Société analogique

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Royal Philips SA

Medtronic

Société Stryker

Société Olympe

Systèmes médicaux créatifs

SOMA TECH INTL

PeriGen, Inc.

OB Medical Company

Huntleigh Healthcare Limitée

Rocket Medical plc

Cardinal Santé

Natus Medical Incorporé

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des dispositifs de surveillance non invasifs

1 Aperçu du marché mondial des dispositifs de surveillance non invasifs

2 Global Competition Dispositif de surveillance non invasif marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des dispositifs de surveillance non invasive, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Fourniture mondiale de dispositifs de surveillance non invasive (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Dispositifs de surveillance non invasive, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance non invasifs par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de dispositifs de surveillance non invasifs

8 Analyse des coûts de fabrication des dispositifs de surveillance non invasive

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des dispositifs de surveillance non invasifs (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

