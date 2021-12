Le marché des dispositifs de surveillance du cerveau saisit de nouvelles opportunités par les principaux acteurs clés (GE, BD, Medtronic, Siemens) | Prévisions jusqu’en 2029

Résumé du marché mondial des appareils de surveillance du cerveau :

Le marché universel des appareils de surveillance du cerveauLe rapport de recherche met à disposition des solutions qui permettent de prendre des décisions intelligentes, rapides et précises pour l'entreprise afin qu'elle se développe et dépasse ses objectifs.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des appareils de surveillance du cerveau, comme les autres rapports, suit un flux de processus défini avec un certain nombre d'étapes.

Le marché mondial des appareils de surveillance du cerveau devrait croître à un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2029.

Selon l’étude de marché, les dispositifs de surveillance du cerveau sont utilisés pour enquêter sur des affections telles que les tumeurs cérébrales dans la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques, l’épilepsie et d’autres maladies. Au cours des dernières années, le nombre de personnes souffrant de ces conditions a considérablement augmenté. Par conséquent, il devient l’un des principaux facteurs qui animent le marché mondial.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des appareils de surveillance du cerveau sont les taux élevés de troubles neurologiques dus à divers facteurs tels que les changements de mode de vie, les changements dans l’environnement social et l’augmentation des niveaux de stress. Les facteurs contribuant à la croissance du marché mondial compromettent l’augmentation du nombre de risques postopératoires de maladies cérébrovasculaires. Ces développements ont augmenté la demande de dispositifs de surveillance cérébrale automatisés dans les hôpitaux, créant ainsi de nombreuses opportunités pour le marché de comprendre les effets des soins palliatifs et de l’anesthésie.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des appareils de surveillance du cerveau, en raison de l’adoption élevée de la technologie et de la forte pénétration des appareils mobiles a donné à ce marché un avantage sur les autres secteurs. Des cadres réglementaires favorables et des plans de santé abordables favorisent également le marché des équipements de surveillance du cerveau en Amérique du Nord. La croissance significative de la population vieillissante a contribué à la croissance du marché des équipements de surveillance du cerveau en Amérique du Nord.

Acteurs clés mondiaux :

SKIN COVER CORPORATION Royal Philips SA Medtronic ENTREPRISE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE Siemens Healthcare Private Limited Hood Medical Incorporé Compumedics Limited Géodésique électrique, Inc CAS Systèmes Médicaux Inc Surveillance cérébrale avancée Marron Médical BD Entreprises DePuySynthes Cadwell Industries, Inc Société Massimo Elekta AB Société des sciences de la vie d’Integra Bordé Inc Société électrique de Yokogawa ÉMOTIV

Segmentation globale du marché des appareils de surveillance du cerveau :

Segmentation du produit :

Appareils d’électroencéphalographie (EEG)

Appareils de magnétoencéphalographie (MEG)

Dispositifs Doppler transcrâniens (TCD)

Moniteurs de pression intracrânienne (PIC)

Oxymètres cérébraux

Appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Appareils de tomodensitométrie (CT)

Appareils de tomographie par émission de positons (TEP)

Dispositifs de surveillance du sommeil

Appareils d’électromyographie (EMG)

Accessoires

Segmentation de la procédure :

Envahissant

Non invasif

Segmentation des applications :

Épilepsie

Démence

La maladie de Parkinson

La maladie de Huntington

Troubles de la tête, AVC

Lésions cérébrales traumatiques

Les troubles du sommeil

Autres maladies

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des appareils de surveillance du cerveau, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les appareils de surveillance du cerveau, y compris les produits, les ventes/revenus et position sur le marché

6 Dispositifs de surveillance du cerveau Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des appareils de surveillance du cerveau : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des appareils de surveillance du cerveau par régions

5 Analyse globale du marché des appareils de surveillance du cerveau par type

6 Analyse globale du marché des appareils de surveillance du cerveau par applications

7 Analyse globale du marché des appareils de surveillance du cerveau par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des appareils de surveillance du cerveau 9

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial des appareils de surveillance du cerveau 2022-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

